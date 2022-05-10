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Жителей предупреждают о проведении плановых контрдиверсионных мероприятий в Одесской области

зсу,мобілізація

В Арцизской, Теплицкой и Павловской громадах Одесской области правоохранительные органы и спецслужбы проводят плановые контрдиверсионные мероприятия.

Об этом граждане предупреждает в Фейсбуке Болградская районная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно распоряжению военного командования на территории Арцизской, Теплицкой и Павловской ОТГ правоохранительными и специальными органами Украины проводятся плановые контрдиверсионные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводятся в целях защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения; выявление и обезвреживание диверсионных групп РФ; отработка других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.

Жителей призывают быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям, максимально содействовать проведению контрдиверсионных мероприятий.

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Одесская область (3642)


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вчора вранці ***** урочисто покладав квіти на стенд міста-героя Одеси на "красной площаді".
і відразу ж по Одещині вдарили рашистські ракети
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10.05.2022 07:01 Ответить
Лучше он бы положил цветы стенд г. Москва
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10.05.2022 07:07 Ответить
думаю це не дарма Одеса і Київ
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10.05.2022 07:21 Ответить
А нащо про це попереджати, щоб диверсанти були в курсі?
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10.05.2022 10:21 Ответить
 
 