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Окупанти захоплюють покинуті квартири та викрадають авто у Мелітополі, - ОВА

мелітополь

Російські військові селяться у квартирах жителів Мелітополя, які виїхали з міста, відбирають в українців автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Запорізькій обласній Військовій адміністрації.

Зазначається, що російські військові під виглядом пошуку партизанів і диверсантів зламують гаражі та проводять обшуки.

"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів і приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", – йдеться в повідомленні.

При цьому жителі Мелітополя намагаються виїхати з окупованого росіянам міста. Своєю чергою окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блокпостах попри те, що в авто перебувають діти, літні люди та жінки.

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Автор: 

армія рф (17854) квартира (301) Мелітополь (773)


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По-моему, если засунуть голову в песок и жить на Марсе, то данная новость будет очевидна. Конечно они будут это делать. Они это делали и в Чечне, и в Грузии, и в 2014-ом. Ничего плохого в этом, кстати, нету. Это привлечет в набор в армию настоящих уголовников, у которых есть замечательная черта: они очень любят свою жизнь и не будут ей рисковать. Такие не пойдут в атаку, дезертируют, а может даже захватят контроль в роте, убив идейных дурачков. Хуже было бы, если бы как Стрелков такие устраивали судебные трибуналы над теми, кто украл стиральную машину с унитазом, а потом организовал заградотряды.
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10.05.2022 07:07 Відповісти
 
 