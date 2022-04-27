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Новини Війна
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Топоніми, пов'язані з РФ, повинні зникнути з карти Харкова, - Терехов

харків

В міськраді Харкова готуються перейменовувати вулиці, сквери та інші об'єкти, які пов'язані з країною-агресором.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові не може бути і топонімів, пов'язаних із країною-агресором. Після нашої Перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв'язаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов'язаних з РФ, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами", - пояснив очільник міста.

За словами Терехова, вже зараз можна розпочати підготовку до цих змін.

"Найближчим часом на сайті міської ради ми створимо спеціальний розділ, де ви зможете залишати свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з'явитися. Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з'єднання.

Упевнений, нові назви вулиць завжди нагадуватимуть нам та нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок вніс Харків у боротьбу за наші честь та гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу", - підсумував він.

Також читайте: Ми готові евакуювати людей з районів, які перебувають під постійними обстрілами, - Терехов

Автор: 

перейменування (585) Харків (5637) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+36
Нарешті дойшло...
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27.04.2022 19:08
+32
***** задумало "денацификацию" Украины, а на деле получилась полная и окончательная дерусификация Украины.
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27.04.2022 19:11
+27
Вони мають зникнути з усієї мапи України.
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27.04.2022 19:09
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Нарешті дойшло...
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27.04.2022 19:08 Відповісти
А що, за жукова вже не б'ються???

Терехов, "а шо такое"?
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27.04.2022 19:50 Відповісти
Топчик - не лудший . За жукова топит жукова (каламбур) - послед ******** мясника. Инетом гуляли ее высеры.
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27.04.2022 20:47 Відповісти
І ти повірив тому свинорилому?
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27.04.2022 22:29 Відповісти
парашконіми- так точніше
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27.04.2022 19:08 Відповісти
Вони мають зникнути з усієї мапи України.
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27.04.2022 19:09 Відповісти
З мапи світу також
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27.04.2022 19:13 Відповісти
молодець,сам явно етнічний росіянин ,але патріотище України.Молодець!
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27.04.2022 19:10 Відповісти
Ну, не всьо так адназначна (с). Я би не поспішав записувати Терехова у великі патріоти. Думаю, кацапи просто вибили з нього «руській мір», неодноразово ледь його не грохнувши. У свінособак до цього - надзвичайні здібності.
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27.04.2022 20:58 Відповісти
***** задумало "денацификацию" Украины, а на деле получилась полная и окончательная дерусификация Украины.
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27.04.2022 19:11 Відповісти
Недавно очко рвали за жюкова а теперь в прыжке переобулись
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27.04.2022 19:13 Відповісти
Відносно "маршала жюкова" і культа "пабедабесия" в ******** россіі...
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Против знатока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом https://sledcom.ru/news/item/1678292/ сообщает пресс-служба СК.

Поводом стал его пост в Facebook, в котором говорилось про полководца Георгия Жукова, в частности, что он "вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования".

"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", - угрожает СК.

По статье о реабилитации нацизма Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы.
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27.04.2022 19:17 Відповісти
про це багато писали - що жуков вивозив
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27.04.2022 19:38 Відповісти
потягами!
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27.04.2022 19:45 Відповісти
Це зафіксовано в протоколах обшуків у маршала-мародера.
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27.04.2022 20:52 Відповісти
Я так розумію війна за жукова скінчилася. «Ні обіцянок, ні пробачень». Ватні патріоти. Ніби у всіх одночасно сталасяамнезія.
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27.04.2022 19:13 Відповісти
Кацапська артілерія вміє переконувати навіть дуже упоротих ватників. Але, за свідоцтвом очевидця, ну Маріуполі, під час обстрилів, вата св'ято вірила, що їх «банбят хахли», поки на власні очі не побачили літаки. З першою авіабомбою прийшло усвідомлення...
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27.04.2022 20:54 Відповісти
Якби почали в 1992-му то зараз би ніяка лапотна сволота не шастала під Харковом.
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27.04.2022 19:18 Відповісти
Якщо Вілкулу можна перевзутися в бандерівця, чому нашому Гєпа-наше-все Тєрєхову не можна
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27.04.2022 19:20 Відповісти
а мацковський патріархат, зі слів жирної свині стіфанчюка не повинен зникати. і лавра повинна належати мацковіі. гомік арістовічь, об'ясни, пачіму так.
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27.04.2022 19:21 Відповісти
Непогано було б якби сам Терехов нарешті українську вивчив
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27.04.2022 19:21 Відповісти
Я за те щоб назва " вул. Зелена " теж зникла по всій Україні .
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27.04.2022 19:21 Відповісти
іди в дупу-там моя мама живе
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27.04.2022 19:26 Відповісти
вона не захоче жити на вулиці Жовто-блакитній?
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27.04.2022 19:40 Відповісти
Московский проспект в Ізюмський Шлях
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27.04.2022 19:22 Відповісти
Я живу в Моськовському районі. Як, під час війни перейменувати всі структури, печатки і штампи?
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27.04.2022 19:23 Відповісти
Зробити невеликий допис щоб став АнтиМосковський район.
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27.04.2022 19:38 Відповісти
Він же сказав: після нашої Перемоги.... А вам аби нагнітать.
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27.04.2022 23:41 Відповісти
Надеюсь судебная тягомотина горсовета за проспект Маршала Мясника теперь закончится сама по себе .
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27.04.2022 19:30 Відповісти
і що там міністр невідомої культури плюсівець Ткаченко ще не плаче ?
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27.04.2022 19:30 Відповісти
Судячи з відкритих джерел, саме Ткаченко причетний до вимкнення телеканалів. І до створення, власне, марафону, яким управляє медіагрупа плюсів. Ця шайка не лише подає політично-вмотивовану інформацію. Там визначають для кожного каналу - скільки і коли показувати конкретну особу. З українського телебачення зелені зробили натуральний "ВДТРК" pза московськими лекалами.
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28.04.2022 15:38 Відповісти
Харківські депудятли вже не хочуть проспект в жюковський перейменовувати? Нарешті дійшло...
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27.04.2022 19:34 Відповісти
Великою кров'ю
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27.04.2022 23:42 Відповісти
Ну нарешті в Харкові зрозуміли, що таке варварська росія ,краще пізно чим ніколи.
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27.04.2022 19:47 Відповісти
з цим треба обережно! Знаєте як тяжко у труні вертітеся з простреленим хрептом! Бєдний Кернес!
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27.04.2022 19:47 Відповісти
Московский проспект
Проспект Гагарина
улица Пушкинская
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27.04.2022 19:48 Відповісти
Героев Сталинграда
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27.04.2022 20:36 Відповісти
Было: Московский проспект.

Стало: Мариупольский проспект.
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27.04.2022 19:49 Відповісти
Це замість гагаріна. Замість московського - Ізюмський або Героїв ЗСУ. Воно так логічніше, мені здається. Було опитування в телеграмі.
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27.04.2022 21:03 Відповісти
или Славянский проспект
заодно и "площадь Конституции" в "Майдан Сковороди"
а "Проспект Гагарина" в "Проспект Вернадского"
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27.04.2022 21:13 Відповісти
Замість проспекта Гагаріна я вже давно придумав або проспект Комонавтики, або проспект Астронавтів (бо перщі на місяці були).
То що Гагарін першим у космосі не був це вже факт.
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27.04.2022 23:53 Відповісти
а як рашка дітей в сирії бомбила іпритом то шось і не проти були... тварюки двуликі
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27.04.2022 22:30 Відповісти
Кстаті, треба якусь вулицю назвати в Україні на честь бориса джонсона, і джо байдена . Вони нам добре допомагають.
Якусь на честь сша, і на честь британії.
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27.04.2022 22:49 Відповісти
та ні! до чого тут джо і боря!? всі вулиці в Україні назвати іменем зєля, арєстовічя і дєрьмака-подоляка!
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27.04.2022 23:06 Відповісти
Та чого мєлочіться, вже в честь Г + Г, так і назвати.
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27.04.2022 23:50 Відповісти
Саму велику вулицю Харкова Московський проспект пропоную переїменувати або в Русинський проспект, чи проспект Бандери, або проспект Сайгадачного, чи Львівський проспект - просто і файно.
Можно ще Вільнюський проспект на честь Великого Князівства Литовського.
Мій Харків заслуговує найкраще (до речі першою столицею він не був - це кацапська більшевистська дурня)
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27.04.2022 23:49 Відповісти
 
 