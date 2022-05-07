УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини
15 443 66

США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300. Афіни відмовляються, - ЗМІ

зрк,с300

Після відмови Туреччини надати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-400, США просять Грецію надати українській стороні ЗРК С-300. Однак Афіни теж відмовляються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Star.

Як інформує газета, посилаючись на власні джерела, США нібито тиснуть на Грецію з метою надання військової допомоги Києву та відправлення в Україну оборонних ракет С-300 російського виробництва, які є на озброєнні грецьких Збройних сил.

Втім, грецька сторона стверджує, що вже допомогла Україні в межах своїх можливостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну з Австралії відправлено останній бронетранспортер Bushmaster та партію гаубиць M777, – посол

"США, які хочуть аналогічного кроку від Греції, постійно посилюють тиск на Афіни, щоб вони сказали "так" і щоб грецькі С-300 були передані Україні. З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як причину, і не схвалила цю пропозицію", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Він вже виконує бойові завдання.

Автор: 

Греція (604) зброя (7530) США (23375) Туреччина (3626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Что турки что греки молятся на кацапских турыстов. Нужно иметь ввиду всех етих говнюков
показати весь коментар
07.05.2022 16:03 Відповісти
+27
Чому хтось має жертвувати своєю обороноздатністю заради України, яка 30 років нищила й розкрадала свою армію?
Чим весь світ нам зобов'язаний? Тим шо ми зараз платимо ціну за свою тупість, наївність, жлобство і бидлуватість? Ми зараз маємо те що заслужили, ми 30 років до цієї катастрофи ціленаправлено йшли!!!
показати весь коментар
07.05.2022 16:13 Відповісти
+19
Есть подозрение что это именно Россия приложила руку и к уничтожению производств в Украине и к разоружению , ведь сколько россияне заводов выкупили и на металлолом распилили! А министры обороны - россияне! Они минимум 25 леит готовились , а то и все 30! И делали все возможное что бы мы в дерьме жили , покупали наших политиков , нас своим дешевым газом! А мы и радовались!
показати весь коментар
07.05.2022 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тре самим виготовляти, і дуже багато.
показати весь коментар
07.05.2022 16:03 Відповісти
В карпатских пещерах?
показати весь коментар
07.05.2022 16:07 Відповісти
покупать надо продукцию США Норвегия ПВО, Британия, США истребители F-15 | F16 и штурмовики А-10 и «Хо́рнет» F/A-18 и не только системы ПВО и ПРО, но и авиация Евросоюза- это и Миражи Франция, и Еврофа́йтер Тайфу́н (евро истребитель) и Сааб JAS 39 «Грипен» Швеция и многое иное могли бы ВМС заказать корабли у Японии у них кстати есть проект очень даже прекрасный десантный авианосец вертолетоносец способный быть также приспособленный для переброски десанта техники и как госпиталь для эвакуации раненых и населения.. https://www.youtube.com/watch?v=Vc8WlfzIWCY вот ссылка на видео... для ВМС Украины 1-2 таких хватило бы за глаза..
показати весь коментар
07.05.2022 16:19 Відповісти
паажжите, не успеваю деньги печатать...
показати весь коментар
07.05.2022 16:36 Відповісти
Асвальт встигали красти...
показати весь коментар
07.05.2022 21:58 Відповісти
ЗЕ-ленський замість програми ПВО за 40 млн. дол. від Коростильова вбухав у турецькі корвети по 500 млн. чотири штуки
показати весь коментар
07.05.2022 22:01 Відповісти
там ще й кредит від Британіїї на 1.6млрд фунтів,на катери ракетні ... На які як виявилося Нептун НЕ ВЛАЗИТЬ,на турацьких корветах теж Нептун не "вліз"...
показати весь коментар
08.05.2022 20:07 Відповісти
Ну і що ти робить будеш з тим перерахованим? На американських і європейських літаках льотчиків треба готувать кілька місяців А нам літаки потрібні "ВЧОРА"! Крім того літак - це 10% "піраміди" А він вимагає купи аеродромної інфраструктури ІАС та ремонтно-обслуговуючої бази У нас все це є? А авіаносець нам на хрєна? "Щоб було"? Це корабель океанських вод! А Чорне море може прострілюваться трохи не повністю впоперек "Громом" який при Пороху доробить не встигли а при "Блазню" "на нуль помножили"! Так з ким ти воювать тим авіаносцем зібрався? З турками? Чи з болгарами? Єдиний наш ворог на морі - Росія Але нам (щоб дістать цілі на її території) досить і берегових комплексів Крім того 80% кордону з нею - сухопутний Ти потягнеш авіаносець по Сіверському Дінцю? Чи по водоканалу через донецькі степи? До того ж це "коштовна малорухлива і тихохідна "мішень" яку ніде не сховаєш Та ще до того ж такі "корита" повинні прикриваться цілою групою кораблів У нас ті кораблі є? Так може все-таки мобільні наземні ракетні комплекси (набагато дешевші до речі) - вигідніші?
показати весь коментар
07.05.2022 17:10 Відповісти
вы ломаете моск экперту, и он может позвать на помощь свиридона. Тоді Вам буде непереливки.
показати весь коментар
07.05.2022 17:23 Відповісти
Не кажіть в голос "Свиридон" , бо відгукнеться , і розкаже всім ,що треба робити , і якими кораблями треба "бороздить просторы вселенной"
показати весь коментар
07.05.2022 17:32 Відповісти
А що це за "чудо експертне" - "свиридон"? Хтось новенький? Бо я тільки "Ігорка Л", такого типу, знаю
показати весь коментар
07.05.2022 19:14 Відповісти
Думаю, что это один из его логинов, под которыми на самом деле скрывается Фриц Морген.
показати весь коментар
07.05.2022 20:21 Відповісти
купляти кажеш... один ф15 останньої модифікації лямів 80,гріпен дешевший десь 50-55,але фка цікавіша,але то все таке,ескадрилья Гріпенів виходить десь 1.2 МЛРД євро,чо так дорого,бо ціну вказують без зброї,запчастин,підготовки пілотів та техніків,та без обладнання дла того ж обслуговування,а тепер увага на екран,скільки тих літаків треба? а не менше 100-150 шт,сам помножиш,чи будеш розказувати що захід нам бабла підкине?
Флот... ще один бовдур,коли у тебе довжелезний СУХОПУТНІЙ кордон з кацапами,флот нам нафіг не упав,як показав Нептун,берегові комплекси рішають,а були б ще Коршуни,то рішали б до самого севастополя і далі.але ж нє,на них грошей не знайшли,а от залізти в кредити на якийсь міфічний флот який ще хрін зна коли буде,то запросто,а і вишенька на торті "флот" жоден з замовлених кораблів не нестиме Нептун,навіть у перспективі,так що отака фігня малята.
показати весь коментар
08.05.2022 20:15 Відповісти
Де виготовляти, якщо по наших виборництвах прилітають кацапські ракети?
показати весь коментар
07.05.2022 16:14 Відповісти
Что турки что греки молятся на кацапских турыстов. Нужно иметь ввиду всех етих говнюков
показати весь коментар
07.05.2022 16:03 Відповісти
Чому хтось має жертвувати своєю обороноздатністю заради України, яка 30 років нищила й розкрадала свою армію?
Чим весь світ нам зобов'язаний? Тим шо ми зараз платимо ціну за свою тупість, наївність, жлобство і бидлуватість? Ми зараз маємо те що заслужили, ми 30 років до цієї катастрофи ціленаправлено йшли!!!
показати весь коментар
07.05.2022 16:13 Відповісти
Все вірно. Просити про військову допомогу ми маємо повне право, та і навіть, напевне, вимагати, враховуючі обставини, Тому що - це солідарність. Фактично - це те на чому тримається Європейський Союз та весь цивілізований світ. Але ми не маємо жодного права засуджувати країни які не бажають нам віддати свою зброю, куплену до речі, на податки громадян цієї країни. Нам ніхто і нічим не зобов'язаний.
показати весь коментар
07.05.2022 16:31 Відповісти
Есть подозрение что это именно Россия приложила руку и к уничтожению производств в Украине и к разоружению , ведь сколько россияне заводов выкупили и на металлолом распилили! А министры обороны - россияне! Они минимум 25 леит готовились , а то и все 30! И делали все возможное что бы мы в дерьме жили , покупали наших политиков , нас своим дешевым газом! А мы и радовались!
показати весь коментар
07.05.2022 16:32 Відповісти
Это не подозрение ,а факт‼️Все президенты были жлобами и ворюгами ,кроме Порошенко
показати весь коментар
07.05.2022 16:43 Відповісти
Ющенко також був супер президентом. Саме він відродив українську ідею і українську націю. До нього ми жили в епоху "какая разніца"
показати весь коментар
07.05.2022 16:50 Відповісти
Только потом Яныку Украину отдал. Так что на хрен Юща. Единственный толковый през - это Порох был. Но мудрый нарид решил получить премию Дарвина в 19 году.
показати весь коментар
07.05.2022 17:38 Відповісти
Ніхто нікому нічого не віддавав! У нас кацаленд, там де єльцін передав владу Хуūлу, чи що? Це мудрий какаяразніцний нарід передав владу Овощу! Згадайте тільки армаду пенсів та куплених бюджетників, які волали "нам нє нужньі нахлєбнікі с ЄС!"
показати весь коментар
07.05.2022 17:48 Відповісти
Абсолютно точно. Підкупаючи, задобрюючи українських чиновників.
показати весь коментар
07.05.2022 17:00 Відповісти
перед оленеводом у кацапов был МО -так тот тоже в кацапии порезал на металл 6000 танков и около 10000 бтр .
Так что совсем уж перекладывать на кацапов деяния наших вороватых кузьмуков и гриценкив не правильно
показати весь коментар
07.05.2022 21:20 Відповісти
Коли Тевтонський орден готувався напасти на землі слов"яно-балтського племені пруссів їх князь попрохав допомоги у предків литовців латишів та естонців Ті відмовили Той відповів - "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до вас!" Хочу запитать тебе: "Де зараз плем"я пруссів?!!! Одна назва в історії залишилася - "Прусія"
Якщо кацапи переступлять через нас - вони підуть далі на захід!
показати весь коментар
07.05.2022 17:15 Відповісти
не ми,а певний відсоток людей тягнуть на дно,які голосують за довбойобів
показати весь коментар
07.05.2022 17:19 Відповісти
Если обучать на пэтриоты, то надо начинать уже сейчас. Отправить под пару сотен человек на обучение к немцам или полякам. Заранее, еще задолго до поставок вооружений. Уже то есть. Это надо в первую очередь согласовать, это же ничего не стоит практически. Про самолеты вообще молчу. Танки тренировать тоже нужно некоторое время, месяца два набивать практику.
показати весь коментар
07.05.2022 16:04 Відповісти
"З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як причину Джерело:
А як так може бути?Греція та Туреччина перебувають у оборонному блоці НАТО та загрожують один одному
показати весь коментар
07.05.2022 16:05 Відповісти
Ничего невозможного. В 1974 они воевали за Кипр.
показати весь коментар
07.05.2022 16:10 Відповісти
Ну да, они Кипр попилили пополам - ты не вкурсе разве?
показати весь коментар
07.05.2022 16:11 Відповісти
ну так много конфликтов внутри НАТО, там и свои "лугандоны" есть...
показати весь коментар
07.05.2022 16:11 Відповісти
Туреччина і Греція регулярно рапортують щодо порушення повітряного простору один одного, бо в них в кожного кордон між островами Егейського моря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 дещо по-іншому намальований
показати весь коментар
07.05.2022 17:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 Егейська суперечка очима греків виглядає, як "загроза" з повітря, що потребує с-300
показати весь коментар
07.05.2022 17:12 Відповісти
думаете ЕС и НАТО панацея от всех бед?Турки с греками постоянно не мирятся,и вооружения подбирают так,что б прежде всего противостоять друг другу
показати весь коментар
07.05.2022 21:22 Відповісти
Можу зрозуміти їх побоювання по Туреччині... всі знаємо що в них таж дирляндія на Кіпрі... вони зараз тільки *дружать* через загрозу рабсії. але цілком можливо що відмазуються
показати весь коментар
07.05.2022 16:05 Відповісти
Краще передайте HIMARS і іншу далекобійну зброю.
показати весь коментар
07.05.2022 16:09 Відповісти
Греція, штучно підтримувана країна від ЄС , тому що при дефолді який був,,, вони "витягують" лише на туризмі ....
Тому я Грецію і розумію і осуджую
показати весь коментар
07.05.2022 16:10 Відповісти
Может Греция торгуется? Пытаясь побольше получить с американцев за гешефт?
показати весь коментар
07.05.2022 16:12 Відповісти
Что-то мутят американцы! Уперлись рогом в эту С-300! Уже скоро два месяца прошло с того времени, как Президент Зеленский обращался и к Президенту Джо Байдену, и к Конгрессу США о предоставлении Украине для защиты от ракетных обстрелов американских средств ПВО "Петриот"! И что? Почему не предоставить свои, родные, хорошо себя зарекомендовавшие системы, а не выкручивать руки союзникам по НАТО?
показати весь коментар
07.05.2022 16:24 Відповісти
сколько Вова надо времени на расчёт Патриота подготовить - отвечает воен ъперды люся и юзик и не правильно
показати весь коментар
07.05.2022 16:26 Відповісти
Была инфа, программа обучения американцами европейских партнёров комплексами "Патриот" занимает около 9 месяцев. Пусть ускорят обучение скажем на 6 месяцев для ВСУ, все равно это слишком долго. Украине ПВО надо здесь и сейчас.
показати весь коментар
07.05.2022 16:49 Відповісти
Что-то в нато и ес многовато опухших стало. Сами не представляют собой ничего, только балласт ненужный, но пальцы гнуть мастера.
показати весь коментар
07.05.2022 16:24 Відповісти
Греція-це добра половина рашістів. Опозиція- проросійска (партія сириза) компартія -3-я партія по кількісті в парламенті. тв канали - більша половина-також проросійські . один з них тримає рос. олігарх савідіс. 5. 05. по новинам розказував проросійский журналюга. що АЗОВ видвинув умови. що будуть давати дозвіл на вихід мирним з Азовсталі в обмін на продукти та ліки. Завили відразу всі коментатори. що це-терор. та т.д Про видачу віз рашистам - Греція та Іспанія лідери. Міцотакіс розказує казки. що вже допомогли . чим могли. А що дали? 400 іржавих калашніков.... Гуманітарку. правда збирають. відправляють.
показати весь коментар
07.05.2022 16:50 Відповісти
додавят греков- им деньги важнее
показати весь коментар
07.05.2022 16:25 Відповісти
Після того, як Світ побачив наслідки передачі Україною москалям своєї ядерної зброї, дивує, що Словаччина нам віддала свої комплекси.
показати весь коментар
07.05.2022 16:28 Відповісти
Это логично, потому что эти комплексы сейчас и защищают словаков.
показати весь коментар
07.05.2022 16:41 Відповісти
Словакия получила взамен ''Пэтриот'' от США.
показати весь коментар
07.05.2022 18:05 Відповісти
За проханням Словаччини її повітряний простір поки що захищає Польща.
показати весь коментар
07.05.2022 21:24 Відповісти
К тепер хай европейці згадають скільки мільярдів вони дали грекам,коли у тих був дефолт. Греція рокаи сиділа на підсосі у ЄС та Америки.
показати весь коментар
07.05.2022 16:30 Відповісти
Греки були віками лише "торгашами" І "плачуться" що у них нема ресурсів! У Японії їх теж нема Але Японія розвинула високоінтелектуальну промисловість а Греція лише за рахунок туризму і живе Адже для японського шляху треба в школі вчиться добре А для смаження риби і шашликів та подачі вина туристам вчиться не треба Це просто "екстенсивне "рослинне" існування! Тому інакше ніж "захребетниками ЕС" греків назвать не можна!
показати весь коментар
07.05.2022 19:54 Відповісти
В Греції склався такий собі "грецький соціялізм" - мало працюють, багато отримують і багато відпочивають. Тому і майже збанкрутували, якби ЄС 300 млрд.євриків не підкинув.
показати весь коментар
07.05.2022 21:32 Відповісти
За тридцять років ми не змогли створити систему оборони країни ні у повітрі, ні на морі, ні на суші. Скільки талановитих інженерів було, скільки розробок, щось на папері залишилося або у вигляді випробувальних зразків. А тепер із простягнутою рукою по всьому світу, то гармату дайте, то танк.
показати весь коментар
07.05.2022 16:31 Відповісти
нагадаю,що Гриценко в часи Ющенка продав Казахстану немало С-300 за 1.6 млн доларів штука.Чому ці два діячі ще не повішені на найближчому фонарному стовпі? Президент не знав,що робить його міністр? Нема слів,одні матюки.
показати весь коментар
07.05.2022 16:31 Відповісти
Так. Але ж оставлю тут, бо в декого пам'ять, я у гуппі, і вони навіть вже забули, як задихалися без примітивних концентраторів.

показати весь коментар
07.05.2022 17:00 Відповісти
Ти відкрий Конституцію України і почитай обов"язки Президента і Прем"єр-міністра Це не Ющенко сказав: "Мені потрібна така армія щоб на стадіоні уміщалася!"
показати весь коментар
07.05.2022 17:21 Відповісти
Лучше бы американцы "пэтриоты" дали вместо изыскивания по всем углам мира совкового барахла.
показати весь коментар
07.05.2022 16:37 Відповісти
я вам ничиво ни должен. а зрк надо любые. площадь страны очень большая
показати весь коментар
07.05.2022 16:38 Відповісти
та якби вже такі серйозні наміри були, то набагато простіше було б розмістити у виробника замовлення на MIM-104 (patriot) а тим часом почати навчання хоча б дивізіону по використанню! Це коли на перспективу думають, бо скільки тих С-300 можна нашкребти по усіх заначках? Через 2-3 місяці ситуація повернеться у вихідну точку і тільки почнуться теревені про то шо не погано б вирішити питання кардинально!
показати весь коментар
07.05.2022 16:39 Відповісти
Ви будете подивовані, але греки найбільш негативно ставляться до України в усій Європі - 23%. А всі грішать на мадярів (хоч ті і не на багато ліпше) - 18%. Причиною є московська пропаганда: буцімто "Азов" тероризує грецьку меншину. Ну, і звичайно, православіє...
показати весь коментар
07.05.2022 17:50 Відповісти
І ти знаєш - цю "мульку" гонять саме кацапи І недарма - є реальні причини Саме греки приазов"я - найбільш антиукраїнськи налаштовані! Чому? Причин я не знаю Та й "греки" з них - "як з гімна - куля!" Як може іменувать себе "греком" людина що трьох слів грецькою зв"язать не може? Лише тому що у нього "грецьке" прізвище? В Україні в грецьких амбасадах тримають спеціальних перекладачів для таких "греків"
показати весь коментар
07.05.2022 20:01 Відповісти
Вартість 1-єї батареї $1мільярд.
Вартість кожної ракети $3 мільйона.
Одна ракетна батарея Patriot потребує 90 осіб обслуговуючого персоналу.
Кожна система включає радар з фазованою решіткою, станцію управління і вісім пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети.

1. На відміну від Румунії і Польщі які вже мають ці системи для закриття східного кордону, в Україну прилети йдуть з 3-х напрямків. Порахуйте скільки батарей необхідно для закриття країни з найбільшою територією у Європі.

2, Скажімо 10 батарей це 900 обслуговуючого персоналу, яких перш ніж навчати обслуговувати таку складну систему, потрібно підготувати до навчання англійською мовою.

3. Мабуть найголовніше - відсутність довіри до політичного керівництва України. Високий ризик що система потрапит до рук ворога для reverse engineering і не обовязково з полю боя.
показати весь коментар
07.05.2022 18:25 Відповісти
я думаю реально кацапский С-400 и С-500 не хуже Петриота(если кой в чем не лучше)-и врядли реверс-инженерия что то там реально принесет тем кацапам,то ,что они и так знают.
Другое дело что такую дорогую систему нужно использовать в комплексе-защищать ее эшелонированно ,для чего нужны комплексы средней и малой дальности .
В итоге получается ,что с петриотом придется передавать еще кучу других систем и учить не 900 человек ,а намного-намного больше ,т.е. по сути придется создавать целую ПВО страны
показати весь коментар
07.05.2022 21:33 Відповісти
С-400 і С-500 ще жодного разу не були використані у реальних бойових умовах тож їхню реальні можливості поки не відомі.
Попередня С-300 виявилася "сліпою" до F-35коли ізраїльскі ВПС під час першого бойового рейду залеті, виконали завдання у Ірані і повернулися на базу.
Patriot активно використовується від 1990 і постійно удосконалюється з урахуванням виявлених недоліків.
Та справа навіть не у тім. Проблема що Україна як є економічно не в змозі профінансувати власну повноцінну ППО, не кажучи вже про ЯО програму.
Єдинний вихід це заручитися ґарантованою підтримкою безпекового союзу НАТО. Але для цього необхідна зміна мислення суспільства України до рівня готовности реально змінити систему внутрішнього управління державою на прийнятну для Західного світу.
показати весь коментар
08.05.2022 07:06 Відповісти
******* не лише мадярських і всяких дуже хитрих в Європі вистачає.
На жаль.
показати весь коментар
07.05.2022 20:48 Відповісти
 
 