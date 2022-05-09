Вечером российские оккупанты обстреляли Одесщину, - Братчук

Российские оккупанты вечером совершили обстрел Одесской области. Работали силы ПВО.

Об этом сообщил представитель ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает интенсивно обстреливать наш регион и город ракетами. Ночью сработала наша система ПВО, спасибо нашим ребятам за сбитый вражеский беспилотник. Затем 4 ракеты утром прилетели в Одесский регион, повреждены объекты инфраструктуры. Проходят восстановительные работы.

Уже вечером враг снова обстрелял нашу область. Снова хорошо работают наши ребята из ПВО", - рассказал он.

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