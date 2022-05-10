В Харькове выбрали новое название Московского проспекта
Городской совет Харькова проголосует за переименование Московского проспекта уже завтра, 11 мая. По результатам опроса местных жителей его переименуют в проспект Героев Харькова.
Как передает Цензор. НЕТ, об этом заявил в фейсбуке директор департамента по информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
Он сообщил, что завершилось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы завтра депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:
1) Проспект Московский – на проспект Героев Харькова;
2) Район Московский – на район Салтовский;
3) Шоссе Белгородское – на Харьковское шоссе;
4) Спуск Белгородский – на улицу Героев Спасателей.
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одесити вам в приклад
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро
Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині
Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій
Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах
https://zbruc.eu/node/111132
Это так навскидку из больших
Це така обтічна назва, мовляв, герої в Харкові були різні, в різні часи, і про яких конкретно йдеться, думайте самі.
Я, в такому разі, був би за "Героїв оборони Харкова"
Вы вообще откуда и какое отношение имеете к Харькову?
І якщо ми вшановуємо героїв, то, виходить так, що на підсвідомому рівні, ми вшановуємо й такий стан речей в країні, коли панує нехлюйство, котре, власне, й призвело до героїзму. Це в принципі неправильно. І це наша помилка, в нашій свідомості, успадкована як мінімум, ще з радянських часів, з часів 300-річної російської окупації. Коли окупанти заради своїх людоїдських цілей в принципі не рахувалися з людськими втратами й використовували людей просто як "гвинтики" в своїй кривавій системі і як "м'ясо".
Тому, доречнішим, в Харкові, в Києві й інших містах, при перейменуванні, замість слова "герої" використовувати, наприклад, слово "захисники".
"Захисники Харкова", "Захисники України" - звучить набагато краще, та прибирає зайвий, надривний кривавий пафос, який підсвідомо програмує нас "снова єво повторять" - бо ж героїв шанують, чи не так? Бо саме так, наприклад, в іншому числі, програмували й програмують росіян вбивати нас, українців.
Це не означає, що треба, наприклад, відмовитися взагалі від звання "Герой України" та від "геройської тематики". Але з цим треба поводитися обережніше. Стриманіше. Аби люди не впадали надто в героїзацію війни та в ілюзію того, що вони, буцімто, всіх можуть "закидати шапками", "всім наваляти" й так далі. Бо саме такі ілюзії роздувають его, породжують зверхність та підступну, оманливу легковажність.
Берестейська - Бучанська;
Площа Льва Толстого - Василя Стуса;
Героїв Дніпра - Героїв України;
Мінська - Варшавська;
Дружби народів - Ботанічна.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/u-kiyevi-obrali-5-derusifikovanih-nazv-stanciy-metro-spisok-10052022-459001
Історична Московська вулиця - це початок теперішнього проспекту, починаючи з мосту через річку Харків. Попередня назва була проспект Сталіна.
Жалію, що у Вас, як відомого історика і краєзнавця, не запитали як той проспект називати. А взагалі у Харкові зараз не менш ніж 85% гшенетичного сміття, яке сюди завезли у 30-ті. Їм насрати на історію і Україну. Вони і заразх їздять містом і дивуються, як отой автор.
Та авжеж. Просто мімікрують. Н Святаша, який в РФ, поза очі справу за колаборацію завели. А чому не на Добкіна?
Харьковское шоссе и в Харькове? Да не может быть )
Проспект Героев Харькова - это, наверное, чтобы больше не переименовывать. Мало ли какие герои могут быть.
--- но не в спешке /а то некоторые за 30 лет меняют названия по третьему разу/
Посмотреть и выбрать понятное ,принятное названия для Жителей
и убрать с Московского моста фигуры бородатых кацапов
а площадь / станцию метро им. Конституции переименовать в Майдан Сковороды, и поставить памятник Григорию Савичу у Исторического музея, забрав его из кустов у забора монастыря московского ***********
и, наконец, хорошо оббить лепнину со здания городского совета - а то, понимаешь, этим депутатам-фетишистам до сих пор нравится любоваться на серпы да молоты со звёздами