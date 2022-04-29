Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую
В Виннице переименовали шесть улиц и один парк.
Такое решение принял городской совет. Депутаты поддержали его единодушно. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс декоммунизации начался с 2014 года, но сейчас, когда Россия совершает настоящий геноцид украинцев, когда стремится уничтожить нашу идентичность, мы не позволим продолжать насаждать нам их "русский мир". У нас есть собственная история, собственные герои, которых мы вернем, несмотря на забвение и все попытки советщины убить в нас истинный генетический код", - написал он.
Вот перечень улиц, которые изменят название:
• улица Московская (и переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й) – улица Мариупольская (переулки Мариупольские);
• улица Маяковского (переулок 1-й, 2-й и тупик) – улица Синеводская;
• улица и переулок Ватутина – улица и переулок Левка Лукьяненко;
• улица Суворова – улица Николая Стаховского;
• улица и переулок Кутузова – улица Братьев Котенко;
• в с. Винницкие Хутора: улица Валентины Терешковой – улица Татьяны Кошиц.
Кроме того, парк Дружбы народов в Виннице переименуют в Вышенский парк.
встретил как-то девчонку лет 12-ти..., она говорила на таком чистейшем украинском, что я просто на месте *****......, а в крупных городах, там да..., там сброд......
На парад до мац-кви на 9 травня не приїде жоден світовий лідер,
«У День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Річ у тім, що це не ювілейна дата. Це наше свято», -
слова спікера російського диктатора РФ Дмитра Пєскова.
Він також додав, що присутність Олександра Лукашенка також не запланована.
Нагадаємо, ватажок так званої «ДРН» Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня
У Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь москвинів.
І зараз у гройсмана з моргуновим такого бажання немає.
Наразі у Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь московитів.
А ще, хочу добавити свою думку.
Після декомунізації в 2014-2015 роках, дуже багато перейменували вулиць на інші про-українські назви та прізвища....
Але суть в тому, що дуже багато нових назв, які не дуже сприймаються місцевим населенням, тому що є такі прізвища, що навіть не знаєш хто він(вона) і коли це було, чи що було.......
Тому, після ПЕРЕМОГИ( а вона буде, вона вже з нами крокує до фінішу, але це ще буде довга , клопітка, смертельна праця), я думаю потрібно багато вулиць до-переіменувати,, наприклад в такі назви,що відповідатимуть суттю, назвою, пам'яттю..
Харківська, Чугуївська, Охтирський, Азовська, ім.полку Азова, Морських піхотинців, КОРДУ, та інші назви та прізвища....(вибачте, що не назвав тисячі міст і прізвищ ГЕРОЇВ)
Я знаю, що в Україні стільки ГЕРОЇВ, що просто не достатньо буде вулиць ....
Це моя особиста думка.....час покаже!
Слава нації!!! Слава Україні!!!