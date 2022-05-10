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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня в Конгрессе США рассмотрят выделение Украине $40 млрд

сша,конгрес

Во вторник Палата представителей рассмотрит выделение Украине помощи в размере 40 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер в CNN, а также источники Reuters.

28 апреля президент США Байден пригласил в Конгресс 33 млрд долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 млрд долларов на военную помощь.

Источники Reuters сообщили, что новое предложение содержит дополнительные 3,4 млрд. долларов на военную помощь и 3,4 млрд. долларов на гуманитарную помощь.

В понедельник президент Байден призвал Конгресс "немедленно" принять закон о помощи Украине.

Как пишет CNN, лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что Палата рассмотрит эти 40 миллиардов уже во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США обещают как можно быстрее одобрить выделение Украине $33 млрд

В письмах к чиновникам Палаты представителей госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявили, что осталось всего 100 млн долларов, которые можно использовать в соответствии с полномочиями, позволяющими президенту санкционировать передачу оружия без одобрения Конгресса. Ожидается, что эти полномочия будут исчерпаны до 19 мая.

Конгресс США (1243) помощь (7879)


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Топ комментарии
+21
Поставте запобіжники, щоб ці кошти не попали бєні і йому подібним.
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10.05.2022 09:03 Ответить
+13
Бородата бабуля не даром зникла з радарів і не з'являється в пресі
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10.05.2022 09:10 Ответить
+7
Та звісно поставлять.
Можуть навіть поставити нам тіньовий уряд.
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10.05.2022 09:16 Ответить
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Поставте запобіжники, щоб ці кошти не попали бєні і йому подібним.
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10.05.2022 09:03 Ответить
Бородата бабуля не даром зникла з радарів і не з'являється в пресі
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10.05.2022 09:10 Ответить
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10.05.2022 09:13 Ответить
Та звісно поставлять.
Можуть навіть поставити нам тіньовий уряд.
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10.05.2022 09:16 Ответить
дві третіх річного бюджету на утримання рашистського війскового племені
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10.05.2022 09:13 Ответить
Мне это напоминает бессмертную фразу : '' шансы растут , а бриллиантов нет ", где оружие ?!!!
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10.05.2022 09:18 Ответить
Хрюсский , все есть и будет еще больше ,процесс пошел ,а вам - фызда ,если не дурак ,то должен уже что то подозревать хотя бы....
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10.05.2022 09:41 Ответить
заметили, никого не поменяли правктически ******** и всё. Зачем обьяснять. Т/ак и с баблом будет. Схематозники, песок в 5 раз дороже закупать
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10.05.2022 09:28 Ответить
Вы имеете в виду схематозники в Америке? Ведь эти деньги не в Украину выделяются. Эти деньги напрямую идут американским предприятиям на производство оружия для Украины. Или Вы думаете, что оружие по ленд лизу нахаляву клепаеся? В Украину идет уже готовое оружие. Так что каг бэ зрада-зрадная не получаеццо.
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10.05.2022 10:38 Ответить
Конечно нахаляву.СССР заплатил только 0,4% за ленг-Лиз.
Ты чем платить собрался?
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10.05.2022 13:36 Ответить
Только с обязательным жестким аудитом каждого доллара, а то у зеплесени уже вспотели волосатые ладошки...
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10.05.2022 09:38 Ответить
Зрада отменяется. Пичаль. Эти деньги не выйдут за пределы Америки в натуральном виде. Они выйдут за ее пределы в виде вооружения.
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10.05.2022 10:45 Ответить
Опять будет двухпартийная поддержка. Трамписты будут опять против
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10.05.2022 09:47 Ответить
Турбує відсутнісь прозорого механізму використання цієї допомоги, контрольованого громадянським суспільством.
Як каже Люся Аферистович, всю цю сферу курує особисто Дєрьмак.
Оце ж мене і хвилює.

Очевидно, мала б бути створена певна "громадська рада" з числа авторитетних військових, у т.ч. штатівських, польських і британських відставників, відомих волонтерів, інших суспільних діячив, яка контролювала б витрачання цих коштів.
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10.05.2022 09:55 Ответить
Яким чином можна контролювати кошти які в Україну не надходять? Вони виділяються НА військові потреби України, а НЕ Україні.
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10.05.2022 10:48 Ответить
Я уявляю,як у "великих будівельників" в Україні,як у Скруджа МакДака,цифри в очах проскакують.😊
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10.05.2022 09:57 Ответить
Це добре! Давіть на євоімбецилів, давіть на НАТУ. Країна й так сплиає кров'ю.Всі инні працювати Воювати!!!
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10.05.2022 11:17 Ответить
Хм, а Люсінда вчора плакав, що голосуватимуть аж в кінці травня. Активізувались. То є добре.
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10.05.2022 12:02 Ответить
Спиз.ят все.
Може какого контролёра вышлют к Володе ЯнеЛоху?
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10.05.2022 13:39 Ответить
 
 