Мы не исключаем попытку России аннексировать Донбасс, - спикер Госдепа США

Соединенные Штаты озабочены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области. Оккупанты могут провести там фиктивный референдум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что российские власти пытаются легитимизировать оккупацию.

"Мы знаем российский сценарий, который был использован в Крыму и на востоке Украины. Российские власти в попытке придать своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", – заявил Прайс.

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