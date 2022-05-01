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Зеленський зустрічається зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі у Києві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наразі зустрічається у Києві зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - зазначив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна робить НАТО сильнішим, об’єднанішим і відданішим потребам миру та демократії, - Пелосі

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) США (23290) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+17
82 роки, 12 годин перельоту, потім наземний транспорт, на шпильках... всім би таке здоров'я
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01.05.2022 09:25
+11
А дерьмак все ще права рука президента країни, що воює з рф
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01.05.2022 09:27
+10
Мужня жінка. В поважні роки такий вояж. Такі люди будували справжню Америку.
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01.05.2022 10:13
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82 роки, 12 годин перельоту, потім наземний транспорт, на шпильках... всім би таке здоров'я
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01.05.2022 09:25 Відповісти
Ну и пусть наши друзья будут здоровы )))
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01.05.2022 09:48 Відповісти
президент гідно продовжує справу розбудови армії, започатковану президентом порошенком
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01.05.2022 15:44 Відповісти
Мужня жінка. В поважні роки такий вояж. Такі люди будували справжню Америку.
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01.05.2022 10:13 Відповісти
Пелоси способна на куда большее, чем каблуки. Далі буде.
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01.05.2022 10:40 Відповісти
А дерьмак все ще права рука президента країни, що воює з рф
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01.05.2022 09:27 Відповісти
Дерьмак тебе в штаны нагадил
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01.05.2022 11:19 Відповісти
Дерьмак нагадав нажаль не комусь у карман а нагадав на Україну!.
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01.05.2022 13:30 Відповісти
Вагнеровцам дал возможность свалить и теперь они убивают украинцев. А позвонил беларашенскому диктатору - любимчик нестандартной игры на фано, криворженский гопник зеленский.
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01.05.2022 19:55 Відповісти
а хто екскурсію проводить?
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01.05.2022 09:31 Відповісти
Зараз наше верховне без бомажки намеле купу якихось нісенітниць. І не забуде кинути каменюку у тих, хто допомагає.
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01.05.2022 09:43 Відповісти
Шоб ти своєю жовчу захлинувся і подох від цього
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01.05.2022 13:07 Відповісти
"зе" , мабуть буде міняти Кулєбу на Єрмака.???
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01.05.2022 09:44 Відповісти
Найвеличніший мав би одягтися в щось пристойне. Навіщо копіювати ДонДона!?!
І поголитись. Стилісти і перукарі нікуди не ділись... Чи нема коли? Цілодобово про Неньку дбає в сирому в окопі
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01.05.2022 10:41 Відповісти
юзік присів на батончики рошен, краде у близького і дальшого оточення, маленьких дітей, слуг народу, в оп-и...вимкни його із партії
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01.05.2022 15:47 Відповісти
Копирует сралина - всю 2 мировую в одной шинели.
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01.05.2022 19:57 Відповісти
Темнокожему в очках руку пожали после белого пацана скраю.
Это неуважение, даже если это помощник/охранник Пелоси.
Все на работе, все выполняют важную миссию.
Это что за высокомерие? Расизм в чистом виде.
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01.05.2022 10:55 Відповісти
Справа наліво? Ну дай Бог!
На пєрвий-втарой - рассчітайсь !
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01.05.2022 11:55 Відповісти
Хай дасть орден бєніренигату за оборудку з з "НАФТОГАЗОМ " : купив дешево а тепер перепродає,ото розумник!А,ВИ ,НАРОД УКРАЇНИ,ВОЇНИ, і далі гиньте,хай вас катують,садять "свої органи" (тюрми переповненнібійцями,волонтерами (справжніми а не мразотою)....
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01.05.2022 11:07 Відповісти
Зеленский молодец и миру спасибо за правильный выбор на этой войне
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01.05.2022 11:46 Відповісти
ДАВНО СПОСТАВЛЯЮ ЗА ПЕЛЛОСІ,СУПЕР ЖІНКА, МАКЕЙ В Спідниці А ЯК ВОНА ТРАМПА РОЗМАЗАЛА,******
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01.05.2022 13:10 Відповісти
Ты хацеў сказаць як яна зганьбілася? 4 гады дэмакраты бегалі з "рашен колюжен", каб потым поўнасцю дыскрэдытаваць сябе удзелам менавіта ў тым, у чым абвінавачвалі Трампа. Шмат чаго яшчэ будзе адкрыта. Ну а параўноўваць яе з Макейнам гэта ўвогуле нават ня смешна.
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01.05.2022 17:29 Відповісти
Краще просто спостерігати.
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01.05.2022 13:16 Відповісти
Не бритое, не мытое, зелёное чмо, шо -то опять прохрипело невразумительное.
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01.05.2022 14:05 Відповісти
Ну, хаця б апрануўся як чалавек, пагаліўся б. Выглядае як Дон.
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01.05.2022 17:40 Відповісти
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01.05.2022 20:09 Відповісти
США ЛИДЕР МИРА !!!
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02.05.2022 09:38 Відповісти
 
 