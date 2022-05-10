Окупанти змушують вихователів дитсадків з Донецька їхати до Маріуполя, - ГУР
Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для роботи в захопленому Маріуполі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
А також у наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялту.
Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".
Таким чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.
"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.
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ціуйо....бки 8 років виховували маленьких підарасиків що Україна, це зло
вони з молоком вдовбували сепарятам що параша це сіла
вони не навчили маленьких орків жодному українському слову.
чому змушують???
воно само їде просувати свій ....бучий руській мір.
бурятів-танкистів...хто поки що живий..