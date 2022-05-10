Посольство Греції відновлює роботу в Києві
МЗС Греції повідомило про відновлення роботи свого посольства в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Посольство Греції в Києві, керівництво якого залишило місто з міркувань безпеки невдовзі після російського вторгнення в Україну, знову відкривається в місті з необхідним персоналом", - повідомили в МЗС Греції.
Посольство разом із генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам Греції, а також іноземцям в Україні.
Зазначається, що порада громадянам Греції, яка міститься в оголошеннях МЗС від 14 і 22 лютого не їздити до України, все ще діє.
Топ коментарі
+5 Alex 999 #470283
показати весь коментар10.05.2022 12:29 Відповісти Посилання
+5 Александр Гриненко
показати весь коментар10.05.2022 12:39 Відповісти Посилання
+4 Олег Кущ #490032
показати весь коментар10.05.2022 12:25 Відповісти Посилання
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Отже рф повністю знаходиться на гачку у КНР.
Эти похлеще Бульбосруси.
Не будьте греками у служках Макви!