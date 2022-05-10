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Ми не виключаємо спробу Росії анексувати Донбас, - спікер Держдепу США Прайс
Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку і Луганську області. Окупанти можуть провести там фіктивний референдум.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.
Він зазначив, що російська влада намагається легітимізувати окупацію.
"Ми знаємо російський сценарій, який був використаний в Криму і на сході України. Російська влада в спробі надати своїй окупації наліт легітимності, намагалися провести фіктивні вибори, і ми як і раніше стурбовані тим, що вони знову спробують зробити це на сході України", - заявив Прайс.
Топ коментарі
+23 Hanry Cikorsky
показати весь коментар10.05.2022 04:00 Відповісти Посилання
+12 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар10.05.2022 03:02 Відповісти Посилання
+11 irina #514605
показати весь коментар10.05.2022 04:15 Відповісти Посилання
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Тривожно те, що такий акт послугує для теперішнього політичного керівництва України черговим відправним пунктом для аргументації за "мір пасєрьодке" оскільки "мірнає насєлєніє акупіраваних тєріторій нужна убєдіть что в саставє Украіни ім будєт лучше" і робити це "діпламатіческім путьом" як раніше пропонувалося на протязі "лєт 15".
Набираючий істеричної форми власний піар свідчить про наростаючий страх зе-команди і зе-партії у парламенті незабаром втратити контроль на державою і постати перед відповідальністю за війну і неготовність до неї держави. Яка б політична сила не очолила країну, вона обовязково використає їх як обєкт на який суспільство виплесне накопичену війною і втратами злість, відчай, бажання помститися. З 2019 зе-політсила використовувала для тієїж мети ЄС і пана Порошенка. Інша політсила вчинить так само, тільки усе буде швидше і жорсткіше.
Тож заморожена війна дає шанс виправдано перенести вибори та утримати владу і час для пошуку шляхів уникнути відповідальности.
США мало хвилює булькання політичного багна в Україні але абсолютно не влаштовує аби путєн отримав можливість "сахраніть ліцо" і вони це відкрито сказали. Для них той ботоксний недофюрер повинен зникнути з світової політичної сцени у розуміні один раз і НАЗАВЖДИ.
Тож цей месидж від Держдепу є сигнал і попередження для України - Майбутнє ставлення США до України залежатиме від дій України сьогодні.
Партия регионов и холуи.
Помним как выжигали все украинское.
Харьковские соглашения.
Вот результат.
Але ж тим гомо-сапієнс й відрізняється від рептілойдів , що має анатілитний розум й вміє моделювати поведінку того ж самого рептілойда , що зберігти тих за кого він відповідає від нападу крокодайла . Й тому дуже дивно , коли пара туристів приходить до берегу Нилу з дитинкою й там дитинку жре рептілойд .
Ось й письменниця Оксана Забужко ллє крокодилячи сльози по загиблим , така патріотка . Тільки ось забула , як в другому турі 2010 року агітувала на усіх ефірах меньш розвинутих своїх читачів голосувати за технічного кандидата від Ібуковича - Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Й 4 млн. на правому березі тоді або не прийшли , або проголосували за Дурбелика .
Вже в лютому 2010 пійшли незворотні процеси , хоча й вибори в 2012 році довели , що проевропейских виборці стали більшістю йще в 2004 році й це було б назавжди . Якщо б такі як Забужко в 2010 році не деконсолідували прозаєвропейський електорат й не підтримали гопоту є.накієську ... то ніяких подій в 2014 не було б . Не кажучи про цю війну . Бо до 2010 лідери софкоїдів були самі впевненні , що їх меньшисть й тому їх риторика такой, мовляв хоч нас меньше , але ми усіх годуєм в Україні й тому давайте 2 палати у Раді .
А в 2010--2014 ми вже чули "я лігітимний" тобто я виграв , я взяв більше , бо нас більше , а ви "пучисти" . В їх розумінні "путча" , це коли пассіонарна меньшість через насильство захоплює владу .
Тому я стверджую , що не софкоїди винні , що їм українська гуманітарна еліта в 2010 році дала привід сумніватися , що проєвропейського електорату йще в 2004 році стало більше й що це демографічне питання а не географічне . Йщо це незворотній процес . Тоді йще в 2004 багато софкоїдних політиків тупо повтікали в Московію , Але Ющенко їм дав гарантії й дав сподівання на співпрацю . Він однією дупую спровував усідіти на двух стільцях , розвалив в 2008 році демократичну коаліцію , знов сподіваючись , що через вибори домовиться з Ригами .
Але це ж наслідок . Що він хотів , проголосувати за крокодайла , а потім його ж звинувачувати в кровожерловисті .
Требо робити висновки й бачити суть , а не наслідки .
Бо після перемоги вони повернуться в Україну й крисчанє -- теж . Усі , хто доведе , що до 2014 жив в Криму й на Донбасі (інщих требо нещадно до Московії) .
Требо вже зараз будувати стратегію , що не наступити на тіж габлі .
Щодо тероборони . Я старий гарматник й скорійше підійшов би для свого роду військ . Але вік й режим не дозволить ... 30...40 кг снаряди я б йще міг би два тиждня підносити . Це не проблема . А ось дієта не для армії , а без режиму тиск стрибає ...
Ту й в 30-річних черга
А чего стоил один фарс по этой бабе Штепа из Славянска?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
І світ повинен/!/ нам у цьому допомогти .
....
Слава нації
Смерть москалям
Вроде как и мир настал,можно архитекторов приглашать и бабло делить.
Обязательно всем на новом ЛуГандоне
пенсии платить,там столько мертвых
душ можно оформить
Какой то синдром идиотизма и глубокой озабоченности.