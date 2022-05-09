Рашисты выпустили 3 ракеты "Кинжал" по Одесчине, разрушена туристическая инфраструктура, пострадали 2 человека, - ОК "Південь"
Российские оккупанты сегодня обстреляли Одесскую область и повредили 5 зданий туристической инфарструктуры.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет.
По Одесчине нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий.
Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.
Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.
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+35 Виктор Дийнега
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+28 Alex Vassago
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Це, мля перемога!
Буває, є повітряного базування.
то Борис Джонсон, то США з Пентагоном, то Байден з ленд лізом. Не допомагає
навіть робота в парі з агентом фсб "Тіхім", дЄрмаком.
Чекаємо.
Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
аретович это ермаковская говорящая головка ртом которой чекист скидывает свою вину на военных
Никто её не уберёт.
По-суті, гіперзвукові ракети існують вже більше 50 років (коли почалася перша хвиля моди на подолання ППО за рахунок високої швидкості), просто свого часу межу гіперзвуку трохи збільшили, щоб підняти нову хвилю хайпу на цю тему. Будь-яка висотна швидкісна ціль є меншою проблемою для ППО, ніж та, що летить на надмалій висоті з дозвуковою швидкістю.
https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA&vl=en https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA
https://www.youtube.com/watch?v=D7hLNbRvQPI
https://www.youtube.com/watch?v=QMutFpqDttw
https://www.youtube.com/watch?v=EZdPS-HYDjo