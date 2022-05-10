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Вранці окупанти здійснили артобстріл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині

обстріл

Ніч у Дніпропетровській області минула з частими повітряними тривогами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли із "Градів" Широківську громаду на Дніпропетровщині, зруйновано будинок, ще кілька пошкоджено, - ОВА

Автор: 

обстріл (29234) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3869)


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Партизани не здаються.
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10.05.2022 08:36 Відповісти
Чесно кажучи, не розумію що там обстрілювати? Континент завод - давно не працюючий, Криворізська ГРЕС (я пам'ятаю цю назву) ледь теплилась. Місто (верніше селище) стратегічного значення не мало. Скоріше я чогось не знаю... Залишились знайомі яких постійно обстрілюють з градів.
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10.05.2022 12:24 Відповісти
Щодо повної заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та передачі всього її майна Православній церкві України (ПЦУ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ

У зв'язку з підтримкою Росії у війні проти України прошу розглянути питання щодо повної заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та передачі всього її майна Православній церкві України (ПЦУ)

Петиція №41/004124-22еп

Дата початку збору підписів: 18 березня 2022 р.

До кінця збору підписів залишилось: 37 днів

Автор: Савицький Едуард Едуардович

Станом на 10 травня петицію підписали 4431 особа з 25000 необхідних.

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
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10.05.2022 08:47 Відповісти
 
 