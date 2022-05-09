РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13533 посетителя онлайн
Новости Война
6 703 3

Вечером российские оккупанты обстреляли Одесщину, - Братчук

обстріл

Российские оккупанты вечером совершили обстрел Одесской области. Работали силы ПВО.

Об этом сообщил представитель ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает интенсивно обстреливать наш регион и город ракетами. Ночью сработала наша система ПВО, спасибо нашим ребятам за сбитый вражеский беспилотник. Затем 4 ракеты утром прилетели в Одесский регион, повреждены объекты инфраструктуры. Проходят восстановительные работы.

Уже вечером враг снова обстрелял нашу область. Снова хорошо работают наши ребята из ПВО", - рассказал он.

Читайте: Силы ПВО сбили над Одесщиной вражеский беспилотник "Орлан-10"

обстрел (27885) Одесская область (3640)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
50 ракет морського базування готові до роботи. Йдемо до сховищ. Я розумію що всім набридло бігати туди сюди. Бережем себе та своїх дітей.
показать весь комментарий
09.05.2022 20:54 Ответить
Я вже починаю сумніватись , що одеситам вдасться швидше знищити пам'ятник російській шльондрі в Одесі , ніж це зробить якась ракета російських фашистів . Оце вже буде цілковита ганьба .
показать весь комментарий
09.05.2022 20:56 Ответить
Бахкало. Сьогодні ще ближче до мого дому. Під окнами спрацювала автомобільна сигналізація - була якась одинока машина. Сховищ в нас немає.
показать весь комментарий
10.05.2022 00:00 Ответить
 
 