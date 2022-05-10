Ворог артилерією та авіаударами продовжує знищувати "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії", - йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

У Генштабі також зауважують, що корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

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