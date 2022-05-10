Ворог артилерією та авіаударами продовжує знищувати "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують знищувати "Азовсталь".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії", - йдеться в повідомленні.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.
У Генштабі також зауважують, що корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль