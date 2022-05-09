Рашисти випустили 3 ракети "Кинджал" по Одещині, зруйновано туристичну інфраструктуру, постраждали 2 особи, - ОК "Південь"
Російські окупанти сьогодні обстріляли Одеську область та пошкодили 5 будівель туристичної інфарструктури.
Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на міськраду.
По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.
Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню.
Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Топ коментарі
+35 Виктор Дийнега
показати весь коментар09.05.2022 21:19 Відповісти Посилання
+31 Voc Vox
показати весь коментар09.05.2022 21:21 Відповісти Посилання
+28 Alex Vassago
показати весь коментар09.05.2022 21:15 Відповісти Посилання
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Це, мля перемога!
Буває, є повітряного базування.
то Борис Джонсон, то США з Пентагоном, то Байден з ленд лізом. Не допомагає
навіть робота в парі з агентом фсб "Тіхім", дЄрмаком.
Чекаємо.
Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
аретович это ермаковская говорящая головка ртом которой чекист скидывает свою вину на военных
Никто её не уберёт.
По-суті, гіперзвукові ракети існують вже більше 50 років (коли почалася перша хвиля моди на подолання ППО за рахунок високої швидкості), просто свого часу межу гіперзвуку трохи збільшили, щоб підняти нову хвилю хайпу на цю тему. Будь-яка висотна швидкісна ціль є меншою проблемою для ППО, ніж та, що летить на надмалій висоті з дозвуковою швидкістю.
https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA&vl=en https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA
https://www.youtube.com/watch?v=D7hLNbRvQPI
https://www.youtube.com/watch?v=QMutFpqDttw
https://www.youtube.com/watch?v=EZdPS-HYDjo