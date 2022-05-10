Сегодня в Конгрессе США рассмотрят выделение Украине $40 млрд
Во вторник Палата представителей рассмотрит выделение Украине помощи в размере 40 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер в CNN, а также источники Reuters.
28 апреля президент США Байден пригласил в Конгресс 33 млрд долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 млрд долларов на военную помощь.
Источники Reuters сообщили, что новое предложение содержит дополнительные 3,4 млрд. долларов на военную помощь и 3,4 млрд. долларов на гуманитарную помощь.
В понедельник президент Байден призвал Конгресс "немедленно" принять закон о помощи Украине.
Как пишет CNN, лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что Палата рассмотрит эти 40 миллиардов уже во вторник.
В письмах к чиновникам Палаты представителей госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявили, что осталось всего 100 млн долларов, которые можно использовать в соответствии с полномочиями, позволяющими президенту санкционировать передачу оружия без одобрения Конгресса. Ожидается, что эти полномочия будут исчерпаны до 19 мая.
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Можуть навіть поставити нам тіньовий уряд.
Ты чем платить собрался?
Як каже Люся Аферистович, всю цю сферу курує особисто Дєрьмак.
Оце ж мене і хвилює.
Очевидно, мала б бути створена певна "громадська рада" з числа авторитетних військових, у т.ч. штатівських, польських і британських відставників, відомих волонтерів, інших суспільних діячив, яка контролювала б витрачання цих коштів.
Може какого контролёра вышлют к Володе ЯнеЛоху?