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Новини Війна
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Ввечері російські окупанти обстріляли Одещину, - Братчук

обстріл

Російські окупанти ввечері здійснили обстріл Одеської області. Працювали сили ППО.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати наш регіон та місто ракетами. Вночі спрацювала наша система ППО, дякуємо нашим хлопцям за збитий ворожий безпілотник. Потім 4 ракети зранку прилетіли в Одеський регіон, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Проходять відновлювальні роботи.

Вже ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Знову добре працюють наші хлопці з ППО", - розповів він.

Читайте: Росіяни завдали удару чотирма ракетами типу "Онікс" по Одещині, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29206) Одеська область (3295)


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50 ракет морського базування готові до роботи. Йдемо до сховищ. Я розумію що всім набридло бігати туди сюди. Бережем себе та своїх дітей.
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09.05.2022 20:54 Відповісти
Я вже починаю сумніватись , що одеситам вдасться швидше знищити пам'ятник російській шльондрі в Одесі , ніж це зробить якась ракета російських фашистів . Оце вже буде цілковита ганьба .
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09.05.2022 20:56 Відповісти
Бахкало. Сьогодні ще ближче до мого дому. Під окнами спрацювала автомобільна сигналізація - була якась одинока машина. Сховищ в нас немає.
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10.05.2022 00:00 Відповісти
 
 