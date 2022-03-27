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Вищі посадовці РФ вмовляють Путіна приєднати незаконні збройні формування "ЛДНР" і тим самим закінчити війну на цьому етапі, – правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

На сьогоднішній день так звана Євразійська політична еліта РФ переконує Кремль у необхідності анексії тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей. Ватажки незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" також виступають за приєднання. Але в Кремлі є дискусії з цього приводу – питання буде вирішене досить скоро.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Ватажок підконтрольного Кремлю незаконного збройного формування "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що на підконтрольній йому території може відбутися "референдум про приєднання до Росії". Ця заява прозвучала на тлі того, що путінська еліта шукає шляхи виходу з військової кризи. Так заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко переконує президента Росії Володимира Путіна в необхідності анексії Луганської та Донецької областей. Ватажки незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР" намагаються донести свою позицію через депутатів Держдуми РФ Дмитра Сабліна і Андрія Турчака, які зараз дуже часто бувають в ОРДЛО. У той же час депутат Держдуми і директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін виступив проти проведення такого референдуму в цей час.

"Остаточне рішення ще не прийнято. Кремль хоче переконатися, що НЗФ "ЛДНР" і збройні сили РФ повністю візьмуть під контроль Луганську і Донецьку області і тільки тоді зможуть говорити про проведення такого референдуму", - сказав Лисянський.

Ідеологами приєднання Донбасу до РФ є так званий "Ізборський клуб", який у 2020 році і розробляв так звану доктрину "російського Донбасу". Важливим моментом є те, що "бізнесмен" Євген Юрченко, так званий економічний куратор окупованого Донбасу, також виступає за анексію окупованих територій. Юрченко вважає, що це сприятиме розвитку економіки Донбасу. Загалом території ОРДЛО вже давно включені до оперативного управління Ростовської області, як і військове кураторство ОРДЛО Південним військовим округом.

Також читайте: Бойовики ОРДО вводять гривню в обіг: хочуть заробити на обмінному курсі, - правозахисник Лисянський

Колишній народний депутат Олег Царьов також активно закликає до повної окупації території України, називаючи ці землі "исконно русскими".

"Приєднання "ЛДНР" до Росії може бути представлене в Кремлі як перемога, схожа на анексію Криму. Причому підстава для такої заяви готувалася вже багато років - окупанти часто використовували терміни "російський Донбас" і так далі", - говорить Лисянський.
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Топ коментарі
+49
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27.03.2022 18:45
+45
І що їм це дасть? Вони гадають, що наші припинять відвойовувати Лугандон?
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27.03.2022 18:46
+44
А з Херсону та Мелітопеля просто візьмуть собі і тихенько підуть... Розкажіть ці казки комусь іншому...
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27.03.2022 18:48
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Результатом має бути повна перемога України (і все що з цього випливає) Волю поневоленим народам московії !
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27.03.2022 20:44 Відповісти
До кацапських пацієнтів ще не дійшло у що вони вляпались. Пацієнти ще брикаються.
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27.03.2022 19:04 Відповісти
Плєшьфюрер воюватиме до останнього свого зольдатіка. Йому то по*уй на втрати, він в затишному бункері і всі труднощі війни то не його проблєми.

Цапська ілітка може й хотіла б зупинити війну, щоб врятувати свої гроші, але не може. Цапи звикли слухатись тільки фюрера. На всяких підфюрерів їм насрать. І прибрати плєшьфюрера вони теж не можуть, бо він в бункер нікого не пускає.

Цапський народєц звичайно зубожіє, але запас тєрпільності в нього величезний, тому бунту не буде поки не зжеруть весь ягель і не вип'ють всю тормозуху. А це може бути і декілька років.

Тому війна буде йти до тих пір, поки не видихнеться цапська армєйка та остаточно не втратить керованість. Бо саме "воєни-асвабадітєлі", які масово горять в танках та мерзнуть в холодних окопах, є найслабшою ланкою путінізму. На них лягає основне навантаження війни.
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27.03.2022 19:04 Відповісти
абсолютно посрати, що їх кончена недоеліта собі там думає чи хоче!
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27.03.2022 19:09 Відповісти
Пофую,їм усім Пзда!!!
Спалити кгемль, спалити падлячу моодскву!
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27.03.2022 19:12 Відповісти
Только освобождение всей Украины включая Крым и Донбасс. Украина сейчас уже это сможет!
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27.03.2022 19:14 Відповісти
Йух вам, свинособаки. Ваші свинособачі війська за кордони України включно з Криму.
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27.03.2022 19:17 Відповісти
і шо? через пару років знову війна?
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27.03.2022 19:18 Відповісти
Хйла можно уговаривать? прям за тем столом?
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27.03.2022 19:18 Відповісти
интересно, Байден посольство в Киев вернуть не хочет? все ждет, что второй "коллега" таки захватит наверное.
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27.03.2022 19:23 Відповісти
Ви про що? А що Донецьу це не Україна ? Гонити треба цю наволоч.
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27.03.2022 20:47 Відповісти
ты дебил?
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27.03.2022 22:57 Відповісти
Процес розвалу цапії запущений. Як війна в Афганістані стала могилою срср, так Україна є початком краху цапії.Позор який нанесла Україна армії цапії, є смертельним.
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27.03.2022 19:37 Відповісти
З одного боку - ***** на постном масле. ЗСУ, цивільним, а значить і владі буде пофіг на це приєдняння і ми будемо фігачитись далі.
Але є одне але - наші найкращі в світі і найвідданіші західні партнери в першу чергу Мікрон і Шольц. Є побоювання, що вони кістьми ляжуть як тільки замаячить перспектива будь-якого перемир'я. ((
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27.03.2022 19:38 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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27.03.2022 19:41 Відповісти
Хто їм сказав, що Україна віддасть їм ті свої території?
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27.03.2022 19:46 Відповісти
Не вийде. Потрібно повернути Україні все захоплене та виплатити репатріації.
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27.03.2022 20:16 Відповісти
руские фашисты зашли в наш дом в 14 году забрали часть решили что этого мало взяли нож зарезали наших братьев, сестер, мам, детей,... некоторую часть дома взорвали и теперь думают что могут просто так смыть кровище со своих рук если что то там обьявят... *****, *****!!! Одни маты....
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27.03.2022 20:27 Відповісти
К сожалению шансы такого расклада очень высоки. У нас большая поддержка Европы пока нет альтернативы. А тут нас начнут тыкать мордой, типа договаривайтесь и война окончится. Им на дальнейшее теоретическое расширение русских пофигу, никто не верит что он на НАТО пойдет. В итоге даже если Украина не примет подобные соглашения, они просто станут де-факто.
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27.03.2022 20:55 Відповісти
А что? ***** видит паталогическую боязнь "допустить эскалацию" даже передачей Украине сраных истребителей, впоследствии Украине объяснят последствия нанесения ударов по территориям, которые паРаша считает "своими суверенными" (до этого времени - Крым, а после - ещё и Донецкая и Луганская области), ведь "эскалацию" допускать очень страшно.

Потому, если наша армия будет вытеснена за пределы границ Донецкой и Луганской областей, ***** быстро подпишет бумажку об очередной аннексии. Если на тот момент у кацапов будут оставаться под контролем какие-то другие территории (Херсонская, часть Запорожской области), она будет использовать их на переговорах для давления (как ранее использовала "лднр" как "козырь", чтобы мы признали потерю Крыма), как вариант - для снятия с них большинства санкций в обмен на то, что они ******** отовсюду, кроме Донецкой и Луганской областей и АР Крым. И потому в словах Арестовича, что кацапы уберут войска отовсюду и бросят их на ОРДЛО и Херсонскую с Запорожской области, выглядят реалистично, наступление армией в 200 тысяч рыл по линии фронта протяжённостью в почти 2000 км изначально было идиотизмом.
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27.03.2022 21:19 Відповісти
+його стримує, що не вийшли на адмін рубежі. в іншому випадку це вже не буде операція а війна. А дурики тому стараються, орків всіх забрали, тільки Україна поверне на Горлівку, вся пушилінська братва за один день втече в Ростов. там тисяч 20-25. Ось і азери,діждались коли виведуть башкирів миротворців, і ха-ха-ха хачики знову підняли хай- забирають все взад.
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27.03.2022 23:15 Відповісти
Хай приєднує, який там пакет санкцій? Сьомий? Буде двадцять сьомий.
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10.05.2022 07:22 Відповісти
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