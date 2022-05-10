Враг артиллерией и авиаударами продолжает уничтожать "Азовсталь", - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают уничтожать "Азовсталь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

В Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

В Генштабе также отмечают, что корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

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