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У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

перейменування

Міська рада Харкова проголосує за перейменування Московського проспекту вже завтра, 11 травня. За результатами опитування місцевих жителів його перейменують на проспект Героїв Харкова.

Як передає Цензор. НЕТ, про це заявив у фейсбуці директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

Він повідомив, що закінчилося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи завтра депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:

1) Проспект Московський – на проспект Героїв Харкова;
2) Район Московський – на район Салтівський;
3) Шосе Бєлгородське – на Харківське шосе;
4) Узвіз Бєлгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.

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Автор: 

перейменування (586) Харків (5702)


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Топ коментарі
+14
Чудово , всі кацапячі памятники, письменників за кораблем теж !

одесити вам в приклад
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10.05.2022 14:07 Відповісти
+7
Той путін сидить у пушкіні
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро

Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині

Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій

Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах

https://zbruc.eu/node/111132
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10.05.2022 14:18 Відповісти
+7
Остались ещё проспект Гагарина, улица Гвардейцев Широнинцев, улицы Пушкинская и Лермонтовская, Чайковского, Веснина
Это так навскидку из больших
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10.05.2022 14:24 Відповісти
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Чудово , всі кацапячі памятники, письменників за кораблем теж !

одесити вам в приклад
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10.05.2022 14:07 Відповісти
Той путін сидить у пушкіні
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро

Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині

Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій

Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах

https://zbruc.eu/node/111132
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10.05.2022 14:18 Відповісти
та взагалi, будь яку споруду з зiркою на свалку везти! Подивiться на Днiпро - центральний проспект, а там зiрок совкових на монументах натикано, глаза мусолять, настрiй портять, бiсять аж. Як це лайно може стояти пiд час вiйни з рашистами, як його не зафарбували, видовбили, вибросили? Там дiти гуляють, а що в них за травма буде в головi?
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10.05.2022 15:43 Відповісти
В Харькове половину улиц надо переименовать. Чего стоит хотя бы "50 на 50".
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10.05.2022 14:07 Відповісти
Так вроде один из 50 уже довольно давно какЛьва Ландау
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10.05.2022 14:18 Відповісти
А чим цей манкурт кращий від тих, від яких захищається зараз Україна?
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10.05.2022 16:02 Відповісти
взагалі він фізиком і антісталіністом
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10.05.2022 16:28 Відповісти
ібо нєфіґ
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10.05.2022 14:16 Відповісти
Трохи зараз недоречно, але всеж... А жЮкАва вже нехочуть повертати ці дЄпутати?
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10.05.2022 14:21 Відповісти
50 на 50 вже давно немає. Замість них єпроспект Ландау і проспект Ювілейний. Мені дужче подобалось замість Московського проспекту Ізюмський шлях а Героїв Харкова присвоїти іншому проспекту чи великій вулиці адже проспект веде в сторону Ізюму де ламається хребет ординському війську так само як Полтавський шлях в Харкові веде в сторону Полтави. Але хай вирішують харків'яни.
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10.05.2022 14:21 Відповісти
Ландау - це такий же манкурт як і ті, що розвязали війну проти України!
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10.05.2022 16:05 Відповісти
нх 3.14здити? Він був антісоветчиком
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10.05.2022 16:33 Відповісти
А он уже давно Петра Григоренка
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10.05.2022 17:30 Відповісти
Остались ещё проспект Гагарина, улица Гвардейцев Широнинцев, улицы Пушкинская и Лермонтовская, Чайковского, Веснина
Это так навскидку из больших
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10.05.2022 14:24 Відповісти
Еще Данилевского, Тобольская, Балакирева, Новгородская, Данилевского - это только на ПавловомПоле
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10.05.2022 14:30 Відповісти
Як на мене, "Героїв Харкова" це те саме, що "Гєроєв Труда", про все і ні про що конкретно.
Це така обтічна назва, мовляв, герої в Харкові були різні, в різні часи, і про яких конкретно йдеться, думайте самі.
Я, в такому разі, був би за "Героїв оборони Харкова"
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10.05.2022 14:49 Відповісти
Взагалі князівська містечковість Харкова зашкалює. Кацапи цю назву трактують по своєму. «Ми-харькафчанє» дістало всіх.
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10.05.2022 15:44 Відповісти
А в Харькове есть улица 93-й бригады?
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10.05.2022 14:52 Відповісти
А надо? Или лучше 92-й?
Вы вообще откуда и какое отношение имеете к Харькову?
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10.05.2022 15:31 Відповісти
Нову назву? Праспєкт жюкова?
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10.05.2022 14:53 Відповісти
Взагалі, "герої", зазвичай з'являються, через чиїсь пройо6и, "підстави" та зраду - котрі, люди вимушені компенсувати вже своєю кров'ю, проявляючи героїзм.
І якщо ми вшановуємо героїв, то, виходить так, що на підсвідомому рівні, ми вшановуємо й такий стан речей в країні, коли панує нехлюйство, котре, власне, й призвело до героїзму. Це в принципі неправильно. І це наша помилка, в нашій свідомості, успадкована як мінімум, ще з радянських часів, з часів 300-річної російської окупації. Коли окупанти заради своїх людоїдських цілей в принципі не рахувалися з людськими втратами й використовували людей просто як "гвинтики" в своїй кривавій системі і як "м'ясо".

Тому, доречнішим, в Харкові, в Києві й інших містах, при перейменуванні, замість слова "герої" використовувати, наприклад, слово "захисники".

"Захисники Харкова", "Захисники України" - звучить набагато краще, та прибирає зайвий, надривний кривавий пафос, який підсвідомо програмує нас "снова єво повторять" - бо ж героїв шанують, чи не так? Бо саме так, наприклад, в іншому числі, програмували й програмують росіян вбивати нас, українців.

Це не означає, що треба, наприклад, відмовитися взагалі від звання "Герой України" та від "геройської тематики". Але з цим треба поводитися обережніше. Стриманіше. Аби люди не впадали надто в героїзацію війни та в ілюзію того, що вони, буцімто, всіх можуть "закидати шапками", "всім наваляти" й так далі. Бо саме такі ілюзії роздувають его, породжують зверхність та підступну, оманливу легковажність.
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10.05.2022 14:58 Відповісти
Результати голосування щодо визначення назв п'яти станцій київського метро в рамках дерусифікації.
Берестейська - Бучанська;
Площа Льва Толстого - Василя Стуса;
Героїв Дніпра - Героїв України;
Мінська - Варшавська;
Дружби народів - Ботанічна.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/u-kiyevi-obrali-5-derusifikovanih-nazv-stanciy-metro-spisok-10052022-459001
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10.05.2022 15:03 Відповісти
кожного разу за ці вісім років, коли був у Харкові, я ніяк не міг зрозуміти чому я їду по Московському (!?) проспекту в українському місті. Ну ладно там кернес був певний час (ще те чудо), але вже потім можна було щось з тим зробити. Хоча і на тому дякую. І мурали на ньому теж відкоригуйте, бо більш совкового міста ще пошукати
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10.05.2022 15:14 Відповісти
А у когось з харківців не спало на думку запитати? Так ото і їздили дивуючись?
Історична Московська вулиця - це початок теперішнього проспекту, починаючи з мосту через річку Харків. Попередня назва була проспект Сталіна.
Жалію, що у Вас, як відомого історика і краєзнавця, не запитали як той проспект називати. А взагалі у Харкові зараз не менш ніж 85% гшенетичного сміття, яке сюди завезли у 30-ті. Їм насрати на історію і Україну. Вони і заразх їздять містом і дивуються, як отой автор.
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10.05.2022 15:36 Відповісти
Меня никто не спрашивал, но я согласен
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10.05.2022 15:17 Відповісти
Розумнішають . Це добре . А то : жуков , жуков . Життя - найкращий вчитель . Правда і найжорстокіший .
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10.05.2022 15:33 Відповісти
"Розумнішають "
Та авжеж. Просто мімікрують. Н Святаша, який в РФ, поза очі справу за колаборацію завели. А чому не на Добкіна?
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10.05.2022 17:18 Відповісти
Якось дуже все дивно.Героїв Харкова може бути у іншому місті. Це знову звучить як мантра усіх ватних мерів Харкова-«ми -харькавчанє». Ця зацикленість поступово веде до позиції - харькафчанє і решта України. Це відчувається у кожному виступі усіх мерів цього ватного міста. Містечкове князівство приведе до нових проблем. Але нема кому це пояснити «захарькафчанєним» харків'янам.
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10.05.2022 15:40 Відповісти
Це все підло виглядає.
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10.05.2022 17:15 Відповісти
По переименованию метро в Киеве как-то и вопросов не возникло. А вот по Харькову...
Харьковское шоссе и в Харькове? Да не может быть )
Проспект Героев Харькова - это, наверное, чтобы больше не переименовывать. Мало ли какие герои могут быть.
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10.05.2022 15:58 Відповісти
Вот по этому названия нужно переименововать
--- но не в спешке /а то некоторые за 30 лет меняют названия по третьему разу/
Посмотреть и выбрать понятное ,принятное названия для Жителей
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10.05.2022 16:25 Відповісти
"Денацьіфикацьія идет по плану" (с) Уйло
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10.05.2022 16:29 Відповісти
Проспект Московский - в Изюмский Шлях, было б географически и исторически справедливо
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11.05.2022 00:34 Відповісти
можно было бы проще: проспект Героев
и убрать с Московского моста фигуры бородатых кацапов
а площадь / станцию метро им. Конституции переименовать в Майдан Сковороды, и поставить памятник Григорию Савичу у Исторического музея, забрав его из кустов у забора монастыря московского ***********
и, наконец, хорошо оббить лепнину со здания городского совета - а то, понимаешь, этим депутатам-фетишистам до сих пор нравится любоваться на серпы да молоты со звёздами
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11.05.2022 07:50 Відповісти
 
 