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Сьогодні у Конгресі США розглянуть виділення Україні $40 млрд

сша,конгрес

У вівторок Палата представників розгляне виділення Україні допомоги у розмірі 40 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер більшості Палати представників Конгресу США Стені Хойєр у CNN, а також джерела Reuters

28 квітня президент США Байден запросив у Конгресу 33 млрд доларів на підтримку України, зокрема понад 20 млрд доларів на військову допомогу.

Джерела Reuters повідомили, що нова пропозиція містить додаткові 3,4 млрд доларів на військову допомогу та 3,4 млрд доларів на гуманітарну допомогу.

У понеділок президент Байден закликав Конгрес "негайно" ухвалити закон про допомогу Україні.

Як пише CNN, лідер більшості Палати представників Конгресу США Стені Хойер заявив, що Палата розгляне ці 40 мільярдів вже у вівторок.

Читайте: У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд

У листах до чиновників Палати представників держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін заявили, що залишилося лише 100 млн доларів, які можна використати відповідно до повноважень, які дозволяють президенту санкціонувати передачу зброї без схвалення Конгресу. Очікується, що ці повноваження буде вичерпано до 19 травня.

Автор: 

Конгрес США (1237) допомога (8449)


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Топ коментарі
+21
Поставте запобіжники, щоб ці кошти не попали бєні і йому подібним.
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10.05.2022 09:03 Відповісти
+13
Бородата бабуля не даром зникла з радарів і не з'являється в пресі
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10.05.2022 09:10 Відповісти
+7
Та звісно поставлять.
Можуть навіть поставити нам тіньовий уряд.
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10.05.2022 09:16 Відповісти
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Поставте запобіжники, щоб ці кошти не попали бєні і йому подібним.
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10.05.2022 09:03 Відповісти
Бородата бабуля не даром зникла з радарів і не з'являється в пресі
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10.05.2022 09:10 Відповісти
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10.05.2022 09:13 Відповісти
Та звісно поставлять.
Можуть навіть поставити нам тіньовий уряд.
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10.05.2022 09:16 Відповісти
дві третіх річного бюджету на утримання рашистського війскового племені
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10.05.2022 09:13 Відповісти
Мне это напоминает бессмертную фразу : '' шансы растут , а бриллиантов нет ", где оружие ?!!!
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10.05.2022 09:18 Відповісти
Хрюсский , все есть и будет еще больше ,процесс пошел ,а вам - фызда ,если не дурак ,то должен уже что то подозревать хотя бы....
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10.05.2022 09:41 Відповісти
заметили, никого не поменяли правктически ******** и всё. Зачем обьяснять. Т/ак и с баблом будет. Схематозники, песок в 5 раз дороже закупать
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10.05.2022 09:28 Відповісти
Вы имеете в виду схематозники в Америке? Ведь эти деньги не в Украину выделяются. Эти деньги напрямую идут американским предприятиям на производство оружия для Украины. Или Вы думаете, что оружие по ленд лизу нахаляву клепаеся? В Украину идет уже готовое оружие. Так что каг бэ зрада-зрадная не получаеццо.
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10.05.2022 10:38 Відповісти
Конечно нахаляву.СССР заплатил только 0,4% за ленг-Лиз.
Ты чем платить собрался?
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10.05.2022 13:36 Відповісти
Только с обязательным жестким аудитом каждого доллара, а то у зеплесени уже вспотели волосатые ладошки...
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10.05.2022 09:38 Відповісти
Зрада отменяется. Пичаль. Эти деньги не выйдут за пределы Америки в натуральном виде. Они выйдут за ее пределы в виде вооружения.
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10.05.2022 10:45 Відповісти
Опять будет двухпартийная поддержка. Трамписты будут опять против
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10.05.2022 09:47 Відповісти
Турбує відсутнісь прозорого механізму використання цієї допомоги, контрольованого громадянським суспільством.
Як каже Люся Аферистович, всю цю сферу курує особисто Дєрьмак.
Оце ж мене і хвилює.

Очевидно, мала б бути створена певна "громадська рада" з числа авторитетних військових, у т.ч. штатівських, польських і британських відставників, відомих волонтерів, інших суспільних діячив, яка контролювала б витрачання цих коштів.
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10.05.2022 09:55 Відповісти
Яким чином можна контролювати кошти які в Україну не надходять? Вони виділяються НА військові потреби України, а НЕ Україні.
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10.05.2022 10:48 Відповісти
Я уявляю,як у "великих будівельників" в Україні,як у Скруджа МакДака,цифри в очах проскакують.😊
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10.05.2022 09:57 Відповісти
Це добре! Давіть на євоімбецилів, давіть на НАТУ. Країна й так сплиає кров'ю.Всі инні працювати Воювати!!!
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10.05.2022 11:17 Відповісти
Хм, а Люсінда вчора плакав, що голосуватимуть аж в кінці травня. Активізувались. То є добре.
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10.05.2022 12:02 Відповісти
Спиз.ят все.
Може какого контролёра вышлют к Володе ЯнеЛоху?
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10.05.2022 13:39 Відповісти
 
 