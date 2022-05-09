Рашисти випустили 3 ракети "Кинджал" по Одещині, зруйновано туристичну інфраструктуру, постраждали 2 особи, - ОК "Південь"

Російські окупанти сьогодні обстріляли Одеську область та пошкодили 5 будівель туристичної інфарструктури.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на міськраду.

По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.

Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню.

Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

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