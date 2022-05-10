В Харькове выбрали новое название Московского проспекта

Городской совет Харькова проголосует за переименование Московского проспекта уже завтра, 11 мая. По результатам опроса местных жителей его переименуют в проспект Героев Харькова.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом заявил в фейсбуке директор департамента по информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Он сообщил, что завершилось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы завтра депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:

1) Проспект Московский – на проспект Героев Харькова;

2) Район Московский – на район Салтовский;

3) Шоссе Белгородское – на Харьковское шоссе;

4) Спуск Белгородский – на улицу Героев Спасателей.

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