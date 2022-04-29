Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую

В Виннице переименовали шесть улиц и один парк.

Такое решение принял городской совет. Депутаты поддержали его единодушно. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс декоммунизации начался с 2014 года, но сейчас, когда Россия совершает настоящий геноцид украинцев, когда стремится уничтожить нашу идентичность, мы не позволим продолжать насаждать нам их "русский мир". У нас есть собственная история, собственные герои, которых мы вернем, несмотря на забвение и все попытки советщины убить в нас истинный генетический код", - написал он.

Вот перечень улиц, которые изменят название:

• улица Московская (и переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й) – улица Мариупольская (переулки Мариупольские);

• улица Маяковского (переулок 1-й, 2-й и тупик) – улица Синеводская;

• улица и переулок Ватутина – улица и переулок Левка Лукьяненко;

• улица Суворова – улица Николая Стаховского;

• улица и переулок Кутузова – улица Братьев Котенко;

• в с. Винницкие Хутора: улица Валентины Терешковой – улица Татьяны Кошиц.

Кроме того, парк Дружбы народов в Виннице переименуют в Вышенский парк.