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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти змушують вихователів дитсадків з Донецька їхати до Маріуполя, - ГУР

маріуполь

Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для роботи в захопленому Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

А також у наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялту.

Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

Таким чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

Також дивіться: Окупанти готуються застосувати в Маріуполі хімзброю, - місцевий депутат Лашин. ВIДЕО

Автор: 

дитячий садок (364) Донецьк (948) Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+18
Звертаюсь до жителів Донецьку. Ну що ви задоволені руським миром? Задоволенім тим що всіх ваших чоловіків повбивали на війні, яку розв язав пєдофіл путін та мммшна кідала пєтушилін? Цього ви прагнули у 2014 році? Якщо так, то з вами немає про що говорити навіть.
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10.05.2022 13:29 Відповісти
+8
Будут промывать мозги и готовить бесплатное мясо о котором никто не будет спрашивать на Рашке, для дальнейшей войны в Украины.
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10.05.2022 13:36 Відповісти
+7
до кого ви звертаєтесь,раби рабів ненавидять свободних громадян України ще більше, ніж касапи на росії...
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10.05.2022 13:43 Відповісти
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Звертаюсь до жителів Донецьку. Ну що ви задоволені руським миром? Задоволенім тим що всіх ваших чоловіків повбивали на війні, яку розв язав пєдофіл путін та мммшна кідала пєтушилін? Цього ви прагнули у 2014 році? Якщо так, то з вами немає про що говорити навіть.
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10.05.2022 13:29 Відповісти
Знаешь что говорят даунбаситы? *мы натерпелись теперь пускай у вас кошмар будет*. К тому же они надеются что кацапоиды захватив другие города Украины, оставят Даунецк и Лугандон в тылу и покое
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10.05.2022 13:39 Відповісти
вибачайте, але вони натерпілися через свою дурість і зраду.
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10.05.2022 14:07 Відповісти
чого це лайно натєрпєлось? 8 років по донецьким кабакам каталися, пропиваючи соц.виплати (великі регреси та шахтарські пенсії) з України. Тєрпєльщікі *****.
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10.05.2022 14:15 Відповісти
до кого ви звертаєтесь,раби рабів ненавидять свободних громадян України ще більше, ніж касапи на росії...
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10.05.2022 13:43 Відповісти
LIBERTY 2022
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10.05.2022 16:32 Відповісти
пане Макаров..згадайте..нє будєм карміть Европу...Пуцін ввєді вайска..продовжити?
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10.05.2022 13:43 Відповісти
Будут промывать мозги и готовить бесплатное мясо о котором никто не будет спрашивать на Рашке, для дальнейшей войны в Украины.
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10.05.2022 13:36 Відповісти
падлюки..трава зеленіє..а воно от тут..от і 92 бригада грохнула на день побєдобєсія Мі -24 біля Бобровки..Кому на Дубровку? Геращенко передає
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10.05.2022 13:41 Відповісти
Вроде говорили Ми-28?
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10.05.2022 13:45 Відповісти
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10.05.2022 14:04 Відповісти
а чому змушують.
ціуйо....бки 8 років виховували маленьких підарасиків що Україна, це зло
вони з молоком вдовбували сепарятам що параша це сіла
вони не навчили маленьких орків жодному українському слову.
чому змушують???
воно само їде просувати свій ....бучий руській мір.
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10.05.2022 13:43 Відповісти
керівники дітячих закладів будуть виховувати
бурятів-танкистів...хто поки що живий..
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10.05.2022 14:17 Відповісти
"гітлерюгенд це наше майбутнє"(с. АГ) чи як воно там юнармєя...
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10.05.2022 15:02 Відповісти
 
 