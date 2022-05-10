Оккупанты заставляют воспитателей детсадов из Донецка ехать в Мариуполь, - ГУР

Руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для работы в Мариуполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

А также в близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялту.

Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

Таким образом, отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", – говорится в сообщении.

Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.

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