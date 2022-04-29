Вулицю Московську у Вінниці перейменували на Маріупольську
У Вінниці перейменували шість вулиць та один парк.
Таке рішення прийняла міська рада. Депутати підтримали його одностайно. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов, інформує Цензор.НЕТ.
"Процес декомунізації розпочався з 2014 року, але зараз, коли росія чинить справжній геноцид українців, коли прагне знищити нашу ідентичність, ми не дозволимо продовжувати насаджувати нам їхній "руський мір". У нас є власна історія, власні герої, яких ми повернемо попри забуття і усі намагання радянщини вбити в нас істинний генетичний код", - написав він.
От перелік вулиць, які змінять назви:
• вулиця Московська (та провулки 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й)– вулиця Маріупольська (провулки Маріупольські);
• вулиця Маяковського ( провулок 1-й, 2-й та тупик) – вулиця Синьоводська;
• вулиця та провулок Ватутіна – вулиця та провулок Левка Лук’яненка;
• вулиця Суворова – вулиця Миколи Стаховського;
• вулиця та провулок Кутузова – вулиця Братів Котенків;
• у с. Вінницькі Хутори:вулиця Валентини Терешкової – вулиця Тетяни Кошиць.
Крім того, парк Дружби народів у Вінниці перейменують на Вишенський парк.
У Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь москвинів.
І зараз у гройсмана з моргуновим такого бажання немає.
Наразі у Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь московитів.
А ще, хочу добавити свою думку.
Після декомунізації в 2014-2015 роках, дуже багато перейменували вулиць на інші про-українські назви та прізвища....
Але суть в тому, що дуже багато нових назв, які не дуже сприймаються місцевим населенням, тому що є такі прізвища, що навіть не знаєш хто він(вона) і коли це було, чи що було.......
Тому, після ПЕРЕМОГИ( а вона буде, вона вже з нами крокує до фінішу, але це ще буде довга , клопітка, смертельна праця), я думаю потрібно багато вулиць до-переіменувати,, наприклад в такі назви,що відповідатимуть суттю, назвою, пам'яттю..
Харківська, Чугуївська, Охтирський, Азовська, ім.полку Азова, Морських піхотинців, КОРДУ, та інші назви та прізвища....(вибачте, що не назвав тисячі міст і прізвищ ГЕРОЇВ)
Я знаю, що в Україні стільки ГЕРОЇВ, що просто не достатньо буде вулиць ....
Це моя особиста думка.....час покаже!
Слава нації!!! Слава Україні!!!