Бойовики ОРДО вводять гривню в обіг: хочуть заробити на обмінному курсі, - правозахисник Лисянський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території НЗФ "ДНР" окупаційна влада вирішила знову ввести гривню у грошовий обіг. Це пов'язано з тим, що російські куратори в ОРДЛО вирішили заробити на обмінному курсі.
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з наказом голови НЗФ "ДНР" Дениса Пушиліна гривня вводиться у грошовий обіг на окупованій території. Почасти це пов'язано з нестачею рублевої маси через обмежені грошові поставки з РФ та поширення "зони рубля" на захоплені частини України.
"Але з іншого боку бойовики та їхні куратори вирішили підзаробити на коливанні курсу. Фактично рубль зараз знецінився щонайменше вдвічі і для них гривня більш надійна валюта, яку вони обмінятимуть на долари. За даними в ОРДО гривню прийматимуть як засіб платежу за курсом 2,5 рубля за гривню. Однак, можна припустити, що насправді курс рубля щодо гривні буде ще меншим", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
На заклик ***** , допомогти фторой арміі міря , у війні з двадцять другою , відгукнулась 250 армія світу . .
.
"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
Де вони будуть обмінювати гривню на долар?
Хоча я особисто знаючи, скільки там було вати яка лягала у 2014 році під українські танки і просила пуйла ввести війська не хотів би жодної краплини крові славних українських воїнів проливати за те, щоб території, де 90% населення ненавидять Україну і все українське, поверталися до складу України.
(Вищесказане жодним чином не стосується Маріуполя, Краматорська, Слов'янська та інших міст Донбасу за якими вдалося зберегти контроль України у 2014 році. Це стосується лише тих територій які вже були окуповані до 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної російської агресії проти України).
На відміну від Мелітополя, Херсона і Бердянська де навіть під ворожими кулями місцеві жителі не боялися виходити за Україну!