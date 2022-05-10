Сьогодні у Конгресі США розглянуть виділення Україні $40 млрд

У вівторок Палата представників розгляне виділення Україні допомоги у розмірі 40 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер більшості Палати представників Конгресу США Стені Хойєр у CNN, а також джерела Reuters

28 квітня президент США Байден запросив у Конгресу 33 млрд доларів на підтримку України, зокрема понад 20 млрд доларів на військову допомогу.

Джерела Reuters повідомили, що нова пропозиція містить додаткові 3,4 млрд доларів на військову допомогу та 3,4 млрд доларів на гуманітарну допомогу.

У понеділок президент Байден закликав Конгрес "негайно" ухвалити закон про допомогу Україні.

Як пише CNN, лідер більшості Палати представників Конгресу США Стені Хойер заявив, що Палата розгляне ці 40 мільярдів вже у вівторок.

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У листах до чиновників Палати представників держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін заявили, що залишилося лише 100 млн доларів, які можна використати відповідно до повноважень, які дозволяють президенту санкціонувати передачу зброї без схвалення Конгресу. Очікується, що ці повноваження буде вичерпано до 19 травня.