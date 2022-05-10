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Ворог артилерією та авіаударами продовжує знищувати "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

азовсталь

Російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії", - йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

У Генштабі також зауважують, що корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

Читайте: Понад 100 цивільних залишаються на "Азовсталі", - ОВА

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6784) Маріуполь (3243) Азовсталь (446)


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Потім історики напишуть - азовці воювали, а влада мовчала.
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10.05.2022 07:39 Відповісти
Верховний Головнокомандувач увесь свій час і сили віддавав справі оборони країни...
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10.05.2022 07:40 Відповісти
як і весь його оп.
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10.05.2022 10:12 Відповісти
Йому ще Мендель сталеві горішки масажувала - готувала до майбутніх битв .
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10.05.2022 07:57 Відповісти
Спасибо за полезную информацию...
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10.05.2022 08:48 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, оберігайте та допомагайяте нашим захисникам
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10.05.2022 10:00 Відповісти
Русофашисти - це не люди, це ZVірі!
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10.05.2022 14:16 Відповісти
 
 