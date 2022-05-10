Окупанти захоплюють покинуті квартири та викрадають авто у Мелітополі, - ОВА
Російські військові селяться у квартирах жителів Мелітополя, які виїхали з міста, відбирають в українців автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Запорізькій обласній Військовій адміністрації.
Зазначається, що російські військові під виглядом пошуку партизанів і диверсантів зламують гаражі та проводять обшуки.
"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів і приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", – йдеться в повідомленні.
При цьому жителі Мелітополя намагаються виїхати з окупованого росіянам міста. Своєю чергою окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блокпостах попри те, що в авто перебувають діти, літні люди та жінки.
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