Оккупанты заставляют воспитателей детсадов из Донецка ехать в Мариуполь, - ГУР
Руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для работы в Мариуполе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
А также в близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялту.
Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".
Таким образом, отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.
"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", – говорится в сообщении.
Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.
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ціуйо....бки 8 років виховували маленьких підарасиків що Україна, це зло
вони з молоком вдовбували сепарятам що параша це сіла
вони не навчили маленьких орків жодному українському слову.
чому змушують???
воно само їде просувати свій ....бучий руській мір.
бурятів-танкистів...хто поки що живий..