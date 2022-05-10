Вранці окупанти здійснили артобстріл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині
Ніч у Дніпропетровській області минула з частими повітряними тривогами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", - йдеться в повідомленні.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ
У зв'язку з підтримкою Росії у війні проти України прошу розглянути питання щодо повної заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та передачі всього її майна Православній церкві України (ПЦУ)
Петиція №41/004124-22еп
Дата початку збору підписів: 18 березня 2022 р.
До кінця збору підписів залишилось: 37 днів
Автор: Савицький Едуард Едуардович
Станом на 10 травня петицію підписали 4431 особа з 25000 необхідних.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124