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Оккупанты захватывают оставленные квартиры и крадут авто в Мелитополе, - ОВА

мелітополь

Российские военные селятся в квартирах выехавших из города жителей Мелитополя, отбирают у украинцев автомобили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской областной Военной администрации.

Отмечается, что российские военные под видом поиска партизан и диверсантов взламывают гаражи и проводят обыски.

"Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

При этом жители Мелитополя пытаются уехать из оккупированного россиянами города. В свою очередь оккупанты держат круглосуточно эвакуационные колонны на блокпостах, несмотря на то, что в авто находятся дети, пожилые люди и женщины.

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армия РФ (19703) квартира (466) Мелитополь (616)


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По-моему, если засунуть голову в песок и жить на Марсе, то данная новость будет очевидна. Конечно они будут это делать. Они это делали и в Чечне, и в Грузии, и в 2014-ом. Ничего плохого в этом, кстати, нету. Это привлечет в набор в армию настоящих уголовников, у которых есть замечательная черта: они очень любят свою жизнь и не будут ей рисковать. Такие не пойдут в атаку, дезертируют, а может даже захватят контроль в роте, убив идейных дурачков. Хуже было бы, если бы как Стрелков такие устраивали судебные трибуналы над теми, кто украл стиральную машину с унитазом, а потом организовал заградотряды.
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10.05.2022 07:07 Ответить
 
 