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Новини Війна в Україні
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гривня (294) найманці РФ (1971) Лисянський Павло (99) ОРДЛО (299)

Бойовики ОРДО вводять гривню в обіг: хочуть заробити на обмінному курсі, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

На території НЗФ "ДНР" окупаційна влада вирішила знову ввести гривню у грошовий обіг. Це пов'язано з тим, що російські куратори в ОРДЛО вирішили заробити на обмінному курсі.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом голови НЗФ "ДНР" Дениса Пушиліна гривня вводиться у грошовий обіг на окупованій території. Почасти це пов'язано з нестачею рублевої маси через обмежені грошові поставки з РФ та поширення "зони рубля" на захоплені частини України.

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"Але з іншого боку бойовики та їхні куратори вирішили підзаробити на коливанні курсу. Фактично рубль зараз знецінився щонайменше вдвічі і для них гривня більш надійна валюта, яку вони обмінятимуть на долари. За даними в ОРДО гривню прийматимуть як засіб платежу за курсом 2,5 рубля за гривню. Однак, можна припустити, що насправді курс рубля щодо гривні буде ще меншим", - розповів він.
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Топ коментарі
+43
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не стане шукати гроші у купі рублів
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26.03.2022 14:39
+24
Михаил Ходорковский.

"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
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26.03.2022 14:55
+17
Та то вони готуються до зміни влади заздалегідь.
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26.03.2022 14:40
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Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не стане шукати гроші у купі рублів
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26.03.2022 14:39 Відповісти
Шедеврально!
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26.03.2022 14:55 Відповісти
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26.03.2022 16:35 Відповісти
Це ще тільки початок... Той папір ще є, кацапики...
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26.03.2022 17:36 Відповісти
В 10 раз подорожала?
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26.03.2022 18:55 Відповісти
Та то вони готуються до зміни влади заздалегідь.
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26.03.2022 14:40 Відповісти
Скорее всего это связано с тем что туда насильно вывозят людей кацапы с новой оккупированной территории
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26.03.2022 14:45 Відповісти
Плюс мародерство та грабіж на окупованих територіях.
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26.03.2022 14:46 Відповісти
Пушила чепушила, ммм-щик, и тут скрепніх хочет кинуть на последок
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26.03.2022 14:50 Відповісти
Оце тобі, а фуфль? Не скрепно
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26.03.2022 14:51 Відповісти
Я так понимаю пушилкин на кануне грандиозного шухера.
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26.03.2022 14:54 Відповісти
Ахтунг !! Спецназ із Еритреї вже в Україні . !!
На заклик ***** , допомогти фторой арміі міря , у війні з двадцять другою , відгукнулась 250 армія світу . .
.
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26.03.2022 14:54 Відповісти
Михаил Ходорковский.

"Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
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26.03.2022 14:55 Відповісти
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26.03.2022 15:00 Відповісти
Рубль здох і завонявся. Всі квазіреспубліки на підсосі у путлера здихають економічно і фізично.
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26.03.2022 15:02 Відповісти
лднр-шакали касабські .і відуть себе відповідно,орки мородерствують ,а ці крихти під столом збирають.Лакеї у лакеїв.

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26.03.2022 15:04 Відповісти
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26.03.2022 18:57 Відповісти
Скоро почками рассчитываться будут..
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26.03.2022 15:05 Відповісти
2014 ордло-"Путя введі войска і рублі -"біндери" убивають"-2022 рік- ордло "-Путя іді накуй за своим рублем и кораблем "біндери" спасите введите гривню.
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26.03.2022 15:38 Відповісти
для них гривня більш надійна валюта, яку вони обмінятимуть на долари

Де вони будуть обмінювати гривню на долар?
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26.03.2022 15:46 Відповісти
Сподіваються втекти кудись із рашки, коли наші війська зайдуть в Донбас. Наприклад, у Вірменії або Грузію. З ******* їм там робити нічого, а от гривню можуть поміняти на інші валюти
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26.03.2022 15:54 Відповісти
Де вони долари візьмуть на бамабасє?
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26.03.2022 17:26 Відповісти
А де я про долари говорила?
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26.03.2022 17:28 Відповісти
У вірменії та грузії поміняти гривні?
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26.03.2022 20:23 Відповісти
просто ограбили украинские банки и теперь ищут как халявную гривню пристроить
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26.03.2022 16:25 Відповісти
Самі, не маючи клепки в голові, посіпаки окупантів таким чином програмують цілковиту деокупацію українського Донбасу в майбутньому!
Хоча я особисто знаючи, скільки там було вати яка лягала у 2014 році під українські танки і просила пуйла ввести війська не хотів би жодної краплини крові славних українських воїнів проливати за те, щоб території, де 90% населення ненавидять Україну і все українське, поверталися до складу України.
(Вищесказане жодним чином не стосується Маріуполя, Краматорська, Слов'янська та інших міст Донбасу за якими вдалося зберегти контроль України у 2014 році. Це стосується лише тих територій які вже були окуповані до 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної російської агресії проти України).
На відміну від Мелітополя, Херсона і Бердянська де навіть під ворожими кулями місцеві жителі не боялися виходити за Україну!
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26.03.2022 16:57 Відповісти
Здесь, не все так просто, как кажется. Как они хотят обналичить бумажную гривну? Фурами вывозить на территории Украины?Вопрос, как это можно сделать? Через линию фронта, через Россию? На первый взгляд абсурд, но я так думаю, что есть некоторые заинтересованные банки на территории Украины. И вишня на торте- в понедельник будут переводить пенсии (раньше срока) за апрель в Луганскую область и соответственно в ОРДДО, а они досих пор могут эти деньги обналичить (хоть и за большие %), и не надо отмазок, что не возможно определить где пенсионер находится, все сепары, по базе погранцов сейчас якобы в России, продалжайте вливать оркам деньги во время войны и одновременно писать- помогите армии. Я это пост написал недели две назад на финанс.уа так модератор его отклонил. Кто то хорошо заработает на войне. Слава Украине!!!
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26.03.2022 18:55 Відповісти
 
 