Топонимы, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова, - Терехов
В горсовете Харькова готовятся переименовывать улицы, скверы и другие объекты, связанные со страной-агрессором.
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове не может быть и топонимов, связанных со страной-агрессором. После нашей Победы на первой сессии городского совета, я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязавшейся против нас войны многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанных с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется очень много шрамов, которые еще долго будут нам напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", - пояснил глава города.
По словам Терехова, уже сейчас можно начать подготовку к этим изменениям.
"В ближайшее время на сайте городского совета мы создадим специальный раздел, где вы сможете оставлять свои предложения по поводу того, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться. Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, да и целые военные соединения.
Уверен, новые названия улиц будут всегда напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина и какой вклад внес Харьков в борьбу за наши честь и достоинство, за Независимость страны, за право существования украинского народа", - подытожил он.
Московский проспект Проспект Гагарина улица Пушкинская Героев Сталинграда
Стало: Мариупольский проспект.
заодно и "площадь Конституции" в "Майдан Сковороди"
а "Проспект Гагарина" в "Проспект Вернадского"
То що Гагарін першим у космосі не був це вже факт.
Якусь на честь сша, і на честь британії.
Можно ще Вільнюський проспект на честь Великого Князівства Литовського.
Мій Харків заслуговує найкраще (до речі першою столицею він не був - це кацапська більшевистська дурня)