Зеленський зустрічається зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі у Києві. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський наразі зустрічається у Києві зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+17 Ярослав Викторович
показати весь коментар01.05.2022 09:25 Посилання
+11 Nick Valentine
показати весь коментар01.05.2022 09:27 Посилання
+10 Ole Lahti
показати весь коментар01.05.2022 10:13 Посилання
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І поголитись. Стилісти і перукарі нікуди не ділись... Чи нема коли? Цілодобово про Неньку дбає в сирому в окопі
Это неуважение, даже если это помощник/охранник Пелоси.
Все на работе, все выполняют важную миссию.
Это что за высокомерие? Расизм в чистом виде.
На пєрвий-втарой - рассчітайсь !