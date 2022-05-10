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Враг артиллерией и авиаударами продолжает уничтожать "Азовсталь", - Генштаб ВСУ

азовсталь

Российские оккупанты продолжают уничтожать "Азовсталь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

В Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

В Генштабе также отмечают, что корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

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армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) Мариуполь (5726) Азовсталь (379)


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Потім історики напишуть - азовці воювали, а влада мовчала.
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10.05.2022 07:39 Ответить
Верховний Головнокомандувач увесь свій час і сили віддавав справі оборони країни...
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10.05.2022 07:40 Ответить
як і весь його оп.
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10.05.2022 10:12 Ответить
Йому ще Мендель сталеві горішки масажувала - готувала до майбутніх битв .
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10.05.2022 07:57 Ответить
Спасибо за полезную информацию...
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10.05.2022 08:48 Ответить
Господи, Матінко Богородице, оберігайте та допомагайяте нашим захисникам
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10.05.2022 10:00 Ответить
Русофашисти - це не люди, це ZVірі!
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10.05.2022 14:16 Ответить
 
 