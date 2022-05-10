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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты заставляют воспитателей детсадов из Донецка ехать в Мариуполь, - ГУР

маріуполь

Руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для работы в Мариуполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

А также в близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялту.

Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

Таким образом, отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", – говорится в сообщении.

Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.

Также смотрите: Оккупанты готовятся применить в Мариуполе химоружие, - местный депутат Лашин. ВИДЕО

детсад (430) Донецьк (6323) Мариуполь (5724)


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Топ комментарии
+18
Звертаюсь до жителів Донецьку. Ну що ви задоволені руським миром? Задоволенім тим що всіх ваших чоловіків повбивали на війні, яку розв язав пєдофіл путін та мммшна кідала пєтушилін? Цього ви прагнули у 2014 році? Якщо так, то з вами немає про що говорити навіть.
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10.05.2022 13:29 Ответить
+8
Будут промывать мозги и готовить бесплатное мясо о котором никто не будет спрашивать на Рашке, для дальнейшей войны в Украины.
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10.05.2022 13:36 Ответить
+7
до кого ви звертаєтесь,раби рабів ненавидять свободних громадян України ще більше, ніж касапи на росії...
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10.05.2022 13:43 Ответить
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Звертаюсь до жителів Донецьку. Ну що ви задоволені руським миром? Задоволенім тим що всіх ваших чоловіків повбивали на війні, яку розв язав пєдофіл путін та мммшна кідала пєтушилін? Цього ви прагнули у 2014 році? Якщо так, то з вами немає про що говорити навіть.
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10.05.2022 13:29 Ответить
Знаешь что говорят даунбаситы? *мы натерпелись теперь пускай у вас кошмар будет*. К тому же они надеются что кацапоиды захватив другие города Украины, оставят Даунецк и Лугандон в тылу и покое
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10.05.2022 13:39 Ответить
вибачайте, але вони натерпілися через свою дурість і зраду.
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10.05.2022 14:07 Ответить
чого це лайно натєрпєлось? 8 років по донецьким кабакам каталися, пропиваючи соц.виплати (великі регреси та шахтарські пенсії) з України. Тєрпєльщікі *****.
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10.05.2022 14:15 Ответить
до кого ви звертаєтесь,раби рабів ненавидять свободних громадян України ще більше, ніж касапи на росії...
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10.05.2022 13:43 Ответить
LIBERTY 2022
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10.05.2022 16:32 Ответить
пане Макаров..згадайте..нє будєм карміть Европу...Пуцін ввєді вайска..продовжити?
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10.05.2022 13:43 Ответить
Будут промывать мозги и готовить бесплатное мясо о котором никто не будет спрашивать на Рашке, для дальнейшей войны в Украины.
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10.05.2022 13:36 Ответить
падлюки..трава зеленіє..а воно от тут..от і 92 бригада грохнула на день побєдобєсія Мі -24 біля Бобровки..Кому на Дубровку? Геращенко передає
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10.05.2022 13:41 Ответить
Вроде говорили Ми-28?
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10.05.2022 13:45 Ответить
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10.05.2022 14:04 Ответить
а чому змушують.
ціуйо....бки 8 років виховували маленьких підарасиків що Україна, це зло
вони з молоком вдовбували сепарятам що параша це сіла
вони не навчили маленьких орків жодному українському слову.
чому змушують???
воно само їде просувати свій ....бучий руській мір.
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10.05.2022 13:43 Ответить
керівники дітячих закладів будуть виховувати
бурятів-танкистів...хто поки що живий..
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10.05.2022 14:17 Ответить
"гітлерюгенд це наше майбутнє"(с. АГ) чи як воно там юнармєя...
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10.05.2022 15:02 Ответить
 
 