Топонимы, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова, - Терехов

В горсовете Харькова готовятся переименовывать улицы, скверы и другие объекты, связанные со страной-агрессором.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове не может быть и топонимов, связанных со страной-агрессором. После нашей Победы на первой сессии городского совета, я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязавшейся против нас войны многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанных с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется очень много шрамов, которые еще долго будут нам напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", - пояснил глава города.

По словам Терехова, уже сейчас можно начать подготовку к этим изменениям.

"В ближайшее время на сайте городского совета мы создадим специальный раздел, где вы сможете оставлять свои предложения по поводу того, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться. Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, да и целые военные соединения.

Уверен, новые названия улиц будут всегда напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина и какой вклад внес Харьков в борьбу за наши честь и достоинство, за Независимость страны, за право существования украинского народа", - подытожил он.

+36
Нарешті дойшло...
27.04.2022 19:08 Ответить
+32
***** задумало "денацификацию" Украины, а на деле получилась полная и окончательная дерусификация Украины.
27.04.2022 19:11 Ответить
+27
Вони мають зникнути з усієї мапи України.
27.04.2022 19:09 Ответить
Нарешті дойшло...
27.04.2022 19:08 Ответить
А що, за жукова вже не б'ються???

Терехов, "а шо такое"?
27.04.2022 19:50 Ответить
Топчик - не лудший . За жукова топит жукова (каламбур) - послед ******** мясника. Инетом гуляли ее высеры.
27.04.2022 20:47 Ответить
І ти повірив тому свинорилому?
27.04.2022 22:29 Ответить
парашконіми- так точніше
27.04.2022 19:08 Ответить
Вони мають зникнути з усієї мапи України.
27.04.2022 19:09 Ответить
З мапи світу також
27.04.2022 19:13 Ответить
молодець,сам явно етнічний росіянин ,але патріотище України.Молодець!
27.04.2022 19:10 Ответить
Ну, не всьо так адназначна (с). Я би не поспішав записувати Терехова у великі патріоти. Думаю, кацапи просто вибили з нього «руській мір», неодноразово ледь його не грохнувши. У свінособак до цього - надзвичайні здібності.
27.04.2022 20:58 Ответить
***** задумало "денацификацию" Украины, а на деле получилась полная и окончательная дерусификация Украины.
27.04.2022 19:11 Ответить
Недавно очко рвали за жюкова а теперь в прыжке переобулись
27.04.2022 19:13 Ответить
Відносно "маршала жюкова" і культа "пабедабесия" в ******** россіі...
__________________________________________________________________________________

Против знатока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом https://sledcom.ru/news/item/1678292/ сообщает пресс-служба СК.

Поводом стал его пост в Facebook, в котором говорилось про полководца Георгия Жукова, в частности, что он "вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования".

"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность", - угрожает СК.

По статье о реабилитации нацизма Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы.
27.04.2022 19:17 Ответить
про це багато писали - що жуков вивозив
27.04.2022 19:38 Ответить
потягами!
27.04.2022 19:45 Ответить
Це зафіксовано в протоколах обшуків у маршала-мародера.
27.04.2022 20:52 Ответить
Я так розумію війна за жукова скінчилася. «Ні обіцянок, ні пробачень». Ватні патріоти. Ніби у всіх одночасно сталасяамнезія.
27.04.2022 19:13 Ответить
Кацапська артілерія вміє переконувати навіть дуже упоротих ватників. Але, за свідоцтвом очевидця, ну Маріуполі, під час обстрилів, вата св'ято вірила, що їх «банбят хахли», поки на власні очі не побачили літаки. З першою авіабомбою прийшло усвідомлення...
27.04.2022 20:54 Ответить
Якби почали в 1992-му то зараз би ніяка лапотна сволота не шастала під Харковом.
27.04.2022 19:18 Ответить
Якщо Вілкулу можна перевзутися в бандерівця, чому нашому Гєпа-наше-все Тєрєхову не можна
27.04.2022 19:20 Ответить
а мацковський патріархат, зі слів жирної свині стіфанчюка не повинен зникати. і лавра повинна належати мацковіі. гомік арістовічь, об'ясни, пачіму так.
27.04.2022 19:21 Ответить
Непогано було б якби сам Терехов нарешті українську вивчив
27.04.2022 19:21 Ответить
Я за те щоб назва " вул. Зелена " теж зникла по всій Україні .
27.04.2022 19:21 Ответить
іди в дупу-там моя мама живе
27.04.2022 19:26 Ответить
вона не захоче жити на вулиці Жовто-блакитній?
27.04.2022 19:40 Ответить
Московский проспект в Ізюмський Шлях
27.04.2022 19:22 Ответить
Я живу в Моськовському районі. Як, під час війни перейменувати всі структури, печатки і штампи?
27.04.2022 19:23 Ответить
Зробити невеликий допис щоб став АнтиМосковський район.
27.04.2022 19:38 Ответить
Він же сказав: після нашої Перемоги.... А вам аби нагнітать.
27.04.2022 23:41 Ответить
Надеюсь судебная тягомотина горсовета за проспект Маршала Мясника теперь закончится сама по себе .
27.04.2022 19:30 Ответить
і що там міністр невідомої культури плюсівець Ткаченко ще не плаче ?
27.04.2022 19:30 Ответить
Судячи з відкритих джерел, саме Ткаченко причетний до вимкнення телеканалів. І до створення, власне, марафону, яким управляє медіагрупа плюсів. Ця шайка не лише подає політично-вмотивовану інформацію. Там визначають для кожного каналу - скільки і коли показувати конкретну особу. З українського телебачення зелені зробили натуральний "ВДТРК" pза московськими лекалами.
28.04.2022 15:38 Ответить
Харківські депудятли вже не хочуть проспект в жюковський перейменовувати? Нарешті дійшло...
27.04.2022 19:34 Ответить
Великою кров'ю
27.04.2022 23:42 Ответить
Ну нарешті в Харкові зрозуміли, що таке варварська росія ,краще пізно чим ніколи.
27.04.2022 19:47 Ответить
з цим треба обережно! Знаєте як тяжко у труні вертітеся з простреленим хрептом! Бєдний Кернес!
27.04.2022 19:47 Ответить
Московский проспект
Проспект Гагарина
улица Пушкинская
27.04.2022 19:48 Ответить
Героев Сталинграда
27.04.2022 20:36 Ответить
Было: Московский проспект.

Стало: Мариупольский проспект.
27.04.2022 19:49 Ответить
Це замість гагаріна. Замість московського - Ізюмський або Героїв ЗСУ. Воно так логічніше, мені здається. Було опитування в телеграмі.
27.04.2022 21:03 Ответить
или Славянский проспект
заодно и "площадь Конституции" в "Майдан Сковороди"
а "Проспект Гагарина" в "Проспект Вернадского"
27.04.2022 21:13 Ответить
Замість проспекта Гагаріна я вже давно придумав або проспект Комонавтики, або проспект Астронавтів (бо перщі на місяці були).
То що Гагарін першим у космосі не був це вже факт.
27.04.2022 23:53 Ответить
а як рашка дітей в сирії бомбила іпритом то шось і не проти були... тварюки двуликі
27.04.2022 22:30 Ответить
Кстаті, треба якусь вулицю назвати в Україні на честь бориса джонсона, і джо байдена . Вони нам добре допомагають.
Якусь на честь сша, і на честь британії.
27.04.2022 22:49 Ответить
та ні! до чого тут джо і боря!? всі вулиці в Україні назвати іменем зєля, арєстовічя і дєрьмака-подоляка!
27.04.2022 23:06 Ответить
Та чого мєлочіться, вже в честь Г + Г, так і назвати.
27.04.2022 23:50 Ответить
Саму велику вулицю Харкова Московський проспект пропоную переїменувати або в Русинський проспект, чи проспект Бандери, або проспект Сайгадачного, чи Львівський проспект - просто і файно.
Можно ще Вільнюський проспект на честь Великого Князівства Литовського.
Мій Харків заслуговує найкраще (до речі першою столицею він не був - це кацапська більшевистська дурня)
27.04.2022 23:49 Ответить
 
 