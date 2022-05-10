Посольство Греции возобновляет работу в Киеве
МИД Греции сообщил о возобновлении работы своего посольства в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Посольство Греции в Киеве, руководство которого покинуло город из соображений безопасности вскоре после российского вторжения в Украину, снова открывается в городе с необходимым персоналом", - сообщили в МИДе Греции.
Посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в штатном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине.
Отмечается, что совет гражданам Греции, содержащийся в объявлениях МИД от 14 и 22 февраля не ездить в Украину, все еще действует.
Топ комментарии
+5 Alex 999 #470283
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+5 Александр Гриненко
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+4 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий10.05.2022 12:25 Ответить Ссылка
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Отже рф повністю знаходиться на гачку у КНР.
Эти похлеще Бульбосруси.
Не будьте греками у служках Макви!