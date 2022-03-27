Вищі посадовці РФ вмовляють Путіна приєднати незаконні збройні формування "ЛДНР" і тим самим закінчити війну на цьому етапі, – правозахисник Лисянський
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На сьогоднішній день так звана Євразійська політична еліта РФ переконує Кремль у необхідності анексії тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей. Ватажки незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" також виступають за приєднання. Але в Кремлі є дискусії з цього приводу – питання буде вирішене досить скоро.
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.
Ватажок підконтрольного Кремлю незаконного збройного формування "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на підконтрольній йому території може відбутися "референдум про приєднання до Росії". Ця заява прозвучала на тлі того, що путінська еліта шукає шляхи виходу з військової кризи. Так заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко переконує президента Росії Володимира Путіна в необхідності анексії Луганської та Донецької областей. Ватажки незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" намагаються донести свою позицію через депутатів Держдуми РФ Дмитра Сабліна і Андрія Турчака, які зараз дуже часто бувають в ОРДЛО. У той же час депутат Держдуми і директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін виступив проти проведення такого референдуму в цей час.
"Остаточне рішення ще не прийнято. Кремль хоче переконатися, що НЗФ "ЛДНР" і збройні сили РФ повністю візьмуть під контроль Луганську і Донецьку області і тільки тоді зможуть говорити про проведення такого референдуму", - сказав Лисянський.
Ідеологами приєднання Донбасу до РФ є так званий "Ізборський клуб", який у 2020 році і розробляв так звану доктрину "російського Донбасу". Важливим моментом є те, що "бізнесмен" Євген Юрченко, так званий економічний куратор окупованого Донбасу, також виступає за анексію окупованих територій. Юрченко вважає, що це сприятиме розвитку економіки Донбасу. Загалом території ОРДЛО вже давно включені до оперативного управління Ростовської області, як і військове кураторство ОРДЛО Південним військовим округом.
Колишній народний депутат Олег Царьов також активно закликає до повної окупації території України, називаючи ці землі "исконно русскими".
"Приєднання "ЛДНР" до Росії може бути представлене в Кремлі як перемога, схожа на анексію Криму. Причому підстава для такої заяви готувалася вже багато років - окупанти часто використовували терміни "російський Донбас" і так далі", - говорить Лисянський.
Будь ласка, зачекайте...
Цапська ілітка може й хотіла б зупинити війну, щоб врятувати свої гроші, але не може. Цапи звикли слухатись тільки фюрера. На всяких підфюрерів їм насрать. І прибрати плєшьфюрера вони теж не можуть, бо він в бункер нікого не пускає.
Цапський народєц звичайно зубожіє, але запас тєрпільності в нього величезний, тому бунту не буде поки не зжеруть весь ягель і не вип'ють всю тормозуху. А це може бути і декілька років.
Тому війна буде йти до тих пір, поки не видихнеться цапська армєйка та остаточно не втратить керованість. Бо саме "воєни-асвабадітєлі", які масово горять в танках та мерзнуть в холодних окопах, є найслабшою ланкою путінізму. На них лягає основне навантаження війни.
Спалити кгемль, спалити падлячу моодскву!
Але є одне але - наші найкращі в світі і найвідданіші західні партнери в першу чергу Мікрон і Шольц. Є побоювання, що вони кістьми ляжуть як тільки замаячить перспектива будь-якого перемир'я. ((
Потому, если наша армия будет вытеснена за пределы границ Донецкой и Луганской областей, ***** быстро подпишет бумажку об очередной аннексии. Если на тот момент у кацапов будут оставаться под контролем какие-то другие территории (Херсонская, часть Запорожской области), она будет использовать их на переговорах для давления (как ранее использовала "лднр" как "козырь", чтобы мы признали потерю Крыма), как вариант - для снятия с них большинства санкций в обмен на то, что они ******** отовсюду, кроме Донецкой и Луганской областей и АР Крым. И потому в словах Арестовича, что кацапы уберут войска отовсюду и бросят их на ОРДЛО и Херсонскую с Запорожской области, выглядят реалистично, наступление армией в 200 тысяч рыл по линии фронта протяжённостью в почти 2000 км изначально было идиотизмом.