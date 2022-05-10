Ми не виключаємо спробу Росії анексувати Донбас, - спікер Держдепу США Прайс

Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку і Луганську області. Окупанти можуть провести там фіктивний референдум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що російська влада намагається легітимізувати окупацію.

"Ми знаємо російський сценарій, який був використаний в Криму і на сході України. Російська влада в спробі надати своїй окупації наліт легітимності, намагалися провести фіктивні вибори, і ми як і раніше стурбовані тим, що вони знову спробують зробити це на сході України", - заявив Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вищі посадовці РФ вмовляють Путіна приєднати незаконні збройні формування "ЛДНР" і тим самим закінчити війну на цьому етапі, – правозахисник Лисянський