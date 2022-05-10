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Новости Агрессия России против Украины Война
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У Путина нет возможности выйти из войны, - Байден

путин,путін

Президент РФ Владимир Путин стал заложником войны – у него нет возможности выйти из войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Reuters.

Байден назвал Путина очень осмотрительным и отметил, что его беспокоит, что "сейчас у него (Путина) нет выхода (из этого положения)". Байден сказал, что пытается понять, что с этим делать.

Отмечается, что Путин ошибочно предполагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС, США и многие европейские государства пришли на помощь Украине.

Читайте: Заявления Путина на параде 9 мая – это ложь и абсурд, - Белый дом

Байден Джо (2795) путин владимир (31566)


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Топ комментарии
+91
Може краще у Зеленського спитати, чи не?
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10.05.2022 07:32 Ответить
+83
Надпись под фото: "путин на своём последнем параде 9 мая 2022 года на Красной площади, незадолго до своей смерти"
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10.05.2022 07:31 Ответить
+57
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10.05.2022 07:51 Ответить
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Тетя, с косою. Ти ще не при ньому?
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10.05.2022 07:27 Ответить
Надпись под фото: "путин на своём последнем параде 9 мая 2022 года на Красной площади, незадолго до своей смерти"
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10.05.2022 07:31 Ответить
О. А хто керувати буде орками? Тато Карло?
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10.05.2022 07:32 Ответить
После путлера эти ********* будут согласны на любое наказание. Лишь бы пожрать и выпить чего-нибудь. И да, зеледента надо за зелеяйца подвесить для упоротых зебирателей. А потом пожизненное за госизмену.
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10.05.2022 17:50 Ответить
Жахливий вигляд, він вже на кощея став схожим.
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10.05.2022 07:40 Ответить
Він що - вставну щелепу забув вставити? Таке відчуття, що зубів нема.
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10.05.2022 07:43 Ответить
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10.05.2022 08:36 Ответить
Який керівник, така ы параша.
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10.05.2022 08:45 Ответить
Кто куйлу зубы рповырывал?
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10.05.2022 07:58 Ответить
Просто их за слоем ботокса не видно
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10.05.2022 08:30 Ответить
Ні. мі не сміємся над каліками.
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10.05.2022 08:46 Ответить
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар, он желает в сортир (с)
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10.05.2022 09:01 Ответить
спасибо, братишка, теперь не могу избавиться от этой мелодии...
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10.05.2022 12:00 Ответить
"Какая отвратительная рожа" (с)
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10.05.2022 17:48 Ответить
То подаріть йому мотузку з милом, що там думать.
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10.05.2022 07:39 Ответить
Мотузку? Молот без мила. І туда. Про що подумала захелова.
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10.05.2022 07:44 Ответить
Сидить у Кремлі маніяк,
Спостигне його божа кара,
Господь Вольдемара ****! -
І більше нема Вольдемара.
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10.05.2022 08:28 Ответить
Є один із варіантів "новічок"
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10.05.2022 07:30 Ответить
Може краще у Зеленського спитати, чи не?
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10.05.2022 07:32 Ответить
Фейк - ВР такі питання не розглядає.
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10.05.2022 07:43 Ответить
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10.05.2022 07:51 Ответить
Это про бинбас, не передергивай те.
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10.05.2022 08:14 Ответить
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi?fbclid=IwAR1ZgvoTUXO7gEqo2hVGiKj83SuRBhGH5CxhP8T2H1Cqsvol_I7GG82hbqg
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10.05.2022 09:26 Ответить
Консерва ************.
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10.05.2022 12:44 Ответить
Так ти,гніда ,задоволена, що орки за 2 дні окупували Херсонську та Запорізьку області та оточили Маріуполь ?
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10.05.2022 09:17 Ответить
Ключовий момент - це йдеш за рашинським кораблем , довбень ватний 😠
знову Порох тобі , срань болотна , мішає !,
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10.05.2022 09:24 Ответить
Ну взагалі, якби не форум Цензора, то мабуть про нього вже ніхто б і не згадував. Не перебільшуйте впливовість Порошенка на данний час. Я розумію що вже десь місяць поспіль як почалася передвиборча компанія у його прихильників. Але чи не зарано? Хібя вибори в нас на часі?
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10.05.2022 11:00 Ответить
А що, на вашу думку, у нас "на часі"?
Наразі все говорить за те, що зе-влада тупо злила південь України, очевидно що саме це і планувалося, і саме це і обговорювалося на сумнозвісних стамбульських перемовинах командою зрадників від ЗЕ. За це свідчить як план парашної ********* зробити сухопутний шлях до Криму, так і подача води в той-таки ж Крим з Херсона, так і активізація придністровських гандонів, не кажучи вже про карти "наваросії" які публікувалися орками з 2014 року, на яких чудово видно, що саме запланували кремлівські пропагандони і ідеологи ідеї України без українців. Очевидно, що аби не Джонсонюк, нам би вже абдристовічі і дєрьмаки пафосно би "прінєслі мір" за рахунок Півдня України, а самі включно з каломойшей весело кинулися б ділить бабло, яке світ надає на відбудову країни.
Якщо у вас є якесь інше тлумачення подій, що відбуваються - донесіть до людей, будь ласка.
А якщо немає, то скажіть - маючи таку владу, чи можна в принципі казати, що критикувать владу "не на часі"? Чи "на часі" буде, коли орки заберуть повністю південь і підуть через центр України на Київ?
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10.05.2022 11:14 Ответить
Сейчас самэ на часи требовать отставки Зеленского, всего кабинета министров, всех дружбанов Зеленского, которые сидят на руководящих должностях СБУ и ДБР, а также упразнение ВР. Вся власть должна принадлежать ЗСУ. У нас военное положение и руководить должны патриоты, знающие, что они делают и для чего. И уж точно не "Слуги урода", которые про%бывают страну
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10.05.2022 18:20 Ответить
А кто розглядае? Лично Зеленский? В чьей это компитенции? Мне просто интересно, кого надо судить за госизмену.
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10.05.2022 18:08 Ответить
тупий і ще три тупіших хто лайкнули? 22.04.2021 року Віктор написав повідомлення. Там не вказано дату засідання - "чергве
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10.05.2022 10:47 Ответить
Питання чому не вказано. Чи не тому, щоб перевірити було неможливо було те засідання чи ні?
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10.05.2022 11:08 Ответить
Сєргєй Нікалаєвіч, ти-крєтін.
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10.05.2022 10:05 Ответить
Теть. Педофила не зразу. Нехай помучиться.
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10.05.2022 07:31 Ответить
Ціанид чи постріл в писок - вова обирай.
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10.05.2022 07:32 Ответить
Очевидно, що Джо стурбований тим, що кремлівський щур буде намагагатись використати всі наявні засоби у т.ч. ядерне озброєння і основне завдання - це не дати йому цього зробити
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10.05.2022 07:35 Ответить
Загнаного у кут бункерного щура потрібно там і замачіть...
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10.05.2022 07:35 Ответить
Мені тут сон приснився. Мій ангел звонить своїм. У ***** не мае вже наших. Там взагалі не мае. Бог мече.
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10.05.2022 07:38 Ответить
Адольф-бункер ..)(уйло- бункер..
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10.05.2022 07:38 Ответить
Байден молодец!!!
Лен-Лиз, это не просто военная помощь, хотя и она тоже, конечно.
Это не просто больше оружия по количеству и шире по ассортименту.
Ленд-Лиз, это программа, нацеленная не только на победу в войне, но и на искоренение причин этой войны, а значит на развал россии в ее нынешнем виде.
И Путин это прекрасно понимает, поэтому и имел на вчерашнем параде обосравшийся вид.
Ну, и другие причины тоже, но это уже на уровне слухов...

"69-летний Владимир Путин ошеломлен новостью о том, что его бывшая возлюбленная, 38-летняя гимнастка Алина Кабаева, снова беременна". С таким заголовком вышла сенсационная статья в британском таблоиде https://www.thesun.co.uk/news/18501570/vladimir-putin-mistress-pregnant/ The Sun . Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что президент РФ пришел в ярость, когда ему сообщили об интересном положении его бывшей протеже.
В Telegram-канале также предположили, что Путин подавлен не столько фактом очередной беременности своей бывшей возлюбленной, сколько тем, что гимнастка носит не его ребенка."
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10.05.2022 07:40 Ответить
Точно , что свиноматка.
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10.05.2022 08:46 Ответить
Передайте кто-нибудь Кабаевой, что фраза "бабы ещё нарожают!" это не призыв, не надо её воспринимать так буквально
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10.05.2022 09:32 Ответить
Чи має сенс після смерті ***** залишати в живих його нащадків?
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10.05.2022 14:44 Ответить
На самом деле 71-летний. Вовочке из-за недоношенности и гипотрофии скастили 2 года. Он на саомом деле родился в 1950-м.
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10.05.2022 15:16 Ответить
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10.05.2022 07:44 Ответить
Орки проводять інвентаризацію ***********.
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10.05.2022 07:49 Ответить
Особливо тішить бурят. 25% це половина.
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10.05.2022 07:50 Ответить
Поті прислали цифру Пи, 3.14. Давай. З мене сьогодні ставлю.
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10.05.2022 07:52 Ответить
можливість знайти можна завжди, у ***** немає бажання.
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10.05.2022 07:57 Ответить
Завжди є вихід - куля
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10.05.2022 08:06 Ответить
крисак потрапив у капкан.
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10.05.2022 08:07 Ответить
Нехай пан Байден скаже це Макронові, а то у того черговий напад миротворчості через "домовитись".
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10.05.2022 08:16 Ответить
Мікрон мироточить. ***** вислав йому няшу, щоб злизувала
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10.05.2022 10:12 Ответить
Путину давали 8 лет возможность выйти, но он не воспользовался. С чего бы теперь это волновало нас, а не его? Он сам выбрал свою судьбу
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10.05.2022 08:19 Ответить
причина тут, к сожалению, одна - наличие ЯО
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10.05.2022 09:33 Ответить
Я покажу як «вийти з війни», в слід за російським кораблем.
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10.05.2022 08:29 Ответить
Є вбитися
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10.05.2022 08:36 Ответить
в будь який момент може застрелитись,
чудовий вихід
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10.05.2022 08:36 Ответить
Ось!
""
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10.05.2022 08:38 Ответить
На красной сбацай.
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10.05.2022 08:48 Ответить
Нєнє, на "красной" там є вже один вовка...
Цей хай висить ото у своєму бункері, погойдуючись, та поскрипующи...
І лампочка без абажуру мерехтить, і мухи літають...)))
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10.05.2022 13:30 Ответить
Вийде як каддафі з палкою в сраці і в трубі
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10.05.2022 08:41 Ответить
Труба в сраці і палка в руці?
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10.05.2022 08:49 Ответить
Найкращий вихід для ботоксного виродка і ублюдка - це один постріл
в тупую башку і йому і всьому світу стане легше 😠
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10.05.2022 08:56 Ответить
Вихід є. Як у його кумира Адольфа у квітні 1945-го. Одружитися з кабаєвою- і ціаністий калій/"Вальтер".
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10.05.2022 09:05 Ответить
Білка у колісі теж думає, що вона кудись офігенно біжить
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10.05.2022 09:24 Ответить
Що називається- "Догавкався"
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10.05.2022 09:50 Ответить
байден свої страхи краще б проговорював з психотерапевтом а не з пресою.
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10.05.2022 09:50 Ответить
То є добре. Щоб не оговтався. ***** йому чорна точно настане нашими руками.
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10.05.2022 10:00 Ответить
"Нет путина -- нет раZZеи" -- кричали они.
Ну очень хорошо!
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10.05.2022 10:01 Ответить
Невже таки докричалися?
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10.05.2022 12:55 Ответить
Выход один и правильный - застрелица!
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10.05.2022 10:36 Ответить
К концу лета 2022 у Адольфа Владимировича появится прекрасная возможность выйти из войны.
Закончатся оккупанты в Украине, закончится и война!
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10.05.2022 10:39 Ответить
"Байден назвав Путіна дуже обачливим..." - мабуть "необачливим" ...
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10.05.2022 10:42 Ответить
най спробує той варіант що Україні весь час пропонували. "нада просто пєрестать стрєлять"
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10.05.2022 10:48 Ответить
в хутіна є дуже добра можливість вийти з війни - просто забрати війська з України
було б бажання
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10.05.2022 11:07 Ответить
Хвала Творцю, що плани путіна пішли за руським кораблем. Так-то він все добре спланував, ОП послабив армію, зробив відводи з позицій, що багаторічно готувалися, здав повністю південь ... Європа за виключенням Польщі, Англії та прибалтів уся куплена. НАТО та ООН сидять на дупі досі. США теж готові були нічого не робити, взяти попкорн та дивитися, що буде далі з цим нікчемним ЄС, котрий так підтримує рашку та бажає незалежності від впливу США.
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10.05.2022 11:38 Ответить
Тільки не треба знов намагатися зберегти обличчя шмату смердючого ботоксного лайна, бо воно сприйме це як прогин і заохочення срати далі.
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10.05.2022 11:42 Ответить
сеппуку. Единственный правильный выход, но не для слизняков типа х..ла
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10.05.2022 12:01 Ответить
У Путіна немає можливості вийти з війни, - Байден...
...зате має можливість потрапити до Гаазького Трибуналу
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10.05.2022 12:22 Ответить
изыди павидла дешовая...в котле с бесовой мочой тебе вариться.
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10.05.2022 12:27 Ответить
выход у кацапов есть - уйти за международно признанные границы Украины.
козлины имеют возможность убежать на свою территорию, как убежали с Киева.
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10.05.2022 12:31 Ответить
Нехай ***** просто здохне. І це буде самий чудовий вихід для всього цивілізованого людства.
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10.05.2022 13:14 Ответить
Аби ж проблема тільки в *****..... там 80% населення ненавидять люто Україну.
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10.05.2022 13:16 Ответить
Нічого він (*****) не помилився з ЄС, Франція, Німеччини ,Угорщина діяли а деякі й досі на **** та рашизздов але Польща, Прибалти, Британія, Америка, Канада, Австралія та іньші зруйнували плани *****.
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10.05.2022 13:15 Ответить
Как нет выхода)? У карлика-педофила есть выход - как говорят нынче на новоязе на россии (на параше) - путин может самостоятельно произвести несанкционированное опасное сближение с металлическим предметом, похожим на пулю в результате чего объект самоизолируется, что в перспективе приведет к снижению отрицательного роста ванек, задействованных в "специальной операции"
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10.05.2022 13:26 Ответить
путіна треба стратити показово на червоній площі в москві. І демонструвати процес по всім телеканалам.
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10.05.2022 14:12 Ответить
Дєдушка старий, йому все одно!
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10.05.2022 14:38 Ответить
Либо его свои же прикончат, либо развал россии на мелкие олигархические ханства. Вот такой невыход из войны.
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10.05.2022 15:42 Ответить
что-то дедушка Джо слишком за него распереживался, это у нас война, а у пу спецоперация. выровнял линию фронта и одним росчерком пера остановил, ничего с парламентом согласовывать не нужно
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10.05.2022 16:49 Ответить
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10.05.2022 18:00 Ответить
Старик Джо троллит крысу, загнанную в угол.
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10.05.2022 18:14 Ответить
Та там тех выходов хоть пруд пруди. "Новичок", пуля, удавка, можно попросить друга, чтоб посодействовал и сунул нож между рёбер. Ещё вариант пакет на голову, кирпич и метиловый спирт. Выходов масса
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10.05.2022 18:29 Ответить
Рашистского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской:
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10.05.2022 18:39 Ответить
 
 