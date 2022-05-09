РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13247 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 522 20

Командир пограничников на "Азовстали" Падитель: Защищаем Мариуполь в сверхчеловеческих условиях. ВИДЕО

Начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель рассказал о ситуации на "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город-герой. Пограничники Донецкого пограничного отряда, пограничники Морского отряда, побратимы в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, продолжают выполнять свой долг. Да, мы находимся в очень трудных условиях. Сверхчеловеческие. Но вместе с тем продолжаем защищать свой край", - подчеркнул он.

По словам Падителя, защитники города видят, какие шаги делает военно-политическое руководство государства, и понимает – о них не забыли.

"Знаем, что о нас не забыли. Каждый день находимся в связи с руководством ведомства. Хотя заверить всех: наша обязанность – защитить страну, восстановить ее целостность, сделать все, чтобы людьми, стоящими на обороне города, в будущем гордились. Хочу заверить: правда на нашей стороне. Вера на нашей стороне. Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте: Оккупанты готовятся применить в Мариуполе химоружие, - местный депутат Лашин. ВИДЕО

Госпогранслужба (6583) Азовсталь (379)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Рідненькі, хай береже та допомагає вам Господь і Матінка Божа
показать весь комментарий
09.05.2022 20:55 Ответить
+23
сподіваюсь, що не забули. Серце кров'ю обливається. Скільки ж можна, там же наші гинуть в нелюдських умовах
показать весь комментарий
09.05.2022 20:55 Ответить
+15
ми вийшли на майдан в підтримку азовців, прикордонників у Маріуполі, але мєнти нас запакували у автозаки. ОСЬ ВСЯ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ - це замовчування трагедії і не допомогати нашим хлопцям що там помирають.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видели какой трындец в небе китайском?
показать весь комментарий
09.05.2022 20:54 Ответить
А можна детальніше?
показать весь комментарий
09.05.2022 21:20 Ответить
сподіваюсь, що не забули. Серце кров'ю обливається. Скільки ж можна, там же наші гинуть в нелюдських умовах
показать весь комментарий
09.05.2022 20:55 Ответить
Рідненькі, хай береже та допомагає вам Господь і Матінка Божа
показать весь комментарий
09.05.2022 20:55 Ответить
это в противовесок вчерашней пресконференции азова?а вот интересно на марафоне это сегоднешнее заявление с -нас не забыли- покажут ?потому что вчерашние критическое не показали а показали зэ-гевару и песика
показать весь комментарий
09.05.2022 21:01 Ответить
ми вийшли на майдан в підтримку азовців, прикордонників у Маріуполі, але мєнти нас запакували у автозаки. ОСЬ ВСЯ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ - це замовчування трагедії і не допомогати нашим хлопцям що там помирають.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:03 Ответить
Шо ти мелеш? Звідкіля тобі знати як там-у пеклі? тобі знати
показать весь комментарий
09.05.2022 21:20 Ответить
Нічого не маю проти захисників Героїв, але також на підсвідомому рівні ця ситуація з Азовсталлю не дає однозначної відповіді. Якщо відкинути емоції то запитань більше ніж відповідей. Що Азовсталь це "інформаційний" потужний інструмент не сумніваюсь у цьому. А як він насправді реалізовується невідомо. Якщо не сприймати зараз все буквально, а додати трохи конспірології.. Можливо цей інструмент готувався заздалегіть як якась інфо пастка.. І туди дійсно було завезено всього в достатку, а завдання, сидіти забарикадованими і чекати на час Ч. Інакше в голові не вкладається навіщо вони там і навіщо кацапам намагатись їх штурмувати, якщо достатньо просто блокувати входи виходи. Звідки там електрика в підвалах та інтернет. Але це моя допитливість вслух так сказати. Те що там пЕкло, сумнівів абсолютно немає. Але дуже схожа ця ситуація на заздалегідь продуманий предмет торгу, для яких цілей невідомо, для народних мас чи для військово політичного керівництва цАпів, чи для союзників, чи для всіх одразу, невідомо
показать весь комментарий
09.05.2022 22:08 Ответить
Конспіролог?
показать весь комментарий
10.05.2022 00:02 Ответить
Так, багато питаннь, наприклад, в самому початку бійцям було запропоновано відійти з Маріуполя - вони лишилися, питання - якщо б відійшли то де б були вже орки?...Те що перед самісінькою війною був відкритий (розмінований) прохід на материк - теж плюс питання, а тепер ці два об*єднати, виникає третє, яке навіть не хочеться озвучувати...Допишіть, будь-ласка далі...
показать весь комментарий
10.05.2022 13:00 Ответить
Ви помиляєтесь на всі100% А все просто ,у Маріуполі - + 70%рузгагаварящяя ,смердюча вата і як би там не було потріотів ,полку ''АЗОВ'',то окупантів зустрічали би з квітами і хлібом і це мало би дуже погані наслідки для України, як у середині держави так і на міжнародній арені з усіма наслідками .Перечислять,............, не буду....... Тому Залужний і розмістив там ''Азов'' та якісно укомплектував всім необхідним для довготривалої оборони. Ви напевно ,поінформовані,як коспіролог))), чому війська агресора,вільно вийшли з Криму і за 4 год були у Херсоні ??? І як би не ,,Азов'' ,то по великому рахунку південь країни вже був би повністю окупований а керівництво держави (всі скопом) заглядували би пуйлу в очко і не було би підтримки заходу і частини України з перспективою за пів року повної окупації всієї держави.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:11 Ответить
Правильні слова. Слава вам,герої Азовсталі!!!🇺🇦💐
показать весь комментарий
09.05.2022 21:18 Ответить
Тримайтеся, люди!
показать весь комментарий
09.05.2022 22:03 Ответить
Всім, від кого це залежить, - не допустіть отруєння захисників Азовсталі бойовими хімічними речовинами!
показать весь комментарий
10.05.2022 00:05 Ответить
Господи, який він, бідний, - змучений.
Дорогі наші Захисники, молимося усім силам і віримо в те, що ви залишитися живими.
показать весь комментарий
10.05.2022 01:12 Ответить
*залишитеся
показать весь комментарий
10.05.2022 01:14 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
10.05.2022 17:39 Ответить
 
 