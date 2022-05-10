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Утром оккупанты совершили артобстрел Зеленодольской громады на Днепропетровщине

обстріл

Ночь в Днепропетровской области прошла с частыми воздушными тревогами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"Ночь с частыми воздушными тревогами. На утро артобстрел Зеленодольской громады. Повреждены несколько домов. Людей не задело. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине, разрушен дом, еще несколько повреждены, - ОВА

обстрел (27913) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4090)


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Партизани не здаються.
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10.05.2022 08:36 Ответить
Чесно кажучи, не розумію що там обстрілювати? Континент завод - давно не працюючий, Криворізська ГРЕС (я пам'ятаю цю назву) ледь теплилась. Місто (верніше селище) стратегічного значення не мало. Скоріше я чогось не знаю... Залишились знайомі яких постійно обстрілюють з градів.
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10.05.2022 12:24 Ответить
Щодо повної заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та передачі всього її майна Православній церкві України (ПЦУ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ

У зв'язку з підтримкою Росії у війні проти України прошу розглянути питання щодо повної заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та передачі всього її майна Православній церкві України (ПЦУ)

Петиція №41/004124-22еп

Дата початку збору підписів: 18 березня 2022 р.

До кінця збору підписів залишилось: 37 днів

Автор: Савицький Едуард Едуардович

Станом на 10 травня петицію підписали 4431 особа з 25000 необхідних.

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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10.05.2022 08:47 Ответить
 
 