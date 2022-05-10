Мешканців попереджають про проведення планових контрдиверсійних заходів на Одещині

В Арцизькій, Теплицькій та Павлівській громадах Одеської області правоохоронні органи та спецслужби проводять планові контрдиверсійні заходи.

Про це громадян попереджає у Фейсбуці Болградська районна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з розпорядженням військового командування, на території Арцизької, Теплицької та Павлівської ОТГ правоохоронними та спеціальними органами України проводяться планові контрдиверсійні заходи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи проводяться з метою захисту цивільних осіб, військових та цивільних об’єктів від нападу; виявлення та знешкодження диверсійних груп РФ; відпрацювання інших завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Мешканців закликають бути згуртованими й готовими до всіх можливих ситуацій, максимально сприяти у проведенні контрдиверсійних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері російські окупанти обстріляли Одещину, - Братчук