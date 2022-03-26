Бойовики ОРДО вводять гривню в обіг: хочуть заробити на обмінному курсі, - правозахисник Лисянський

На території НЗФ "ДНР" окупаційна влада вирішила знову ввести гривню у грошовий обіг. Це пов'язано з тим, що російські куратори в ОРДЛО вирішили заробити на обмінному курсі.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом голови НЗФ "ДНР" Дениса Пушиліна гривня вводиться у грошовий обіг на окупованій території. Почасти це пов'язано з нестачею рублевої маси через обмежені грошові поставки з РФ та поширення "зони рубля" на захоплені частини України.

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"Але з іншого боку бойовики та їхні куратори вирішили підзаробити на коливанні курсу. Фактично рубль зараз знецінився щонайменше вдвічі і для них гривня більш надійна валюта, яку вони обмінятимуть на долари. За даними в ОРДО гривню прийматимуть як засіб платежу за курсом 2,5 рубля за гривню. Однак, можна припустити, що насправді курс рубля щодо гривні буде ще меншим", - розповів він.