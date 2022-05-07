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США просят Грецию передать Украине ЗРК С-300. Афины отказываются, - СМИ

зрк,с300

После отказа Турции предоставить Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-400 США просят Грецию предоставить украинской стороне ЗРК С-300. Однако Афины тоже отказываются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Star.

Как информирует газета, ссылаясь на собственные источники, США якобы давят на Грецию с целью предоставления военной помощи Киеву и отправки в Украину оборонных ракет С-300 российского производства, находящихся на вооружении греческих вооруженных сил.

Впрочем, греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину из Австралии отправлен последний бронетранспортер Bushmaster и партия гаубиц M777, – посол

"США, желающие аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали "да" и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию как причину, и не одобрила это предложение", - пишет издание.

Напомним, недавно стало известно, что украинские военные получили от стран-партнеров зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Он уже выполняет боевые задания.

Греция (728) оружие (10262) США (27118) Турция (3500)


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Топ комментарии
+37
Что турки что греки молятся на кацапских турыстов. Нужно иметь ввиду всех етих говнюков
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07.05.2022 16:03 Ответить
+27
Чому хтось має жертвувати своєю обороноздатністю заради України, яка 30 років нищила й розкрадала свою армію?
Чим весь світ нам зобов'язаний? Тим шо ми зараз платимо ціну за свою тупість, наївність, жлобство і бидлуватість? Ми зараз маємо те що заслужили, ми 30 років до цієї катастрофи ціленаправлено йшли!!!
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07.05.2022 16:13 Ответить
+19
Есть подозрение что это именно Россия приложила руку и к уничтожению производств в Украине и к разоружению , ведь сколько россияне заводов выкупили и на металлолом распилили! А министры обороны - россияне! Они минимум 25 леит готовились , а то и все 30! И делали все возможное что бы мы в дерьме жили , покупали наших политиков , нас своим дешевым газом! А мы и радовались!
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07.05.2022 16:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тре самим виготовляти, і дуже багато.
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07.05.2022 16:03 Ответить
В карпатских пещерах?
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07.05.2022 16:07 Ответить
покупать надо продукцию США Норвегия ПВО, Британия, США истребители F-15 | F16 и штурмовики А-10 и «Хо́рнет» F/A-18 и не только системы ПВО и ПРО, но и авиация Евросоюза- это и Миражи Франция, и Еврофа́йтер Тайфу́н (евро истребитель) и Сааб JAS 39 «Грипен» Швеция и многое иное могли бы ВМС заказать корабли у Японии у них кстати есть проект очень даже прекрасный десантный авианосец вертолетоносец способный быть также приспособленный для переброски десанта техники и как госпиталь для эвакуации раненых и населения.. https://www.youtube.com/watch?v=Vc8WlfzIWCY вот ссылка на видео... для ВМС Украины 1-2 таких хватило бы за глаза..
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07.05.2022 16:19 Ответить
паажжите, не успеваю деньги печатать...
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07.05.2022 16:36 Ответить
Асвальт встигали красти...
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07.05.2022 21:58 Ответить
ЗЕ-ленський замість програми ПВО за 40 млн. дол. від Коростильова вбухав у турецькі корвети по 500 млн. чотири штуки
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07.05.2022 22:01 Ответить
там ще й кредит від Британіїї на 1.6млрд фунтів,на катери ракетні ... На які як виявилося Нептун НЕ ВЛАЗИТЬ,на турацьких корветах теж Нептун не "вліз"...
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08.05.2022 20:07 Ответить
Ну і що ти робить будеш з тим перерахованим? На американських і європейських літаках льотчиків треба готувать кілька місяців А нам літаки потрібні "ВЧОРА"! Крім того літак - це 10% "піраміди" А він вимагає купи аеродромної інфраструктури ІАС та ремонтно-обслуговуючої бази У нас все це є? А авіаносець нам на хрєна? "Щоб було"? Це корабель океанських вод! А Чорне море може прострілюваться трохи не повністю впоперек "Громом" який при Пороху доробить не встигли а при "Блазню" "на нуль помножили"! Так з ким ти воювать тим авіаносцем зібрався? З турками? Чи з болгарами? Єдиний наш ворог на морі - Росія Але нам (щоб дістать цілі на її території) досить і берегових комплексів Крім того 80% кордону з нею - сухопутний Ти потягнеш авіаносець по Сіверському Дінцю? Чи по водоканалу через донецькі степи? До того ж це "коштовна малорухлива і тихохідна "мішень" яку ніде не сховаєш Та ще до того ж такі "корита" повинні прикриваться цілою групою кораблів У нас ті кораблі є? Так може все-таки мобільні наземні ракетні комплекси (набагато дешевші до речі) - вигідніші?
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07.05.2022 17:10 Ответить
вы ломаете моск экперту, и он может позвать на помощь свиридона. Тоді Вам буде непереливки.
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07.05.2022 17:23 Ответить
Не кажіть в голос "Свиридон" , бо відгукнеться , і розкаже всім ,що треба робити , і якими кораблями треба "бороздить просторы вселенной"
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07.05.2022 17:32 Ответить
А що це за "чудо експертне" - "свиридон"? Хтось новенький? Бо я тільки "Ігорка Л", такого типу, знаю
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07.05.2022 19:14 Ответить
Думаю, что это один из его логинов, под которыми на самом деле скрывается Фриц Морген.
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07.05.2022 20:21 Ответить
купляти кажеш... один ф15 останньої модифікації лямів 80,гріпен дешевший десь 50-55,але фка цікавіша,але то все таке,ескадрилья Гріпенів виходить десь 1.2 МЛРД євро,чо так дорого,бо ціну вказують без зброї,запчастин,підготовки пілотів та техніків,та без обладнання дла того ж обслуговування,а тепер увага на екран,скільки тих літаків треба? а не менше 100-150 шт,сам помножиш,чи будеш розказувати що захід нам бабла підкине?
Флот... ще один бовдур,коли у тебе довжелезний СУХОПУТНІЙ кордон з кацапами,флот нам нафіг не упав,як показав Нептун,берегові комплекси рішають,а були б ще Коршуни,то рішали б до самого севастополя і далі.але ж нє,на них грошей не знайшли,а от залізти в кредити на якийсь міфічний флот який ще хрін зна коли буде,то запросто,а і вишенька на торті "флот" жоден з замовлених кораблів не нестиме Нептун,навіть у перспективі,так що отака фігня малята.
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08.05.2022 20:15 Ответить
Де виготовляти, якщо по наших виборництвах прилітають кацапські ракети?
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07.05.2022 16:14 Ответить
Что турки что греки молятся на кацапских турыстов. Нужно иметь ввиду всех етих говнюков
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07.05.2022 16:03 Ответить
Чому хтось має жертвувати своєю обороноздатністю заради України, яка 30 років нищила й розкрадала свою армію?
Чим весь світ нам зобов'язаний? Тим шо ми зараз платимо ціну за свою тупість, наївність, жлобство і бидлуватість? Ми зараз маємо те що заслужили, ми 30 років до цієї катастрофи ціленаправлено йшли!!!
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07.05.2022 16:13 Ответить
Все вірно. Просити про військову допомогу ми маємо повне право, та і навіть, напевне, вимагати, враховуючі обставини, Тому що - це солідарність. Фактично - це те на чому тримається Європейський Союз та весь цивілізований світ. Але ми не маємо жодного права засуджувати країни які не бажають нам віддати свою зброю, куплену до речі, на податки громадян цієї країни. Нам ніхто і нічим не зобов'язаний.
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07.05.2022 16:31 Ответить
Есть подозрение что это именно Россия приложила руку и к уничтожению производств в Украине и к разоружению , ведь сколько россияне заводов выкупили и на металлолом распилили! А министры обороны - россияне! Они минимум 25 леит готовились , а то и все 30! И делали все возможное что бы мы в дерьме жили , покупали наших политиков , нас своим дешевым газом! А мы и радовались!
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07.05.2022 16:32 Ответить
Это не подозрение ,а факт‼️Все президенты были жлобами и ворюгами ,кроме Порошенко
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07.05.2022 16:43 Ответить
Ющенко також був супер президентом. Саме він відродив українську ідею і українську націю. До нього ми жили в епоху "какая разніца"
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07.05.2022 16:50 Ответить
Только потом Яныку Украину отдал. Так что на хрен Юща. Единственный толковый през - это Порох был. Но мудрый нарид решил получить премию Дарвина в 19 году.
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07.05.2022 17:38 Ответить
Ніхто нікому нічого не віддавав! У нас кацаленд, там де єльцін передав владу Хуūлу, чи що? Це мудрий какаяразніцний нарід передав владу Овощу! Згадайте тільки армаду пенсів та куплених бюджетників, які волали "нам нє нужньі нахлєбнікі с ЄС!"
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07.05.2022 17:48 Ответить
Абсолютно точно. Підкупаючи, задобрюючи українських чиновників.
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07.05.2022 17:00 Ответить
перед оленеводом у кацапов был МО -так тот тоже в кацапии порезал на металл 6000 танков и около 10000 бтр .
Так что совсем уж перекладывать на кацапов деяния наших вороватых кузьмуков и гриценкив не правильно
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07.05.2022 21:20 Ответить
Коли Тевтонський орден готувався напасти на землі слов"яно-балтського племені пруссів їх князь попрохав допомоги у предків литовців латишів та естонців Ті відмовили Той відповів - "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до вас!" Хочу запитать тебе: "Де зараз плем"я пруссів?!!! Одна назва в історії залишилася - "Прусія"
Якщо кацапи переступлять через нас - вони підуть далі на захід!
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07.05.2022 17:15 Ответить
не ми,а певний відсоток людей тягнуть на дно,які голосують за довбойобів
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07.05.2022 17:19 Ответить
Если обучать на пэтриоты, то надо начинать уже сейчас. Отправить под пару сотен человек на обучение к немцам или полякам. Заранее, еще задолго до поставок вооружений. Уже то есть. Это надо в первую очередь согласовать, это же ничего не стоит практически. Про самолеты вообще молчу. Танки тренировать тоже нужно некоторое время, месяца два набивать практику.
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07.05.2022 16:04 Ответить
"З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як причину Джерело:
А як так може бути?Греція та Туреччина перебувають у оборонному блоці НАТО та загрожують один одному
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07.05.2022 16:05 Ответить
Ничего невозможного. В 1974 они воевали за Кипр.
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07.05.2022 16:10 Ответить
Ну да, они Кипр попилили пополам - ты не вкурсе разве?
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07.05.2022 16:11 Ответить
ну так много конфликтов внутри НАТО, там и свои "лугандоны" есть...
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07.05.2022 16:11 Ответить
Туреччина і Греція регулярно рапортують щодо порушення повітряного простору один одного, бо в них в кожного кордон між островами Егейського моря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 дещо по-іншому намальований
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07.05.2022 17:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 Егейська суперечка очима греків виглядає, як "загроза" з повітря, що потребує с-300
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07.05.2022 17:12 Ответить
думаете ЕС и НАТО панацея от всех бед?Турки с греками постоянно не мирятся,и вооружения подбирают так,что б прежде всего противостоять друг другу
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07.05.2022 21:22 Ответить
Можу зрозуміти їх побоювання по Туреччині... всі знаємо що в них таж дирляндія на Кіпрі... вони зараз тільки *дружать* через загрозу рабсії. але цілком можливо що відмазуються
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07.05.2022 16:05 Ответить
Краще передайте HIMARS і іншу далекобійну зброю.
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07.05.2022 16:09 Ответить
Греція, штучно підтримувана країна від ЄС , тому що при дефолді який був,,, вони "витягують" лише на туризмі ....
Тому я Грецію і розумію і осуджую
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07.05.2022 16:10 Ответить
Может Греция торгуется? Пытаясь побольше получить с американцев за гешефт?
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07.05.2022 16:12 Ответить
Что-то мутят американцы! Уперлись рогом в эту С-300! Уже скоро два месяца прошло с того времени, как Президент Зеленский обращался и к Президенту Джо Байдену, и к Конгрессу США о предоставлении Украине для защиты от ракетных обстрелов американских средств ПВО "Петриот"! И что? Почему не предоставить свои, родные, хорошо себя зарекомендовавшие системы, а не выкручивать руки союзникам по НАТО?
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07.05.2022 16:24 Ответить
сколько Вова надо времени на расчёт Патриота подготовить - отвечает воен ъперды люся и юзик и не правильно
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07.05.2022 16:26 Ответить
Была инфа, программа обучения американцами европейских партнёров комплексами "Патриот" занимает около 9 месяцев. Пусть ускорят обучение скажем на 6 месяцев для ВСУ, все равно это слишком долго. Украине ПВО надо здесь и сейчас.
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07.05.2022 16:49 Ответить
Что-то в нато и ес многовато опухших стало. Сами не представляют собой ничего, только балласт ненужный, но пальцы гнуть мастера.
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07.05.2022 16:24 Ответить
Греція-це добра половина рашістів. Опозиція- проросійска (партія сириза) компартія -3-я партія по кількісті в парламенті. тв канали - більша половина-також проросійські . один з них тримає рос. олігарх савідіс. 5. 05. по новинам розказував проросійский журналюга. що АЗОВ видвинув умови. що будуть давати дозвіл на вихід мирним з Азовсталі в обмін на продукти та ліки. Завили відразу всі коментатори. що це-терор. та т.д Про видачу віз рашистам - Греція та Іспанія лідери. Міцотакіс розказує казки. що вже допомогли . чим могли. А що дали? 400 іржавих калашніков.... Гуманітарку. правда збирають. відправляють.
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07.05.2022 16:50 Ответить
додавят греков- им деньги важнее
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07.05.2022 16:25 Ответить
Після того, як Світ побачив наслідки передачі Україною москалям своєї ядерної зброї, дивує, що Словаччина нам віддала свої комплекси.
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07.05.2022 16:28 Ответить
Это логично, потому что эти комплексы сейчас и защищают словаков.
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07.05.2022 16:41 Ответить
Словакия получила взамен ''Пэтриот'' от США.
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07.05.2022 18:05 Ответить
За проханням Словаччини її повітряний простір поки що захищає Польща.
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07.05.2022 21:24 Ответить
К тепер хай европейці згадають скільки мільярдів вони дали грекам,коли у тих був дефолт. Греція рокаи сиділа на підсосі у ЄС та Америки.
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07.05.2022 16:30 Ответить
Греки були віками лише "торгашами" І "плачуться" що у них нема ресурсів! У Японії їх теж нема Але Японія розвинула високоінтелектуальну промисловість а Греція лише за рахунок туризму і живе Адже для японського шляху треба в школі вчиться добре А для смаження риби і шашликів та подачі вина туристам вчиться не треба Це просто "екстенсивне "рослинне" існування! Тому інакше ніж "захребетниками ЕС" греків назвать не можна!
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07.05.2022 19:54 Ответить
В Греції склався такий собі "грецький соціялізм" - мало працюють, багато отримують і багато відпочивають. Тому і майже збанкрутували, якби ЄС 300 млрд.євриків не підкинув.
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07.05.2022 21:32 Ответить
За тридцять років ми не змогли створити систему оборони країни ні у повітрі, ні на морі, ні на суші. Скільки талановитих інженерів було, скільки розробок, щось на папері залишилося або у вигляді випробувальних зразків. А тепер із простягнутою рукою по всьому світу, то гармату дайте, то танк.
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07.05.2022 16:31 Ответить
нагадаю,що Гриценко в часи Ющенка продав Казахстану немало С-300 за 1.6 млн доларів штука.Чому ці два діячі ще не повішені на найближчому фонарному стовпі? Президент не знав,що робить його міністр? Нема слів,одні матюки.
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07.05.2022 16:31 Ответить
Так. Але ж оставлю тут, бо в декого пам'ять, я у гуппі, і вони навіть вже забули, як задихалися без примітивних концентраторів.

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07.05.2022 17:00 Ответить
Ти відкрий Конституцію України і почитай обов"язки Президента і Прем"єр-міністра Це не Ющенко сказав: "Мені потрібна така армія щоб на стадіоні уміщалася!"
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07.05.2022 17:21 Ответить
Лучше бы американцы "пэтриоты" дали вместо изыскивания по всем углам мира совкового барахла.
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07.05.2022 16:37 Ответить
я вам ничиво ни должен. а зрк надо любые. площадь страны очень большая
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07.05.2022 16:38 Ответить
та якби вже такі серйозні наміри були, то набагато простіше було б розмістити у виробника замовлення на MIM-104 (patriot) а тим часом почати навчання хоча б дивізіону по використанню! Це коли на перспективу думають, бо скільки тих С-300 можна нашкребти по усіх заначках? Через 2-3 місяці ситуація повернеться у вихідну точку і тільки почнуться теревені про то шо не погано б вирішити питання кардинально!
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07.05.2022 16:39 Ответить
Ви будете подивовані, але греки найбільш негативно ставляться до України в усій Європі - 23%. А всі грішать на мадярів (хоч ті і не на багато ліпше) - 18%. Причиною є московська пропаганда: буцімто "Азов" тероризує грецьку меншину. Ну, і звичайно, православіє...
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07.05.2022 17:50 Ответить
І ти знаєш - цю "мульку" гонять саме кацапи І недарма - є реальні причини Саме греки приазов"я - найбільш антиукраїнськи налаштовані! Чому? Причин я не знаю Та й "греки" з них - "як з гімна - куля!" Як може іменувать себе "греком" людина що трьох слів грецькою зв"язать не може? Лише тому що у нього "грецьке" прізвище? В Україні в грецьких амбасадах тримають спеціальних перекладачів для таких "греків"
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07.05.2022 20:01 Ответить
Вартість 1-єї батареї $1мільярд.
Вартість кожної ракети $3 мільйона.
Одна ракетна батарея Patriot потребує 90 осіб обслуговуючого персоналу.
Кожна система включає радар з фазованою решіткою, станцію управління і вісім пускових установок, кожна з яких несе чотири ракети.

1. На відміну від Румунії і Польщі які вже мають ці системи для закриття східного кордону, в Україну прилети йдуть з 3-х напрямків. Порахуйте скільки батарей необхідно для закриття країни з найбільшою територією у Європі.

2, Скажімо 10 батарей це 900 обслуговуючого персоналу, яких перш ніж навчати обслуговувати таку складну систему, потрібно підготувати до навчання англійською мовою.

3. Мабуть найголовніше - відсутність довіри до політичного керівництва України. Високий ризик що система потрапит до рук ворога для reverse engineering і не обовязково з полю боя.
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07.05.2022 18:25 Ответить
я думаю реально кацапский С-400 и С-500 не хуже Петриота(если кой в чем не лучше)-и врядли реверс-инженерия что то там реально принесет тем кацапам,то ,что они и так знают.
Другое дело что такую дорогую систему нужно использовать в комплексе-защищать ее эшелонированно ,для чего нужны комплексы средней и малой дальности .
В итоге получается ,что с петриотом придется передавать еще кучу других систем и учить не 900 человек ,а намного-намного больше ,т.е. по сути придется создавать целую ПВО страны
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07.05.2022 21:33 Ответить
С-400 і С-500 ще жодного разу не були використані у реальних бойових умовах тож їхню реальні можливості поки не відомі.
Попередня С-300 виявилася "сліпою" до F-35коли ізраїльскі ВПС під час першого бойового рейду залеті, виконали завдання у Ірані і повернулися на базу.
Patriot активно використовується від 1990 і постійно удосконалюється з урахуванням виявлених недоліків.
Та справа навіть не у тім. Проблема що Україна як є економічно не в змозі профінансувати власну повноцінну ППО, не кажучи вже про ЯО програму.
Єдинний вихід це заручитися ґарантованою підтримкою безпекового союзу НАТО. Але для цього необхідна зміна мислення суспільства України до рівня готовности реально змінити систему внутрішнього управління державою на прийнятну для Західного світу.
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08.05.2022 07:06 Ответить
******* не лише мадярських і всяких дуже хитрих в Європі вистачає.
На жаль.
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07.05.2022 20:48 Ответить
 
 