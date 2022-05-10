Вранці окупанти здійснили артобстріл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині

Ніч у Дніпропетровській області минула з частими повітряними тривогами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", - йдеться в повідомленні.

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