УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5625 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
967 14

Посольство Греції відновлює роботу в Києві

греция

МЗС Греції повідомило про відновлення роботи свого посольства в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Посольство Греції в Києві, керівництво якого залишило місто з міркувань безпеки невдовзі після російського вторгнення в Україну, знову відкривається в місті з необхідним персоналом", - повідомили в МЗС Греції.

Посольство разом із генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам Греції, а також іноземцям в Україні.

Зазначається, що порада громадянам Греції, яка міститься в оголошеннях МЗС від 14 і 22 лютого не їздити до України, все ще діє.

Читайте: США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300. Афіни відмовляються, - ЗМІ

Автор: 

Греція (604) посольство (948)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Пидо.ы,с 2014 кацапские холуи.
Эти похлеще Бульбосруси.
показати весь коментар
10.05.2022 12:29 Відповісти
+5
Пошли на... пид.ры греческие,помогающие кацапам обходить санкции.
показати весь коментар
10.05.2022 12:39 Відповісти
+4
Кстати, вот - настоящие пиндосы. И в переносном смысле тоже
показати весь коментар
10.05.2022 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де зараз посольство КНР?
показати весь коментар
10.05.2022 12:22 Відповісти
Кстати, вот - настоящие пиндосы. И в переносном смысле тоже
показати весь коментар
10.05.2022 12:25 Відповісти
"Всі доступні зараз незаарештовані резерви рф це приблизно $150 млрд ,з яких більше $110 млрд зберігалися у юанях на рахунках китайських банків. Джерело: https://biz.censor.net/r3340275
Отже рф повністю знаходиться на гачку у КНР.
показати весь коментар
10.05.2022 12:29 Відповісти
Пидо.ы,с 2014 кацапские холуи.
Эти похлеще Бульбосруси.
показати весь коментар
10.05.2022 12:29 Відповісти
Греки!
Не будьте греками у служках Макви!
показати весь коментар
10.05.2022 12:32 Відповісти
Не всі греки є нормальними греками , а є такі , які хочуть на цьому заробити - із називають в Греціі , малакасами ( пі@ орами )
показати весь коментар
10.05.2022 13:56 Відповісти
Пошли на... пид.ры греческие,помогающие кацапам обходить санкции.
показати весь коментар
10.05.2022 12:39 Відповісти
А , шо там с кораблями, которые, перевозят варованое зерно ?
показати весь коментар
10.05.2022 12:46 Відповісти
грєкі-***** кацапські раби)))
показати весь коментар
10.05.2022 12:49 Відповісти
Негайно мітинг з вимогою скасувати перевезення паращенської нафти!
показати весь коментар
10.05.2022 12:50 Відповісти


показати весь коментар
10.05.2022 13:10 Відповісти
їм би пасувало зробити посольство десь в данЄцкє. ще ті " санкційні ******"
показати весь коментар
10.05.2022 13:45 Відповісти
 
 