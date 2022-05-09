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Новини Війна
17 091 71

Рашисти випустили 3 ракети "Кинджал" по Одещині, зруйновано туристичну інфраструктуру, постраждали 2 особи, - ОК "Південь"

одеса

Російські окупанти сьогодні обстріляли Одеську область та пошкодили 5 будівель туристичної інфарструктури.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на міськраду.

По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.

Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню.

Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Також читайте: Ввечері російські окупанти обстріляли Одещину, - Братчук

Автор: 

обстріл (29206) Одеська область (3295)


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Топ коментарі
+35
9 мая шизофрения русских нацистов особо усиливаются. Мамаша сделала труповозку из детской коляски и посадила тада своего малолетнего нациста.
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09.05.2022 21:19 Відповісти
+31
Чмут - Арестовичу: Шукайте винних в ОП, а не серед військових, які сотнями гинуть щодня, забезпечуючи вам каву в сонячному Києві
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09.05.2022 21:21 Відповісти
+28
Три дорогущі ракети а наслідок - п'ять дачних будинків??!!
Це, мля перемога!
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09.05.2022 21:15 Відповісти
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Три дорогущі ракети а наслідок - п'ять дачних будинків??!!
Це, мля перемога!
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09.05.2022 21:15 Відповісти
По ходу деякі пілоти вже наперед думають про Гаагу і скидають ракети і бомби хіба що не в море...
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09.05.2022 22:02 Відповісти
То такая точность у рукожопых.
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09.05.2022 22:11 Відповісти
Не знаю куда попали но стреляли по " апартаменты у моря" где вроде как находились операторы гаубиц которые должны были быть перекинутыми на юг области с орудиями и снарядами Экскалибур . Уже писал ,что как только дерьмак вдруг неожиданно для завхоза стал руководить логистикой западного вооружения начались прилёты по складам и местам сосредоточения , да и кацапы стали знать про планы переброски вооружения на несколько дней вперёд
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09.05.2022 23:05 Відповісти
Кинжалы с Ту-22? А так бывает? Может все же Х-22, которая лет на 60 старше..
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09.05.2022 21:15 Відповісти


Буває, є повітряного базування.
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09.05.2022 21:39 Відповісти
Ну то прокрутіть "вініл" на ********* mp3 плеєрі без оцифровки, й побачите, що з того роя вийде...
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09.05.2022 21:49 Відповісти
От і мене це питання цікавить... Літак 69 року випуску...
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09.05.2022 21:46 Відповісти
Гиперзвуковая ракета "Кинжал" дорогое удовольствие.
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09.05.2022 21:16 Відповісти
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09.05.2022 21:16 Відповісти
в товарний вагон і к берйозкам *****, пірваши заздалегідь українські паспорти
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09.05.2022 21:22 Відповісти
это зэ-геваровский анал он с первых дней был прокацапским как и сам зэ-ля
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09.05.2022 21:25 Відповісти
Не критикуйте Зе - він зі всіх сил страється злити Україну кремлю, а йому заважають,
то Борис Джонсон, то США з Пентагоном, то Байден з ленд лізом. Не допомагає
навіть робота в парі з агентом фсб "Тіхім", дЄрмаком.
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09.05.2022 22:06 Відповісти
Це не так. Якщо слухати тих, хто нас підтримує, вухами, то виходить, що допомагають народові, та армії.
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09.05.2022 22:35 Відповісти
это же чистое издевательство на день вышиванки косоротку напялить -просто плевок в душу
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09.05.2022 22:14 Відповісти
Директора канала на куй до Сибіру.
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09.05.2022 22:03 Відповісти
А с чего известно, что это Кинжал, а не Х-22 и т.д.? Кацапы высокоидиотическое общество, но выпускать 3 новейших ракеты, которых всего от силы 20 шт. сделано, по пляжным шалманам, это даже для них перебор.
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09.05.2022 21:17 Відповісти
Эти дебилы думают, что мы там гаубицы или химарсы прячем, типа оно того стоит. Они идиоты, нужно это понимать
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09.05.2022 21:20 Відповісти
Так и было
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09.05.2022 23:08 Відповісти
Ну, в Києвї по "Ретровілю" тями вистачило, чому б по шалманам не пульнути...
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09.05.2022 21:38 Відповісти
Возможно, испытывают. Там кинжал может запускаться всего с нескольких самолетов. Причем эти самолеты специально переделывают для запуска кинжалов.
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09.05.2022 22:09 Відповісти
За півгодини Джо Байден має підписати закон про ленд-ліз.
Чекаємо.

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09.05.2022 21:17 Відповісти
Не сумнівайтеся.
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09.05.2022 21:27 Відповісти
9 мая шизофрения русских нацистов особо усиливаются. Мамаша сделала труповозку из детской коляски и посадила тада своего малолетнего нациста.
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09.05.2022 21:19 Відповісти
и поднялась же рука у ************.видать ребенок случайный,халявный
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09.05.2022 21:28 Відповісти
Да это жесть. Ей разве не сказали что цифрой 200 означает?
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09.05.2022 21:33 Відповісти
Да это ж фотошоп))
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09.05.2022 21:39 Відповісти
Точно. Нолики абсолютно одинаковые.
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09.05.2022 22:21 Відповісти
Ну то хай їй буде, так як намалювала. Потвора безмозгла, і виплятки такі самі виростуть, то хай хоч вже перетворяться у вантаж 200 - не шкода зовсім
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09.05.2022 21:37 Відповісти
божественно
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09.05.2022 21:49 Відповісти
Вообще фото с 2019 года по поиску.
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09.05.2022 21:51 Відповісти
А какая разніца?
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09.05.2022 21:58 Відповісти
А тема мобільних крематоріїв не розкрита!
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09.05.2022 22:59 Відповісти
Ракети - некеровані. Скоріше за все - старе радянське лайно на гептілі.
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09.05.2022 21:25 Відповісти
У них все было по программе "цап-царап".
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09.05.2022 21:33 Відповісти
Чмут - Арестовичу: Шукайте винних в ОП, а не серед військових, які сотнями гинуть щодня, забезпечуючи вам каву в сонячному Києві
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09.05.2022 21:21 Відповісти
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09.05.2022 21:30 Відповісти
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???

Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
аретович это ермаковская говорящая головка ртом которой чекист скидывает свою вину на военных
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09.05.2022 21:34 Відповісти
Зараз боневтік розповість що дермак до цього не причасний (так саме як не причасний і до зриву операції по вагнерівцям ?). Коли ми вже побачимо цю консерву у кайданках? Тем більше, що під час війни це потрібно робити негайно!
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09.05.2022 22:28 Відповісти
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09.05.2022 21:31 Відповісти
Так кинжали,це причеплена ракета від іскандеру,до Міг-31.Ту-22 не несе таких ракет.
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09.05.2022 21:23 Відповісти
Як раз таки ту-22 і є платформою для їх запуску...це на той випадок якщо ті "кінджал"и існують в чому я сумніваюся.
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09.05.2022 21:33 Відповісти
Кінжали ж тільки Міг-31 пускають.Навіть спеціальну версію цього Міга зробили.Хоча не зрозуміло його спеціальність.
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10.05.2022 00:20 Відповісти
Их Вики пишет, что выпущено 2 самолета ТУ-22М3М, которые предназначены для таких ракет.
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09.05.2022 22:12 Відповісти
Я вже починаю сумніватись , що одеситам вдасться швидше знищити пам'ятник російській шльондрі в Одесі , ніж це зробить якась ракета російських фашистів . Оце вже буде цілковита ганьба 😕
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09.05.2022 21:27 Відповісти
Да успокойся ты, в каждом комментарии тебе она не даёт покоя.
Никто её не уберёт.
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09.05.2022 22:14 Відповісти
І не кажіть гіперзвукрва ракета,бо це не так.Гіперзвукових ні в кого на озброєнні немає і літають вони високо в стратосфері,бо сильно від швидкості нагріваються.Гіперзвукова це крилата ракета,а не балістична.
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09.05.2022 21:28 Відповісти
Первые ракеты будут у США в 2023 году, где то недавно читал
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09.05.2022 21:36 Відповісти
Навпаки. Крилаті ракети - дозвукові.
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09.05.2022 21:51 Відповісти
Є надзвукові.А будуть і гіперзвукові.Зараз такі ракети ні в кого не стоять на озброєні.
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09.05.2022 22:19 Відповісти
Що ти куриш, що літаєш у стратосфері?
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09.05.2022 22:32 Відповісти
Ви до кого написали? Американці недавно випробували справжню гіпезвукову ракету, на висоті близько 20 км. Це і є стратосфера.
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10.05.2022 00:51 Відповісти
Гіперзвукова ракета не може бути крилатою (тобто такою, у якій більша частина підйомної сили створюється крилом), бо крила повідриває при переході на гіперзвуку у щільні шари атмосфери.
По-суті, гіперзвукові ракети існують вже більше 50 років (коли почалася перша хвиля моди на подолання ППО за рахунок високої швидкості), просто свого часу межу гіперзвуку трохи збільшили, щоб підняти нову хвилю хайпу на цю тему. Будь-яка висотна швидкісна ціль є меншою проблемою для ППО, ніж та, що летить на надмалій висоті з дозвуковою швидкістю.
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10.05.2022 10:19 Відповісти
Почитав я про ті "кінджали" і смутниє сомненія мене тірзають що вони взагалі існують. Бо в описі сказано що можуть наводитись за допомогою камери, але ж вибачте яка камера якщо від 12 махів оболонка ракети плавиться?
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09.05.2022 21:29 Відповісти
Ірландія рулить. Кажуть що і в них таке було. Тримайтеся. Все буде Україна. Концерт Ю-Ту в Києві. Зараз.
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09.05.2022 21:30 Відповісти
Там была долгая, по сути партизанская война Ирландии против Британии, причём британцы на подавление посылали по сути аналоги росгвардейцев. Ну и, ирландцы победили.

https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA&vl=en https://www.youtube.com/watch?v=31lilUvmXUA
https://www.youtube.com/watch?v=D7hLNbRvQPI
https://www.youtube.com/watch?v=QMutFpqDttw
https://www.youtube.com/watch?v=EZdPS-HYDjo
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09.05.2022 22:25 Відповісти
Рашистов умом не понять. Гробить дорогих управляемых ракет на пустых дачных домиков.
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09.05.2022 21:35 Відповісти
Наряд чи це були "кінжали" - вони дорогі і в Zалдостану їх не так вже й багато. Могли якими небуть Ха-Ха лупнути...
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09.05.2022 21:39 Відповісти
Два місяці Одесу не чіпали - був час підготуватися якось , чи простіше визнати шо "про#бали"...
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09.05.2022 22:02 Відповісти
Как можно подготовить от ракет?
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09.05.2022 22:15 Відповісти
Наскільки я розумію - Кинжал - це їхні найкращі ракети?
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Наскільки знаю "Кінжал" то мультік про супер ракету якої немає, а є звичайні "Калібри".
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09.05.2022 22:07 Відповісти
им дали инфу что там что то важное хранится -вот и стрельнули
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09.05.2022 22:18 Відповісти
Видно у кацапні взагалі біда, раз тут на Цензорі, в унісон із сраколизами рошенівськими почали срати на Зе.
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09.05.2022 23:04 Відповісти
Ці "кінжали" виявилися тупими кухонними ножами
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10.05.2022 01:49 Відповісти
 
 