Утром оккупанты совершили артобстрел Зеленодольской громады на Днепропетровщине

Ночь в Днепропетровской области прошла с частыми воздушными тревогами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"Ночь с частыми воздушными тревогами. На утро артобстрел Зеленодольской громады. Повреждены несколько домов. Людей не задело. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.

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