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Новости Война
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Рашисты выпустили 3 ракеты "Кинжал" по Одесчине, разрушена туристическая инфраструктура, пострадали 2 человека, - ОК "Південь"

одеса

Российские оккупанты сегодня обстреляли Одесскую область и повредили 5 зданий туристической инфарструктуры.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет.

По Одесчине нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий.

Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.

Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером российские оккупанты обстреляли Одесщину, - Братчук

обстрел (27885) Одесская область (3640)


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Топ комментарии
+35
9 мая шизофрения русских нацистов особо усиливаются. Мамаша сделала труповозку из детской коляски и посадила тада своего малолетнего нациста.
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09.05.2022 21:19 Ответить
+31
Чмут - Арестовичу: Шукайте винних в ОП, а не серед військових, які сотнями гинуть щодня, забезпечуючи вам каву в сонячному Києві
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09.05.2022 21:21 Ответить
+28
Три дорогущі ракети а наслідок - п'ять дачних будинків??!!
Це, мля перемога!
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09.05.2022 21:15 Ответить
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Три дорогущі ракети а наслідок - п'ять дачних будинків??!!
Це, мля перемога!
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09.05.2022 21:15 Ответить
По ходу деякі пілоти вже наперед думають про Гаагу і скидають ракети і бомби хіба що не в море...
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09.05.2022 22:02 Ответить
То такая точность у рукожопых.
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09.05.2022 22:11 Ответить
Не знаю куда попали но стреляли по " апартаменты у моря" где вроде как находились операторы гаубиц которые должны были быть перекинутыми на юг области с орудиями и снарядами Экскалибур . Уже писал ,что как только дерьмак вдруг неожиданно для завхоза стал руководить логистикой западного вооружения начались прилёты по складам и местам сосредоточения , да и кацапы стали знать про планы переброски вооружения на несколько дней вперёд
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09.05.2022 23:05 Ответить
Кинжалы с Ту-22? А так бывает? Может все же Х-22, которая лет на 60 старше..
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09.05.2022 21:15 Ответить


Буває, є повітряного базування.
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09.05.2022 21:39 Ответить
Ну то прокрутіть "вініл" на ********* mp3 плеєрі без оцифровки, й побачите, що з того роя вийде...
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09.05.2022 21:49 Ответить
От і мене це питання цікавить... Літак 69 року випуску...
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09.05.2022 21:46 Ответить
Гиперзвуковая ракета "Кинжал" дорогое удовольствие.
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09.05.2022 21:16 Ответить
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09.05.2022 21:16 Ответить
в товарний вагон і к берйозкам *****, пірваши заздалегідь українські паспорти
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09.05.2022 21:22 Ответить
это зэ-геваровский анал он с первых дней был прокацапским как и сам зэ-ля
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09.05.2022 21:25 Ответить
Не критикуйте Зе - він зі всіх сил страється злити Україну кремлю, а йому заважають,
то Борис Джонсон, то США з Пентагоном, то Байден з ленд лізом. Не допомагає
навіть робота в парі з агентом фсб "Тіхім", дЄрмаком.
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09.05.2022 22:06 Ответить
Це не так. Якщо слухати тих, хто нас підтримує, вухами, то виходить, що допомагають народові, та армії.
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09.05.2022 22:35 Ответить
это же чистое издевательство на день вышиванки косоротку напялить -просто плевок в душу
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09.05.2022 22:14 Ответить
Директора канала на куй до Сибіру.
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09.05.2022 22:03 Ответить
А с чего известно, что это Кинжал, а не Х-22 и т.д.? Кацапы высокоидиотическое общество, но выпускать 3 новейших ракеты, которых всего от силы 20 шт. сделано, по пляжным шалманам, это даже для них перебор.
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09.05.2022 21:17 Ответить
Эти дебилы думают, что мы там гаубицы или химарсы прячем, типа оно того стоит. Они идиоты, нужно это понимать
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09.05.2022 21:20 Ответить
Так и было
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09.05.2022 23:08 Ответить
Ну, в Києвї по "Ретровілю" тями вистачило, чому б по шалманам не пульнути...
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09.05.2022 21:38 Ответить
Возможно, испытывают. Там кинжал может запускаться всего с нескольких самолетов. Причем эти самолеты специально переделывают для запуска кинжалов.
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09.05.2022 22:09 Ответить
За півгодини Джо Байден має підписати закон про ленд-ліз.
Чекаємо.

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09.05.2022 21:17 Ответить
Не сумнівайтеся.
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09.05.2022 21:27 Ответить
9 мая шизофрения русских нацистов особо усиливаются. Мамаша сделала труповозку из детской коляски и посадила тада своего малолетнего нациста.
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09.05.2022 21:19 Ответить
и поднялась же рука у ************.видать ребенок случайный,халявный
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09.05.2022 21:28 Ответить
Да это жесть. Ей разве не сказали что цифрой 200 означает?
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09.05.2022 21:33 Ответить
Да это ж фотошоп))
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09.05.2022 21:39 Ответить
Точно. Нолики абсолютно одинаковые.
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09.05.2022 22:21 Ответить
Ну то хай їй буде, так як намалювала. Потвора безмозгла, і виплятки такі самі виростуть, то хай хоч вже перетворяться у вантаж 200 - не шкода зовсім
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09.05.2022 21:37 Ответить
божественно
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09.05.2022 21:49 Ответить
Вообще фото с 2019 года по поиску.
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09.05.2022 21:51 Ответить
А какая разніца?
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09.05.2022 21:58 Ответить
А тема мобільних крематоріїв не розкрита!
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09.05.2022 22:59 Ответить
Ракети - некеровані. Скоріше за все - старе радянське лайно на гептілі.
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09.05.2022 21:25 Ответить
У них все было по программе "цап-царап".
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09.05.2022 21:33 Ответить
Чмут - Арестовичу: Шукайте винних в ОП, а не серед військових, які сотнями гинуть щодня, забезпечуючи вам каву в сонячному Києві
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09.05.2022 21:21 Ответить
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09.05.2022 21:30 Ответить
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???

Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
аретович это ермаковская говорящая головка ртом которой чекист скидывает свою вину на военных
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09.05.2022 21:34 Ответить
Зараз боневтік розповість що дермак до цього не причасний (так саме як не причасний і до зриву операції по вагнерівцям ?). Коли ми вже побачимо цю консерву у кайданках? Тем більше, що під час війни це потрібно робити негайно!
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09.05.2022 22:28 Ответить
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09.05.2022 21:31 Ответить
Так кинжали,це причеплена ракета від іскандеру,до Міг-31.Ту-22 не несе таких ракет.
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09.05.2022 21:23 Ответить
Як раз таки ту-22 і є платформою для їх запуску...це на той випадок якщо ті "кінджал"и існують в чому я сумніваюся.
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09.05.2022 21:33 Ответить
Кінжали ж тільки Міг-31 пускають.Навіть спеціальну версію цього Міга зробили.Хоча не зрозуміло його спеціальність.
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10.05.2022 00:20 Ответить
Их Вики пишет, что выпущено 2 самолета ТУ-22М3М, которые предназначены для таких ракет.
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09.05.2022 22:12 Ответить
Я вже починаю сумніватись , що одеситам вдасться швидше знищити пам'ятник російській шльондрі в Одесі , ніж це зробить якась ракета російських фашистів . Оце вже буде цілковита ганьба 😕
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09.05.2022 21:27 Ответить
Да успокойся ты, в каждом комментарии тебе она не даёт покоя.
Никто её не уберёт.
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09.05.2022 22:14 Ответить
І не кажіть гіперзвукрва ракета,бо це не так.Гіперзвукових ні в кого на озброєнні немає і літають вони високо в стратосфері,бо сильно від швидкості нагріваються.Гіперзвукова це крилата ракета,а не балістична.
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09.05.2022 21:28 Ответить
Первые ракеты будут у США в 2023 году, где то недавно читал
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09.05.2022 21:36 Ответить
Навпаки. Крилаті ракети - дозвукові.
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09.05.2022 21:51 Ответить
Є надзвукові.А будуть і гіперзвукові.Зараз такі ракети ні в кого не стоять на озброєні.
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09.05.2022 22:19 Ответить
Що ти куриш, що літаєш у стратосфері?
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09.05.2022 22:32 Ответить
Ви до кого написали? Американці недавно випробували справжню гіпезвукову ракету, на висоті близько 20 км. Це і є стратосфера.
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10.05.2022 00:51 Ответить
Гіперзвукова ракета не може бути крилатою (тобто такою, у якій більша частина підйомної сили створюється крилом), бо крила повідриває при переході на гіперзвуку у щільні шари атмосфери.
По-суті, гіперзвукові ракети існують вже більше 50 років (коли почалася перша хвиля моди на подолання ППО за рахунок високої швидкості), просто свого часу межу гіперзвуку трохи збільшили, щоб підняти нову хвилю хайпу на цю тему. Будь-яка висотна швидкісна ціль є меншою проблемою для ППО, ніж та, що летить на надмалій висоті з дозвуковою швидкістю.
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10.05.2022 10:19 Ответить
Почитав я про ті "кінджали" і смутниє сомненія мене тірзають що вони взагалі існують. Бо в описі сказано що можуть наводитись за допомогою камери, але ж вибачте яка камера якщо від 12 махів оболонка ракети плавиться?
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09.05.2022 21:29 Ответить
Ірландія рулить. Кажуть що і в них таке було. Тримайтеся. Все буде Україна. Концерт Ю-Ту в Києві. Зараз.
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09.05.2022 21:30 Ответить
Там была долгая, по сути партизанская война Ирландии против Британии, причём британцы на подавление посылали по сути аналоги росгвардейцев. Ну и, ирландцы победили.

https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA&vl=en https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA
https://www.youtube.com/watch?v=D7hLNbRvQPI
https://www.youtube.com/watch?v=QMutFpqDttw
https://www.youtube.com/watch?v=EZdPS-HYDjo
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09.05.2022 22:25 Ответить
Рашистов умом не понять. Гробить дорогих управляемых ракет на пустых дачных домиков.
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09.05.2022 21:35 Ответить
Наряд чи це були "кінжали" - вони дорогі і в Zалдостану їх не так вже й багато. Могли якими небуть Ха-Ха лупнути...
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09.05.2022 21:39 Ответить
Два місяці Одесу не чіпали - був час підготуватися якось , чи простіше визнати шо "про#бали"...
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09.05.2022 22:02 Ответить
Как можно подготовить от ракет?
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09.05.2022 22:15 Ответить
Наскільки я розумію - Кинжал - це їхні найкращі ракети?
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09.05.2022 22:03 Ответить
Наскільки знаю "Кінжал" то мультік про супер ракету якої немає, а є звичайні "Калібри".
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09.05.2022 22:07 Ответить
им дали инфу что там что то важное хранится -вот и стрельнули
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09.05.2022 22:18 Ответить
Видно у кацапні взагалі біда, раз тут на Цензорі, в унісон із сраколизами рошенівськими почали срати на Зе.
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09.05.2022 23:04 Ответить
Ці "кінжали" виявилися тупими кухонними ножами
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10.05.2022 01:49 Ответить
 
 