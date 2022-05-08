У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що демократи збираються працювати якомога швидше, щоб оперативно прийняти новий законопроєкт, направлений на підтримку України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Пелосі Face the Nation.
"Я думаю, що ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми маємо велику двопартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України", - заявила вона.
Як повідомлялося, минулого тижня Байден попросив у Конгресу $33 млрд для України, з них понад 20 млрд – на військову допомогу. Показово, що частина з цих коштів може бути залучена завдяки продажу арештованого майна російських олігархів.
Цей пакет набагато більший за попередні – минулого місяця Конгрес схвалив виділення для допомоги Україні $13,6 млрд.
А нещодавно Джо Байден закликав Конгрес "швидко" прийняти цей пакет військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.
Нагадаємо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня відвідала Київ.
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Просьба-главное не давайте кеш зеленым "специалистам -дерибанщикам" и обязательно пришлите команду юристов и инспекторов контролировать помощь и деньги американских налогоплательщиков
Чому - може бути залучена . .? Та ОБОВ'ЯЗКОВО має бути залучена . Кацапні треба показати що балачки скінчилися , і тепер все буде зовсім не - понарошку . А то кацапи там собі вже мріють про те як будуть повертати заарештоване , і скільки відсудять собі в судах - моральних збитків за арешт майна
. Русню треба жорстко поставити в стійло , і наказати мовчки жувати сіно ,, шоб не були такі самовпевнені . .
Повісточка ж інша - всіляко очорнити республіканців і виставити їх ворогами України, які проти допомоги (що й було зроблено з висвітленням попереднього голосування і тут сектанти аж захлиналися) та облизати "святих" демів на чолі з =іконкою=.
https://www.newsmax.com/politics/sessions-title-42-ukraine-covid/2022/05/07/id/1068875/?fbclid=IwAR0CzrIa5JFFy_DXeD3lLaAmMzeKCnevrPRG__gdrayRNN5H95NtaRwsC2M
Votes on Ukraine Funding, Title 42 Should Be Separate
There is some appetite in the House to leverage a vote on Title 42 restrictions at the nation's border with a vote on $33 billion the Biden administration has requested for Ukraine, but "they are not and should not be tied together," Rep. Pete Sessions said on Newsmax Saturday.
"Both of these are important issues and both need a vote," the Texas Republican said on Newsmax's "Saturday Agenda," adding that House Speaker Nancy Pelosi, D- Calif., will "make that call" as she is "trying to get both of them done so that she can blame anyone that does not agree with her to take responsibility for the loss." (баба яга знає, як організувати)
There are also calls from Democrats to leverage a stalled $10 billion coronavirus package with the Ukraine aid, notes The Hill. (і боротьбу зі здоровим глуздом, яка триває, "святі" теж хочуть приєднати до голосування по Україні).
Я сподіваюсь це все формальності а реально зброя вже відвантажується.