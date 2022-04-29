Вулицю Московську у Вінниці перейменували на Маріупольську

У Вінниці перейменували шість вулиць та один парк.

Таке рішення прийняла міська рада. Депутати підтримали його одностайно. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Процес декомунізації розпочався з 2014 року, але зараз, коли росія чинить справжній геноцид українців, коли прагне знищити нашу ідентичність, ми не дозволимо продовжувати насаджувати нам їхній "руський мір". У нас є власна історія, власні герої, яких ми повернемо попри забуття і усі намагання радянщини вбити в нас істинний генетичний код", - написав він.

От перелік вулиць, які змінять назви:

• вулиця Московська (та провулки 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й)– вулиця Маріупольська (провулки Маріупольські);

• вулиця Маяковського ( провулок 1-й, 2-й та тупик) – вулиця Синьоводська;

• вулиця та провулок Ватутіна – вулиця та провулок Левка Лук’яненка;

• вулиця Суворова – вулиця Миколи Стаховського;

• вулиця та провулок Кутузова – вулиця Братів Котенків;

• у с. Вінницькі Хутори:вулиця Валентини Терешкової – вулиця Тетяни Кошиць.

Крім того, парк Дружби народів у Вінниці перейменують на Вишенський парк.