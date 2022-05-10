Оккупанты захватывают оставленные квартиры и крадут авто в Мелитополе, - ОВА

Российские военные селятся в квартирах выехавших из города жителей Мелитополя, отбирают у украинцев автомобили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской областной Военной администрации.

Отмечается, что российские военные под видом поиска партизан и диверсантов взламывают гаражи и проводят обыски.

"Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

При этом жители Мелитополя пытаются уехать из оккупированного россиянами города. В свою очередь оккупанты держат круглосуточно эвакуационные колонны на блокпостах, несмотря на то, что в авто находятся дети, пожилые люди и женщины.

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