РУС
Новости
2 473 22

Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую

вінниця

В Виннице переименовали шесть улиц и один парк.

Такое решение принял городской совет. Депутаты поддержали его единодушно. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс декоммунизации начался с 2014 года, но сейчас, когда Россия совершает настоящий геноцид украинцев, когда стремится уничтожить нашу идентичность, мы не позволим продолжать насаждать нам их "русский мир". У нас есть собственная история, собственные герои, которых мы вернем, несмотря на забвение и все попытки советщины убить в нас истинный генетический код", - написал он.

Читайте также: Топонимы, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова, - Терехов

Вот перечень улиц, которые изменят название:

• улица Московская (и переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й) – улица Мариупольская (переулки Мариупольские);

• улица Маяковского (переулок 1-й, 2-й и тупик) – улица Синеводская;

• улица и переулок Ватутина – улица и переулок Левка Лукьяненко;

• улица Суворова – улица Николая Стаховского;

• улица и переулок Кутузова – улица Братьев Котенко;

• в с. Винницкие Хутора: улица Валентины Терешковой – улица Татьяны Кошиц.

Читайте также: В Киеве хотят переименовать почти 3 сотни улиц и убрать 60 памятников, связанных с Россией и ее союзниками: предложения принимают до 1 мая, - Киевсовет

Кроме того, парк Дружбы народов в Виннице переименуют в Вышенский парк.

Автор: 

Винница (743) переименования (743) декоммунизация (758)
Топ комментарии
+9
****** вата даже не знает как пишется слово "Донбасс" ))
показать весь комментарий
29.04.2022 14:54 Ответить
+6
Вінничани , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼😊
показать весь комментарий
29.04.2022 15:00 Ответить
+5

На парад до мац-кви на 9 травня не приїде жоден світовий лідер,

«У День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Річ у тім, що це не ювілейна дата. Це наше свято», -
слова спікера російського диктатора РФ Дмитра Пєскова.

Він також додав, що присутність Олександра Лукашенка також не запланована.

Нагадаємо, ватажок так званої «ДРН» Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня
показать весь комментарий
29.04.2022 14:54 Ответить
там в окрестных селах большинство разговаривают на украинском....
встретил как-то девчонку лет 12-ти..., она говорила на таком чистейшем украинском, что я просто на месте *****......, а в крупных городах, там да..., там сброд......
показать весь комментарий
29.04.2022 15:13 Ответить

Лучше бы назвали ул. им. Защитников Мариуполя.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:57 Ответить
А чого до цього часу взагалі вона ще так називалась?
показать весь комментарий
29.04.2022 15:04 Ответить
А бо гройсман з моргуновим є прихильниками сраної совдепії.
У Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь москвинів.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:16 Ответить
С 2014 года идет война и только сейчас переименовали! Повода не было раньше?
показать весь комментарий
29.04.2022 15:21 Ответить
Бажання не було.
І зараз у гройсмана з моргуновим такого бажання немає.
Наразі у Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь московитів.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:17 Ответить
Після дерусифікації не повинно залишитись жодного кацапського прізвища і жодного навіть віддаленого натяку на будь що повязане з *********** . Потрібно вимагати повернення в українські паспорти графи "національність". Саме для того щоб зробити з нас манкуртів під соусом "демократизації" комуніст Кравчук видалив "національність" з паспортів, на що не наважились навіть за часів сталіна! І тепер дивишся на ВР або Кабмін а там одні "громадяни України" з кацапськими рилами "коливанів" і жидівськими писками "рабіновічєй". І ці чорти сидять там поколіннями з 1928 року (введення сталінської квоти - 15% українців у всіх органах влади) і глумляться що "українці упралять нє могут і должни только подчіняться". Ну якби ще вміли керувати але ж корупція і війна доводять на практиці неспроможність ідеї успішного жидокацапського управління. Голосуйте за українців! Женіть геть кацапів з усіх органів влади, з церков і шкіл! Звільняйте шкільні бібліотеки від кацапомовної літератури, особливо історичної!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:26 Ответить
Чому цетральна площа Вінниці носить ім'я члена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C ЦК ВЛКСМ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_6_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F депутата Верховної Ради СРСР , першого космонавта СРСР, росіянина Юрія Олексійовича Гагаріна? Скілька разів Гагарін бував у Вінниці? Що зробив Гагарін для сонячної Вінниці? Перший супутник і перший в світі космонавт Гагарін - заслуга легендарного конструктора і вченого з України, СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЬОВА. Це НАШ, українець С.П.Корольов з Житомира вивів немиту Росію в космос. Якщо місцевій владі дуже близька космічна тематика, то варто переіменувати площу Гагаріна на площу Корольова. https://www.youtube.com/watch?v=8NVr46dxw1M&t=2s
показать весь комментарий
29.04.2022 15:28 Ответить
І не гидко було всі ці 30 років терпіти в своєму місті цю ганебну , ********* назву вулиці "мацковска" . Тьфу , пля . ))) Але , слава Богу , протрезвіли нарешті .
показать весь комментарий
29.04.2022 15:47 Ответить
Не протверезіли, переіменування відбулося з примусу.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:18 Ответить
Підтримую!!!!
А ще, хочу добавити свою думку.
Після декомунізації в 2014-2015 роках, дуже багато перейменували вулиць на інші про-українські назви та прізвища....
Але суть в тому, що дуже багато нових назв, які не дуже сприймаються місцевим населенням, тому що є такі прізвища, що навіть не знаєш хто він(вона) і коли це було, чи що було.......
Тому, після ПЕРЕМОГИ( а вона буде, вона вже з нами крокує до фінішу, але це ще буде довга , клопітка, смертельна праця), я думаю потрібно багато вулиць до-переіменувати,, наприклад в такі назви,що відповідатимуть суттю, назвою, пам'яттю..

Харківська, Чугуївська, Охтирський, Азовська, ім.полку Азова, Морських піхотинців, КОРДУ, та інші назви та прізвища....(вибачте, що не назвав тисячі міст і прізвищ ГЕРОЇВ)
Я знаю, що в Україні стільки ГЕРОЇВ, що просто не достатньо буде вулиць ....
Це моя особиста думка.....час покаже!

Слава нації!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:59 Ответить
Як це у нас не назвали вулицю на імя кодла Гнойсманів-Моргунових?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:47 Ответить
Цікаво,а вулицю Ворошилова мабуть давно вже перейменували? А вулицю Островського(Никалая)? Я на ній жив,але тридцять років тому уїхав в інше місто...
показать весь комментарий
29.04.2022 18:35 Ответить
Брацлавська
показать весь комментарий
29.04.2022 19:12 Ответить
Та Перемоги.
показать весь комментарий
29.04.2022 20:11 Ответить
Замостянська)
показать весь комментарий
29.04.2022 21:30 Ответить
Водночас у Вінниці залишили вулиці усіляких пушкіних-талстових. Гройсман оберігає московщину як може.
показать весь комментарий
03.05.2022 09:10 Ответить
 
 