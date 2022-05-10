Посольство Греції відновлює роботу в Києві

МЗС Греції повідомило про відновлення роботи свого посольства в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Посольство Греції в Києві, керівництво якого залишило місто з міркувань безпеки невдовзі після російського вторгнення в Україну, знову відкривається в місті з необхідним персоналом", - повідомили в МЗС Греції.

Посольство разом із генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам Греції, а також іноземцям в Україні.

Зазначається, що порада громадянам Греції, яка міститься в оголошеннях МЗС від 14 і 22 лютого не їздити до України, все ще діє.

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