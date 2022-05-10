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Посольство Греции возобновляет работу в Киеве

греция

МИД Греции сообщил о возобновлении работы своего посольства в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после российского вторжения в Украину, снова открывается в городе с необходимым персоналом", - сообщили в МИДе Греции.

Посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в штатном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине.

Отмечается, что совет гражданам Греции, содержащийся в объявлениях МИД от 14 и 22 февраля не ездить в Украину, все еще действует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отправляют группу американских дипломатов обратно в посольство в Киеве, - CBS

Греция (728) посольство (1085)


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Топ комментарии
+5
Пидо.ы,с 2014 кацапские холуи.
Эти похлеще Бульбосруси.
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10.05.2022 12:29 Ответить
+5
Пошли на... пид.ры греческие,помогающие кацапам обходить санкции.
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10.05.2022 12:39 Ответить
+4
Кстати, вот - настоящие пиндосы. И в переносном смысле тоже
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10.05.2022 12:25 Ответить
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А де зараз посольство КНР?
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10.05.2022 12:22 Ответить
Кстати, вот - настоящие пиндосы. И в переносном смысле тоже
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10.05.2022 12:25 Ответить
"Всі доступні зараз незаарештовані резерви рф це приблизно $150 млрд ,з яких більше $110 млрд зберігалися у юанях на рахунках китайських банків. Джерело: https://biz.censor.net/r3340275
Отже рф повністю знаходиться на гачку у КНР.
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10.05.2022 12:29 Ответить
Пидо.ы,с 2014 кацапские холуи.
Эти похлеще Бульбосруси.
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10.05.2022 12:29 Ответить
Греки!
Не будьте греками у служках Макви!
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10.05.2022 12:32 Ответить
Не всі греки є нормальними греками , а є такі , які хочуть на цьому заробити - із називають в Греціі , малакасами ( пі@ орами )
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10.05.2022 13:56 Ответить
Пошли на... пид.ры греческие,помогающие кацапам обходить санкции.
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10.05.2022 12:39 Ответить
А , шо там с кораблями, которые, перевозят варованое зерно ?
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10.05.2022 12:46 Ответить
грєкі-***** кацапські раби)))
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10.05.2022 12:49 Ответить
Негайно мітинг з вимогою скасувати перевезення паращенської нафти!
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10.05.2022 12:50 Ответить


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10.05.2022 13:10 Ответить
їм би пасувало зробити посольство десь в данЄцкє. ще ті " санкційні ******"
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10.05.2022 13:45 Ответить
 
 