Жителей предупреждают о проведении плановых контрдиверсионных мероприятий в Одесской области

В Арцизской, Теплицкой и Павловской громадах Одесской области правоохранительные органы и спецслужбы проводят плановые контрдиверсионные мероприятия.

Об этом граждане предупреждает в Фейсбуке Болградская районная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно распоряжению военного командования на территории Арцизской, Теплицкой и Павловской ОТГ правоохранительными и специальными органами Украины проводятся плановые контрдиверсионные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводятся в целях защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения; выявление и обезвреживание диверсионных групп РФ; отработка других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.

Жителей призывают быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям, максимально содействовать проведению контрдиверсионных мероприятий.

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