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В Харькове выбрали новое название Московского проспекта

перейменування

Городской совет Харькова проголосует за переименование Московского проспекта уже завтра, 11 мая. По результатам опроса местных жителей его переименуют в проспект Героев Харькова.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом заявил в фейсбуке директор департамента по информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Он сообщил, что завершилось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы завтра депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:

1) Проспект Московский – на проспект Героев Харькова;
2) Район Московский – на район Салтовский;
3) Шоссе Белгородское – на Харьковское шоссе;
4) Спуск Белгородский – на улицу Героев Спасателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую

переименования (741) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+14
Чудово , всі кацапячі памятники, письменників за кораблем теж !

одесити вам в приклад
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10.05.2022 14:07 Ответить
+7
Той путін сидить у пушкіні
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро

Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині

Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій

Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах

https://zbruc.eu/node/111132
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10.05.2022 14:18 Ответить
+7
Остались ещё проспект Гагарина, улица Гвардейцев Широнинцев, улицы Пушкинская и Лермонтовская, Чайковского, Веснина
Это так навскидку из больших
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10.05.2022 14:24 Ответить
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Чудово , всі кацапячі памятники, письменників за кораблем теж !

одесити вам в приклад
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10.05.2022 14:07 Ответить
Той путін сидить у пушкіні
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро

Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині

Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій

Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах

https://zbruc.eu/node/111132
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10.05.2022 14:18 Ответить
та взагалi, будь яку споруду з зiркою на свалку везти! Подивiться на Днiпро - центральний проспект, а там зiрок совкових на монументах натикано, глаза мусолять, настрiй портять, бiсять аж. Як це лайно може стояти пiд час вiйни з рашистами, як його не зафарбували, видовбили, вибросили? Там дiти гуляють, а що в них за травма буде в головi?
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10.05.2022 15:43 Ответить
В Харькове половину улиц надо переименовать. Чего стоит хотя бы "50 на 50".
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10.05.2022 14:07 Ответить
Так вроде один из 50 уже довольно давно какЛьва Ландау
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10.05.2022 14:18 Ответить
А чим цей манкурт кращий від тих, від яких захищається зараз Україна?
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10.05.2022 16:02 Ответить
взагалі він фізиком і антісталіністом
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10.05.2022 16:28 Ответить
ібо нєфіґ
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10.05.2022 14:16 Ответить
Трохи зараз недоречно, але всеж... А жЮкАва вже нехочуть повертати ці дЄпутати?
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10.05.2022 14:21 Ответить
50 на 50 вже давно немає. Замість них єпроспект Ландау і проспект Ювілейний. Мені дужче подобалось замість Московського проспекту Ізюмський шлях а Героїв Харкова присвоїти іншому проспекту чи великій вулиці адже проспект веде в сторону Ізюму де ламається хребет ординському війську так само як Полтавський шлях в Харкові веде в сторону Полтави. Але хай вирішують харків'яни.
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10.05.2022 14:21 Ответить
Ландау - це такий же манкурт як і ті, що розвязали війну проти України!
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10.05.2022 16:05 Ответить
нх 3.14здити? Він був антісоветчиком
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10.05.2022 16:33 Ответить
А он уже давно Петра Григоренка
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10.05.2022 17:30 Ответить
Остались ещё проспект Гагарина, улица Гвардейцев Широнинцев, улицы Пушкинская и Лермонтовская, Чайковского, Веснина
Это так навскидку из больших
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10.05.2022 14:24 Ответить
Еще Данилевского, Тобольская, Балакирева, Новгородская, Данилевского - это только на ПавловомПоле
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10.05.2022 14:30 Ответить
Як на мене, "Героїв Харкова" це те саме, що "Гєроєв Труда", про все і ні про що конкретно.
Це така обтічна назва, мовляв, герої в Харкові були різні, в різні часи, і про яких конкретно йдеться, думайте самі.
Я, в такому разі, був би за "Героїв оборони Харкова"
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10.05.2022 14:49 Ответить
Взагалі князівська містечковість Харкова зашкалює. Кацапи цю назву трактують по своєму. «Ми-харькафчанє» дістало всіх.
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10.05.2022 15:44 Ответить
А в Харькове есть улица 93-й бригады?
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10.05.2022 14:52 Ответить
А надо? Или лучше 92-й?
Вы вообще откуда и какое отношение имеете к Харькову?
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10.05.2022 15:31 Ответить
Нову назву? Праспєкт жюкова?
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10.05.2022 14:53 Ответить
Взагалі, "герої", зазвичай з'являються, через чиїсь пройо6и, "підстави" та зраду - котрі, люди вимушені компенсувати вже своєю кров'ю, проявляючи героїзм.
І якщо ми вшановуємо героїв, то, виходить так, що на підсвідомому рівні, ми вшановуємо й такий стан речей в країні, коли панує нехлюйство, котре, власне, й призвело до героїзму. Це в принципі неправильно. І це наша помилка, в нашій свідомості, успадкована як мінімум, ще з радянських часів, з часів 300-річної російської окупації. Коли окупанти заради своїх людоїдських цілей в принципі не рахувалися з людськими втратами й використовували людей просто як "гвинтики" в своїй кривавій системі і як "м'ясо".

Тому, доречнішим, в Харкові, в Києві й інших містах, при перейменуванні, замість слова "герої" використовувати, наприклад, слово "захисники".

"Захисники Харкова", "Захисники України" - звучить набагато краще, та прибирає зайвий, надривний кривавий пафос, який підсвідомо програмує нас "снова єво повторять" - бо ж героїв шанують, чи не так? Бо саме так, наприклад, в іншому числі, програмували й програмують росіян вбивати нас, українців.

Це не означає, що треба, наприклад, відмовитися взагалі від звання "Герой України" та від "геройської тематики". Але з цим треба поводитися обережніше. Стриманіше. Аби люди не впадали надто в героїзацію війни та в ілюзію того, що вони, буцімто, всіх можуть "закидати шапками", "всім наваляти" й так далі. Бо саме такі ілюзії роздувають его, породжують зверхність та підступну, оманливу легковажність.
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10.05.2022 14:58 Ответить
Результати голосування щодо визначення назв п'яти станцій київського метро в рамках дерусифікації.
Берестейська - Бучанська;
Площа Льва Толстого - Василя Стуса;
Героїв Дніпра - Героїв України;
Мінська - Варшавська;
Дружби народів - Ботанічна.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/u-kiyevi-obrali-5-derusifikovanih-nazv-stanciy-metro-spisok-10052022-459001
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10.05.2022 15:03 Ответить
кожного разу за ці вісім років, коли був у Харкові, я ніяк не міг зрозуміти чому я їду по Московському (!?) проспекту в українському місті. Ну ладно там кернес був певний час (ще те чудо), але вже потім можна було щось з тим зробити. Хоча і на тому дякую. І мурали на ньому теж відкоригуйте, бо більш совкового міста ще пошукати
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10.05.2022 15:14 Ответить
А у когось з харківців не спало на думку запитати? Так ото і їздили дивуючись?
Історична Московська вулиця - це початок теперішнього проспекту, починаючи з мосту через річку Харків. Попередня назва була проспект Сталіна.
Жалію, що у Вас, як відомого історика і краєзнавця, не запитали як той проспект називати. А взагалі у Харкові зараз не менш ніж 85% гшенетичного сміття, яке сюди завезли у 30-ті. Їм насрати на історію і Україну. Вони і заразх їздять містом і дивуються, як отой автор.
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10.05.2022 15:36 Ответить
Меня никто не спрашивал, но я согласен
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10.05.2022 15:17 Ответить
Розумнішають . Це добре . А то : жуков , жуков . Життя - найкращий вчитель . Правда і найжорстокіший .
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10.05.2022 15:33 Ответить
"Розумнішають "
Та авжеж. Просто мімікрують. Н Святаша, який в РФ, поза очі справу за колаборацію завели. А чому не на Добкіна?
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10.05.2022 17:18 Ответить
Якось дуже все дивно.Героїв Харкова може бути у іншому місті. Це знову звучить як мантра усіх ватних мерів Харкова-«ми -харькавчанє». Ця зацикленість поступово веде до позиції - харькафчанє і решта України. Це відчувається у кожному виступі усіх мерів цього ватного міста. Містечкове князівство приведе до нових проблем. Але нема кому це пояснити «захарькафчанєним» харків'янам.
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10.05.2022 15:40 Ответить
Це все підло виглядає.
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10.05.2022 17:15 Ответить
По переименованию метро в Киеве как-то и вопросов не возникло. А вот по Харькову...
Харьковское шоссе и в Харькове? Да не может быть )
Проспект Героев Харькова - это, наверное, чтобы больше не переименовывать. Мало ли какие герои могут быть.
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10.05.2022 15:58 Ответить
Вот по этому названия нужно переименововать
--- но не в спешке /а то некоторые за 30 лет меняют названия по третьему разу/
Посмотреть и выбрать понятное ,принятное названия для Жителей
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10.05.2022 16:25 Ответить
"Денацьіфикацьія идет по плану" (с) Уйло
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10.05.2022 16:29 Ответить
Проспект Московский - в Изюмский Шлях, было б географически и исторически справедливо
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11.05.2022 00:34 Ответить
можно было бы проще: проспект Героев
и убрать с Московского моста фигуры бородатых кацапов
а площадь / станцию метро им. Конституции переименовать в Майдан Сковороды, и поставить памятник Григорию Савичу у Исторического музея, забрав его из кустов у забора монастыря московского ***********
и, наконец, хорошо оббить лепнину со здания городского совета - а то, понимаешь, этим депутатам-фетишистам до сих пор нравится любоваться на серпы да молоты со звёздами
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11.05.2022 07:50 Ответить
 
 