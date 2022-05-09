Ввечері російські окупанти обстріляли Одещину, - Братчук

Російські окупанти ввечері здійснили обстріл Одеської області. Працювали сили ППО.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати наш регіон та місто ракетами. Вночі спрацювала наша система ППО, дякуємо нашим хлопцям за збитий ворожий безпілотник. Потім 4 ракети зранку прилетіли в Одеський регіон, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Проходять відновлювальні роботи.

Вже ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Знову добре працюють наші хлопці з ППО", - розповів він.

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