2 473 22

Вулицю Московську у Вінниці перейменували на Маріупольську

вінниця

У Вінниці перейменували шість вулиць та один парк.

Таке рішення прийняла міська рада. Депутати підтримали його одностайно. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Процес декомунізації розпочався з 2014 року, але зараз, коли росія чинить справжній геноцид українців, коли прагне знищити нашу ідентичність, ми не дозволимо продовжувати насаджувати нам їхній "руський мір". У нас є власна історія, власні герої, яких ми повернемо попри забуття і усі намагання радянщини вбити в нас істинний генетичний код", - написав він.

От перелік вулиць, які змінять назви:

• вулиця Московська (та провулки 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й)– вулиця Маріупольська (провулки Маріупольські);

• вулиця Маяковського ( провулок 1-й, 2-й та тупик) – вулиця Синьоводська;

• вулиця та провулок Ватутіна – вулиця та провулок Левка Лук’яненка;

• вулиця Суворова – вулиця Миколи Стаховського;

• вулиця та провулок Кутузова – вулиця Братів Котенків;

• у с. Вінницькі Хутори:вулиця Валентини Терешкової – вулиця Тетяни Кошиць.

Крім того, парк Дружби народів у Вінниці перейменують на Вишенський парк.

+9
****** вата даже не знает как пишется слово "Донбасс" ))
29.04.2022 14:54 Відповісти
+6
Вінничани , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼😊
29.04.2022 15:00 Відповісти
+5

На парад до мац-кви на 9 травня не приїде жоден світовий лідер,

«У День Перемоги ми нікого не запрошували із закордонних лідерів. Річ у тім, що це не ювілейна дата. Це наше свято», -
слова спікера російського диктатора РФ Дмитра Пєскова.

Він також додав, що присутність Олександра Лукашенка також не запланована.

Нагадаємо, ватажок так званої «ДРН» Денис Пушилін скасував парад Перемоги та ходу Безсмертного полку 9 травня
29.04.2022 14:54 Відповісти
Коментувати
там в окрестных селах большинство разговаривают на украинском....
встретил как-то девчонку лет 12-ти..., она говорила на таком чистейшем украинском, что я просто на месте *****......, а в крупных городах, там да..., там сброд......
29.04.2022 15:13 Відповісти

Лучше бы назвали ул. им. Защитников Мариуполя.
29.04.2022 14:57 Відповісти
Вінничани , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼😊
29.04.2022 15:00 Відповісти
А чого до цього часу взагалі вона ще так називалась?
29.04.2022 15:04 Відповісти
А бо гройсман з моргуновим є прихильниками сраної совдепії.
У Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь москвинів.
29.04.2022 17:16 Відповісти
С 2014 года идет война и только сейчас переименовали! Повода не было раньше?
29.04.2022 15:21 Відповісти
Бажання не було.
І зараз у гройсмана з моргуновим такого бажання немає.
Наразі у Вінниці ще є купа вулиць, названих на честь московитів.
29.04.2022 17:17 Відповісти
Після дерусифікації не повинно залишитись жодного кацапського прізвища і жодного навіть віддаленого натяку на будь що повязане з *********** . Потрібно вимагати повернення в українські паспорти графи "національність". Саме для того щоб зробити з нас манкуртів під соусом "демократизації" комуніст Кравчук видалив "національність" з паспортів, на що не наважились навіть за часів сталіна! І тепер дивишся на ВР або Кабмін а там одні "громадяни України" з кацапськими рилами "коливанів" і жидівськими писками "рабіновічєй". І ці чорти сидять там поколіннями з 1928 року (введення сталінської квоти - 15% українців у всіх органах влади) і глумляться що "українці упралять нє могут і должни только подчіняться". Ну якби ще вміли керувати але ж корупція і війна доводять на практиці неспроможність ідеї успішного жидокацапського управління. Голосуйте за українців! Женіть геть кацапів з усіх органів влади, з церков і шкіл! Звільняйте шкільні бібліотеки від кацапомовної літератури, особливо історичної!
29.04.2022 15:26 Відповісти
Чому цетральна площа Вінниці носить ім'я члена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C ЦК ВЛКСМ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_6_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F депутата Верховної Ради СРСР , першого космонавта СРСР, росіянина Юрія Олексійовича Гагаріна? Скілька разів Гагарін бував у Вінниці? Що зробив Гагарін для сонячної Вінниці? Перший супутник і перший в світі космонавт Гагарін - заслуга легендарного конструктора і вченого з України, СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЬОВА. Це НАШ, українець С.П.Корольов з Житомира вивів немиту Росію в космос. Якщо місцевій владі дуже близька космічна тематика, то варто переіменувати площу Гагаріна на площу Корольова. https://www.youtube.com/watch?v=8NVr46dxw1M&t=2s
29.04.2022 15:28 Відповісти
І не гидко було всі ці 30 років терпіти в своєму місті цю ганебну , ********* назву вулиці "мацковска" . Тьфу , пля . ))) Але , слава Богу , протрезвіли нарешті .
29.04.2022 15:47 Відповісти
Не протверезіли, переіменування відбулося з примусу.
29.04.2022 17:18 Відповісти
Підтримую!!!!
А ще, хочу добавити свою думку.
Після декомунізації в 2014-2015 роках, дуже багато перейменували вулиць на інші про-українські назви та прізвища....
Але суть в тому, що дуже багато нових назв, які не дуже сприймаються місцевим населенням, тому що є такі прізвища, що навіть не знаєш хто він(вона) і коли це було, чи що було.......
Тому, після ПЕРЕМОГИ( а вона буде, вона вже з нами крокує до фінішу, але це ще буде довга , клопітка, смертельна праця), я думаю потрібно багато вулиць до-переіменувати,, наприклад в такі назви,що відповідатимуть суттю, назвою, пам'яттю..

Харківська, Чугуївська, Охтирський, Азовська, ім.полку Азова, Морських піхотинців, КОРДУ, та інші назви та прізвища....(вибачте, що не назвав тисячі міст і прізвищ ГЕРОЇВ)
Я знаю, що в Україні стільки ГЕРОЇВ, що просто не достатньо буде вулиць ....
Це моя особиста думка.....час покаже!

Слава нації!!! Слава Україні!!!
29.04.2022 15:59 Відповісти
Як це у нас не назвали вулицю на імя кодла Гнойсманів-Моргунових?
29.04.2022 16:47 Відповісти
Цікаво,а вулицю Ворошилова мабуть давно вже перейменували? А вулицю Островського(Никалая)? Я на ній жив,але тридцять років тому уїхав в інше місто...
29.04.2022 18:35 Відповісти
Брацлавська
29.04.2022 19:12 Відповісти
Та Перемоги.
29.04.2022 20:11 Відповісти
Замостянська)
29.04.2022 21:30 Відповісти
Водночас у Вінниці залишили вулиці усіляких пушкіних-талстових. Гройсман оберігає московщину як може.
03.05.2022 09:10 Відповісти
 
 