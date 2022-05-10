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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не исключаем попытку России аннексировать Донбасс, - спикер Госдепа США

прайс

Соединенные Штаты озабочены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области. Оккупанты могут провести там фиктивный референдум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что российские власти пытаются легитимизировать оккупацию.

"Мы знаем российский сценарий, который был использован в Крыму и на востоке Украины. Российские власти в попытке придать своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", – заявил Прайс.

Читайте: Эта война станет победой Украины и стратегическим поражением России, - Госдепартамент США

Донбасс (26957) аннексия (151) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+23
Все изза вас воры донецкие.
Партия регионов и холуи.
Помним как выжигали все украинское.
Харьковские соглашения.
Вот результат.
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10.05.2022 04:00 Ответить
+12
Навіщо взагалі якісь шоу з референдумами проводити? Рядові москалі і так хочуть захопити і знищити Україну.
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10.05.2022 03:02 Ответить
+11
США менш всього непокоїться які виправдовування анексії озвучить крємль. На геополітичному рівні як і Крим анексія лугандонії не легалізовуватиметься.
Тривожно те, що такий акт послугує для теперішнього політичного керівництва України черговим відправним пунктом для аргументації за "мір пасєрьодке" оскільки "мірнає насєлєніє акупіраваних тєріторій нужна убєдіть что в саставє Украіни ім будєт лучше" і робити це "діпламатіческім путьом" як раніше пропонувалося на протязі "лєт 15".

Набираючий істеричної форми власний піар свідчить про наростаючий страх зе-команди і зе-партії у парламенті незабаром втратити контроль на державою і постати перед відповідальністю за війну і неготовність до неї держави. Яка б політична сила не очолила країну, вона обовязково використає їх як обєкт на який суспільство виплесне накопичену війною і втратами злість, відчай, бажання помститися. З 2019 зе-політсила використовувала для тієїж мети ЄС і пана Порошенка. Інша політсила вчинить так само, тільки усе буде швидше і жорсткіше.
Тож заморожена війна дає шанс виправдано перенести вибори та утримати владу і час для пошуку шляхів уникнути відповідальности.

США мало хвилює булькання політичного багна в Україні але абсолютно не влаштовує аби путєн отримав можливість "сахраніть ліцо" і вони це відкрито сказали. Для них той ботоксний недофюрер повинен зникнути з світової політичної сцени у розуміні один раз і НАЗАВЖДИ.

Тож цей месидж від Держдепу є сигнал і попередження для України - Майбутнє ставлення США до України залежатиме від дій України сьогодні.
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10.05.2022 04:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо взагалі якісь шоу з референдумами проводити? Рядові москалі і так хочуть захопити і знищити Україну.
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10.05.2022 03:02 Ответить
А це вони підгрунтя роблять, щоб потім так би мовити на підставі міжнародних законів заявляти на них свої права. Так би мовити застовбити на майбутнє. Кацапи дуже гарно згадують міжнародне законодавство коли їм вигідно. І дуже легко ним нехтують коли не вигідно. Ну і окрім того в їхньому законодавстві прописано, що якщо є загроза їхнім територіям, то вони мають право застосовувати ядерну зброю для їх захисту. Такий собі політичний тиск.
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10.05.2022 11:19 Ответить
У світі їх ніхто вже не слухає.
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10.05.2022 11:42 Ответить
Референдум для виправдання анексії. Мовляв, не винуватия ми, народи ісконних територій самі вернулись у тьоплую колибєль старой матушки.
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10.05.2022 03:22 Ответить
США менш всього непокоїться які виправдовування анексії озвучить крємль. На геополітичному рівні як і Крим анексія лугандонії не легалізовуватиметься.
Тривожно те, що такий акт послугує для теперішнього політичного керівництва України черговим відправним пунктом для аргументації за "мір пасєрьодке" оскільки "мірнає насєлєніє акупіраваних тєріторій нужна убєдіть что в саставє Украіни ім будєт лучше" і робити це "діпламатіческім путьом" як раніше пропонувалося на протязі "лєт 15".

Набираючий істеричної форми власний піар свідчить про наростаючий страх зе-команди і зе-партії у парламенті незабаром втратити контроль на державою і постати перед відповідальністю за війну і неготовність до неї держави. Яка б політична сила не очолила країну, вона обовязково використає їх як обєкт на який суспільство виплесне накопичену війною і втратами злість, відчай, бажання помститися. З 2019 зе-політсила використовувала для тієїж мети ЄС і пана Порошенка. Інша політсила вчинить так само, тільки усе буде швидше і жорсткіше.
Тож заморожена війна дає шанс виправдано перенести вибори та утримати владу і час для пошуку шляхів уникнути відповідальности.

США мало хвилює булькання політичного багна в Україні але абсолютно не влаштовує аби путєн отримав можливість "сахраніть ліцо" і вони це відкрито сказали. Для них той ботоксний недофюрер повинен зникнути з світової політичної сцени у розуміні один раз і НАЗАВЖДИ.

Тож цей месидж від Держдепу є сигнал і попередження для України - Майбутнє ставлення США до України залежатиме від дій України сьогодні.
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10.05.2022 04:15 Ответить
"мира посєрьодке" не буде. всі наїлися мінськими угодами, яким "нєт альтірнатіви"
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10.05.2022 09:24 Ответить
Будь які спроби ********** "узаконити" окупацію є нікчемними.
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10.05.2022 03:59 Ответить
Все изза вас воры донецкие.
Партия регионов и холуи.
Помним как выжигали все украинское.
Харьковские соглашения.
Вот результат.
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10.05.2022 04:00 Ответить
Можно убивать всех коллаборантов и никому за это ничего не будет!
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10.05.2022 04:09 Ответить
З дермака почнем?
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10.05.2022 04:14 Ответить
Пройшла інфа ,що десь у " сірій зоні " накрило колишнього нардепа Давида Жванію ,який мав касабське громадянство.Якмц останні роки гнав на Україну
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10.05.2022 04:51 Ответить
Это же "любый друзь" самого Ющера
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10.05.2022 09:18 Ответить
Стояв на блок- посту в Одескій обл. Туди влучила ракета.
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10.05.2022 11:46 Ответить
А що він там робив ?!
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10.05.2022 14:30 Ответить
Ви не можете звинувачувати крокодайла , що воно поводить себе як рептілойд .
Але ж тим гомо-сапієнс й відрізняється від рептілойдів , що має анатілитний розум й вміє моделювати поведінку того ж самого рептілойда , що зберігти тих за кого він відповідає від нападу крокодайла . Й тому дуже дивно , коли пара туристів приходить до берегу Нилу з дитинкою й там дитинку жре рептілойд .

Ось й письменниця Оксана Забужко ллє крокодилячи сльози по загиблим , така патріотка . Тільки ось забула , як в другому турі 2010 року агітувала на усіх ефірах меньш розвинутих своїх читачів голосувати за технічного кандидата від Ібуковича - Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Й 4 млн. на правому березі тоді або не прийшли , або проголосували за Дурбелика .
Вже в лютому 2010 пійшли незворотні процеси , хоча й вибори в 2012 році довели , що проевропейских виборці стали більшістю йще в 2004 році й це було б назавжди . Якщо б такі як Забужко в 2010 році не деконсолідували прозаєвропейський електорат й не підтримали гопоту є.накієську ... то ніяких подій в 2014 не було б . Не кажучи про цю війну . Бо до 2010 лідери софкоїдів були самі впевненні , що їх меньшисть й тому їх риторика такой, мовляв хоч нас меньше , але ми усіх годуєм в Україні й тому давайте 2 палати у Раді .
А в 2010--2014 ми вже чули "я лігітимний" тобто я виграв , я взяв більше , бо нас більше , а ви "пучисти" . В їх розумінні "путча" , це коли пассіонарна меньшість через насильство захоплює владу .
Тому я стверджую , що не софкоїди винні , що їм українська гуманітарна еліта в 2010 році дала привід сумніватися , що проєвропейського електорату йще в 2004 році стало більше й що це демографічне питання а не географічне . Йщо це незворотній процес . Тоді йще в 2004 багато софкоїдних політиків тупо повтікали в Московію , Але Ющенко їм дав гарантії й дав сподівання на співпрацю . Він однією дупую спровував усідіти на двух стільцях , розвалив в 2008 році демократичну коаліцію , знов сподіваючись , що через вибори домовиться з Ригами .
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10.05.2022 05:57 Ответить
Це була відповідь пану , який згадав "воров дацєцких" , Харківський пакт 2012 року ...
Але це ж наслідок . Що він хотів , проголосувати за крокодайла , а потім його ж звинувачувати в кровожерловисті .

Требо робити висновки й бачити суть , а не наслідки .
Бо після перемоги вони повернуться в Україну й крисчанє -- теж . Усі , хто доведе , що до 2014 жив в Криму й на Донбасі (інщих требо нещадно до Московії) .
Требо вже зараз будувати стратегію , що не наступити на тіж габлі .

Щодо тероборони . Я старий гарматник й скорійше підійшов би для свого роду військ . Але вік й режим не дозволить ... 30...40 кг снаряди я б йще міг би два тиждня підносити . Це не проблема . А ось дієта не для армії , а без режиму тиск стрибає ...
Ту й в 30-річних черга
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10.05.2022 13:17 Ответить
Совершенно верно! Рыги - раковая опухоль на теле Украины. Беспринципность, лицемерие, лживость Порошенко, который сам стоял у истоков основания этой партии воров и прохиндеев; его заигрывания с ними, привели к тому, что мы имеем: практически все рыги сегодня - перешли в стан открытых врагов Украины, кто-то стал «губернатором», «мэром» оккупационной власти; кто-то слал всех проукраинских активистов.
А чего стоил один фарс по этой бабе Штепа из Славянска?
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10.05.2022 06:47 Ответить
Так Украина не остановится воевать, чтобы там они не провели. Украина освободит все свои земли военным путем включая Крым и весь Донбасс и уничтожит всех орков и всю их технику заберет или уничтожит! Украину больше не остановить! И никакой пощады!
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10.05.2022 04:08 Ответить
Не кажіть "гоп", поки зе-міроіскатєлі при владі.
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10.05.2022 04:20 Ответить
Яким боком зє до цього плану?
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10.05.2022 06:16 Ответить
не важно. в усьому винен зе
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10.05.2022 09:26 Ответить
не знаю, чи правда він в усьому винен, але арестович сказав, що всі рішення приймає тільки і виключно Зеленський і ОП, то ж....
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10.05.2022 10:17 Ответить
***** непередбачуване.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
І світ повинен/!/ нам у цьому допомогти .
....
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 04:53 Ответить
що значить "спробу"? ще до початку продовження війни на тому шабаші москаль (наришкін чи як його там) прямо доповів пукіну, що він 'ЗА' приєднання тих двох областей до московії, а пукін ще ржав, що той тему палить....
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10.05.2022 05:11 Ответить
навіщо ця стурбованність?
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10.05.2022 06:46 Ответить
Ну і ?це щось змінює?що пропонуєте скласти зброю і погодитися?так вона захоче Херсонщину,Запорізьку,Харьківську анексувата там де на данний момент наполовину окупували,також скласти зброю і погодитися?навіщо взагалі такі порожні балачки проводить,мало чого вона хоче,вона хоче щоб ми взагалі не їснували як нація,ми повинні звільнити від окупації свої всі території це принципово весь Донбас і Крим саме звідти загроза,флот,міст,ну а решта Херсонська обл звільниться походу
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10.05.2022 07:00 Ответить
Что идеально подходит Вовчику ЯнеЛоху
Вроде как и мир настал,можно архитекторов приглашать и бабло делить.
Обязательно всем на новом ЛуГандоне
пенсии платить,там столько мертвых
душ можно оформить
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10.05.2022 07:26 Ответить
Вот что значит, когда работает разведка.
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10.05.2022 07:55 Ответить
Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку і Луганську області. Окупанти можуть провести там фіктивний референдум.- 24 лютого рашист почав втілювати план анексії не тільки Донецької і Луганської областей, але і Південних за допомогою в тому числі і зрадників , котрі до тепер сидять при владі -Запоріжської ,Херсонської ,Харківської ,Миколаївської. областей .До тих пір поки не буде звільнена вся територія України до 2014 року ,у світі постійно висітиме загроза відкладеної війни з боку рашиста.
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10.05.2022 08:53 Ответить
Да завтра Параша аннексирует Луну и весь космос, и объявит своей собственностью. А все страны тоже будет слушаться и выполнять?
Какой то синдром идиотизма и глубокой озабоченности.
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10.05.2022 09:02 Ответить
Те ж мені "відкриття Америки"! Та ті регіони вже майже всі окуповані
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10.05.2022 09:37 Ответить
А какая разница, что они там проведут-аннексируют? Труднее будет отвоевывать?
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10.05.2022 10:02 Ответить
ну може путін сподівається, що в такому разі можна вже буде мобілізацію провести і мораль підняти, мовляв напали на росєю-матушку, але.. росіяни ненавидять і зневажають людей з днр лнр, та й з кримчанами особливої любові не вийшло, там танці пісні, ейфорія...да, а потім як реальність нарешті усвідомлять то пересер..ся всі і будуть цих зрадників звинувачуватии в своїх бідах. Ну а чого, вони більше всього на роль цапа-відбувайла пасують. а в росії завжди було головним знайти винного.
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10.05.2022 10:22 Ответить
дякуємо за "потужну аналітику" капітан очевидність.
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10.05.2022 10:26 Ответить
 
 