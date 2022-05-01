Зеленський зустрічається зі спікером Палати представників Конгресу США Пелосі у Києві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наразі зустрічається у Києві зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - зазначив глава держави.

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