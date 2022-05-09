Рашисты выпустили 3 ракеты "Кинжал" по Одесчине, разрушена туристическая инфраструктура, пострадали 2 человека, - ОК "Південь"

Российские оккупанты сегодня обстреляли Одесскую область и повредили 5 зданий туристической инфарструктуры.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет.

По Одесчине нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий.

Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.

Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

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