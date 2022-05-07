США просять Грецію передати Україні ЗРК С-300. Афіни відмовляються, - ЗМІ
Після відмови Туреччини надати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-400, США просять Грецію надати українській стороні ЗРК С-300. Однак Афіни теж відмовляються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Star.
Як інформує газета, посилаючись на власні джерела, США нібито тиснуть на Грецію з метою надання військової допомоги Києву та відправлення в Україну оборонних ракет С-300 російського виробництва, які є на озброєнні грецьких Збройних сил.
Втім, грецька сторона стверджує, що вже допомогла Україні в межах своїх можливостей.
"США, які хочуть аналогічного кроку від Греції, постійно посилюють тиск на Афіни, щоб вони сказали "так" і щоб грецькі С-300 були передані Україні. З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як причину, і не схвалила цю пропозицію", - пише видання.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Він вже виконує бойові завдання.
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Флот... ще один бовдур,коли у тебе довжелезний СУХОПУТНІЙ кордон з кацапами,флот нам нафіг не упав,як показав Нептун,берегові комплекси рішають,а були б ще Коршуни,то рішали б до самого севастополя і далі.але ж нє,на них грошей не знайшли,а от залізти в кредити на якийсь міфічний флот який ще хрін зна коли буде,то запросто,а і вишенька на торті "флот" жоден з замовлених кораблів не нестиме Нептун,навіть у перспективі,так що отака фігня малята.
Чим весь світ нам зобов'язаний? Тим шо ми зараз платимо ціну за свою тупість, наївність, жлобство і бидлуватість? Ми зараз маємо те що заслужили, ми 30 років до цієї катастрофи ціленаправлено йшли!!!
Так что совсем уж перекладывать на кацапов деяния наших вороватых кузьмуков и гриценкив не правильно
Якщо кацапи переступлять через нас - вони підуть далі на захід!
А як так може бути?Греція та Туреччина перебувають у оборонному блоці НАТО та загрожують один одному
Тому я Грецію і розумію і осуджую
Вартість кожної ракети $3 мільйона.
Одна ракетна батарея Patriot потребує 90 осіб обслуговуючого персоналу.
Кожна система включає радар з фазованою решіткою, станцію управління і вісім пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети.
1. На відміну від Румунії і Польщі які вже мають ці системи для закриття східного кордону, в Україну прилети йдуть з 3-х напрямків. Порахуйте скільки батарей необхідно для закриття країни з найбільшою територією у Європі.
2, Скажімо 10 батарей це 900 обслуговуючого персоналу, яких перш ніж навчати обслуговувати таку складну систему, потрібно підготувати до навчання англійською мовою.
3. Мабуть найголовніше - відсутність довіри до політичного керівництва України. Високий ризик що система потрапит до рук ворога для reverse engineering і не обовязково з полю боя.
Другое дело что такую дорогую систему нужно использовать в комплексе-защищать ее эшелонированно ,для чего нужны комплексы средней и малой дальности .
В итоге получается ,что с петриотом придется передавать еще кучу других систем и учить не 900 человек ,а намного-намного больше ,т.е. по сути придется создавать целую ПВО страны
Попередня С-300 виявилася "сліпою" до F-35коли ізраїльскі ВПС під час першого бойового рейду залеті, виконали завдання у Ірані і повернулися на базу.
Patriot активно використовується від 1990 і постійно удосконалюється з урахуванням виявлених недоліків.
Та справа навіть не у тім. Проблема що Україна як є економічно не в змозі профінансувати власну повноцінну ППО, не кажучи вже про ЯО програму.
Єдинний вихід це заручитися ґарантованою підтримкою безпекового союзу НАТО. Але для цього необхідна зміна мислення суспільства України до рівня готовности реально змінити систему внутрішнього управління державою на прийнятну для Західного світу.
На жаль.