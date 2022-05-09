Командир пограничников на "Азовстали" Падитель: Защищаем Мариуполь в сверхчеловеческих условиях. ВИДЕО

Начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель рассказал о ситуации на "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город-герой. Пограничники Донецкого пограничного отряда, пограничники Морского отряда, побратимы в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, продолжают выполнять свой долг. Да, мы находимся в очень трудных условиях. Сверхчеловеческие. Но вместе с тем продолжаем защищать свой край", - подчеркнул он.

По словам Падителя, защитники города видят, какие шаги делает военно-политическое руководство государства, и понимает – о них не забыли.

"Знаем, что о нас не забыли. Каждый день находимся в связи с руководством ведомства. Хотя заверить всех: наша обязанность – защитить страну, восстановить ее целостность, сделать все, чтобы людьми, стоящими на обороне города, в будущем гордились. Хочу заверить: правда на нашей стороне. Вера на нашей стороне. Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине!" - подытожил он.

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