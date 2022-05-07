США просят Грецию передать Украине ЗРК С-300. Афины отказываются, - СМИ
После отказа Турции предоставить Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-400 США просят Грецию предоставить украинской стороне ЗРК С-300. Однако Афины тоже отказываются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Star.
Как информирует газета, ссылаясь на собственные источники, США якобы давят на Грецию с целью предоставления военной помощи Киеву и отправки в Украину оборонных ракет С-300 российского производства, находящихся на вооружении греческих вооруженных сил.
Впрочем, греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей.
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"США, желающие аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали "да" и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию как причину, и не одобрила это предложение", - пишет издание.
Напомним, недавно стало известно, что украинские военные получили от стран-партнеров зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Он уже выполняет боевые задания.
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Флот... ще один бовдур,коли у тебе довжелезний СУХОПУТНІЙ кордон з кацапами,флот нам нафіг не упав,як показав Нептун,берегові комплекси рішають,а були б ще Коршуни,то рішали б до самого севастополя і далі.але ж нє,на них грошей не знайшли,а от залізти в кредити на якийсь міфічний флот який ще хрін зна коли буде,то запросто,а і вишенька на торті "флот" жоден з замовлених кораблів не нестиме Нептун,навіть у перспективі,так що отака фігня малята.
Чим весь світ нам зобов'язаний? Тим шо ми зараз платимо ціну за свою тупість, наївність, жлобство і бидлуватість? Ми зараз маємо те що заслужили, ми 30 років до цієї катастрофи ціленаправлено йшли!!!
Так что совсем уж перекладывать на кацапов деяния наших вороватых кузьмуков и гриценкив не правильно
Якщо кацапи переступлять через нас - вони підуть далі на захід!
А як так може бути?Греція та Туреччина перебувають у оборонному блоці НАТО та загрожують один одному
Тому я Грецію і розумію і осуджую
Вартість кожної ракети $3 мільйона.
Одна ракетна батарея Patriot потребує 90 осіб обслуговуючого персоналу.
Кожна система включає радар з фазованою решіткою, станцію управління і вісім пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети.
1. На відміну від Румунії і Польщі які вже мають ці системи для закриття східного кордону, в Україну прилети йдуть з 3-х напрямків. Порахуйте скільки батарей необхідно для закриття країни з найбільшою територією у Європі.
2, Скажімо 10 батарей це 900 обслуговуючого персоналу, яких перш ніж навчати обслуговувати таку складну систему, потрібно підготувати до навчання англійською мовою.
3. Мабуть найголовніше - відсутність довіри до політичного керівництва України. Високий ризик що система потрапит до рук ворога для reverse engineering і не обовязково з полю боя.
Другое дело что такую дорогую систему нужно использовать в комплексе-защищать ее эшелонированно ,для чего нужны комплексы средней и малой дальности .
В итоге получается ,что с петриотом придется передавать еще кучу других систем и учить не 900 человек ,а намного-намного больше ,т.е. по сути придется создавать целую ПВО страны
Попередня С-300 виявилася "сліпою" до F-35коли ізраїльскі ВПС під час першого бойового рейду залеті, виконали завдання у Ірані і повернулися на базу.
Patriot активно використовується від 1990 і постійно удосконалюється з урахуванням виявлених недоліків.
Та справа навіть не у тім. Проблема що Україна як є економічно не в змозі профінансувати власну повноцінну ППО, не кажучи вже про ЯО програму.
Єдинний вихід це заручитися ґарантованою підтримкою безпекового союзу НАТО. Але для цього необхідна зміна мислення суспільства України до рівня готовности реально змінити систему внутрішнього управління державою на прийнятну для Західного світу.
На жаль.