Топоніми, пов'язані з РФ, повинні зникнути з карти Харкова, - Терехов

В міськраді Харкова готуються перейменовувати вулиці, сквери та інші об'єкти, які пов'язані з країною-агресором.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові не може бути і топонімів, пов'язаних із країною-агресором. Після нашої Перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв'язаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов'язаних з РФ, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами", - пояснив очільник міста.

За словами Терехова, вже зараз можна розпочати підготовку до цих змін.

"Найближчим часом на сайті міської ради ми створимо спеціальний розділ, де ви зможете залишати свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з'явитися. Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з'єднання.

Упевнений, нові назви вулиць завжди нагадуватимуть нам та нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок вніс Харків у боротьбу за наші честь та гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу", - підсумував він.

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