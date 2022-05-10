Сегодня в Конгрессе США рассмотрят выделение Украине $40 млрд

Во вторник Палата представителей рассмотрит выделение Украине помощи в размере 40 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер в CNN, а также источники Reuters.

28 апреля президент США Байден пригласил в Конгресс 33 млрд долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 млрд долларов на военную помощь.

Источники Reuters сообщили, что новое предложение содержит дополнительные 3,4 млрд. долларов на военную помощь и 3,4 млрд. долларов на гуманитарную помощь.

В понедельник президент Байден призвал Конгресс "немедленно" принять закон о помощи Украине.

Как пишет CNN, лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что Палата рассмотрит эти 40 миллиардов уже во вторник.

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В письмах к чиновникам Палаты представителей госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявили, что осталось всего 100 млн долларов, которые можно использовать в соответствии с полномочиями, позволяющими президенту санкционировать передачу оружия без одобрения Конгресса. Ожидается, что эти полномочия будут исчерпаны до 19 мая.