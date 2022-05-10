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Мешканців попереджають про проведення планових контрдиверсійних заходів на Одещині

зсу,мобілізація

В Арцизькій, Теплицькій та Павлівській громадах Одеської області правоохоронні органи та спецслужби проводять планові контрдиверсійні заходи.

Про це громадян попереджає у Фейсбуці Болградська районна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з розпорядженням військового командування, на території Арцизької, Теплицької та Павлівської ОТГ правоохоронними та спеціальними органами України проводяться планові контрдиверсійні заходи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи проводяться з метою захисту цивільних осіб, військових та цивільних об’єктів від нападу; виявлення та знешкодження диверсійних груп РФ; відпрацювання інших завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Мешканців закликають бути згуртованими й готовими до всіх можливих ситуацій, максимально сприяти у проведенні контрдиверсійних заходів.

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Автор: 

Одеська область (3295)


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вчора вранці ***** урочисто покладав квіти на стенд міста-героя Одеси на "красной площаді".
і відразу ж по Одещині вдарили рашистські ракети
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10.05.2022 07:01 Відповісти
Лучше он бы положил цветы стенд г. Москва
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10.05.2022 07:07 Відповісти
думаю це не дарма Одеса і Київ
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10.05.2022 07:21 Відповісти
А нащо про це попереджати, щоб диверсанти були в курсі?
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10.05.2022 10:21 Відповісти
 
 