У Харкові обрали нову назву Московського проспекту
Міська рада Харкова проголосує за перейменування Московського проспекту вже завтра, 11 травня. За результатами опитування місцевих жителів його перейменують на проспект Героїв Харкова.
Як передає Цензор. НЕТ, про це заявив у фейсбуці директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.
Він повідомив, що закінчилося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи завтра депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:
1) Проспект Московський – на проспект Героїв Харкова;
2) Район Московський – на район Салтівський;
3) Шосе Бєлгородське – на Харківське шосе;
4) Узвіз Бєлгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.
Топ коментарі
+14 Autorare Autorare
показати весь коментар10.05.2022 14:07 Відповісти Посилання
+7 Oresta Bartka
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+7 Smith Wesson
показати весь коментар10.05.2022 14:24 Відповісти Посилання
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одесити вам в приклад
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро
Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині
Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій
Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах
https://zbruc.eu/node/111132
Это так навскидку из больших
Це така обтічна назва, мовляв, герої в Харкові були різні, в різні часи, і про яких конкретно йдеться, думайте самі.
Я, в такому разі, був би за "Героїв оборони Харкова"
Вы вообще откуда и какое отношение имеете к Харькову?
І якщо ми вшановуємо героїв, то, виходить так, що на підсвідомому рівні, ми вшановуємо й такий стан речей в країні, коли панує нехлюйство, котре, власне, й призвело до героїзму. Це в принципі неправильно. І це наша помилка, в нашій свідомості, успадкована як мінімум, ще з радянських часів, з часів 300-річної російської окупації. Коли окупанти заради своїх людоїдських цілей в принципі не рахувалися з людськими втратами й використовували людей просто як "гвинтики" в своїй кривавій системі і як "м'ясо".
Тому, доречнішим, в Харкові, в Києві й інших містах, при перейменуванні, замість слова "герої" використовувати, наприклад, слово "захисники".
"Захисники Харкова", "Захисники України" - звучить набагато краще, та прибирає зайвий, надривний кривавий пафос, який підсвідомо програмує нас "снова єво повторять" - бо ж героїв шанують, чи не так? Бо саме так, наприклад, в іншому числі, програмували й програмують росіян вбивати нас, українців.
Це не означає, що треба, наприклад, відмовитися взагалі від звання "Герой України" та від "геройської тематики". Але з цим треба поводитися обережніше. Стриманіше. Аби люди не впадали надто в героїзацію війни та в ілюзію того, що вони, буцімто, всіх можуть "закидати шапками", "всім наваляти" й так далі. Бо саме такі ілюзії роздувають его, породжують зверхність та підступну, оманливу легковажність.
Берестейська - Бучанська;
Площа Льва Толстого - Василя Стуса;
Героїв Дніпра - Героїв України;
Мінська - Варшавська;
Дружби народів - Ботанічна.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/u-kiyevi-obrali-5-derusifikovanih-nazv-stanciy-metro-spisok-10052022-459001
Історична Московська вулиця - це початок теперішнього проспекту, починаючи з мосту через річку Харків. Попередня назва була проспект Сталіна.
Жалію, що у Вас, як відомого історика і краєзнавця, не запитали як той проспект називати. А взагалі у Харкові зараз не менш ніж 85% гшенетичного сміття, яке сюди завезли у 30-ті. Їм насрати на історію і Україну. Вони і заразх їздять містом і дивуються, як отой автор.
Та авжеж. Просто мімікрують. Н Святаша, який в РФ, поза очі справу за колаборацію завели. А чому не на Добкіна?
Харьковское шоссе и в Харькове? Да не может быть )
Проспект Героев Харькова - это, наверное, чтобы больше не переименовывать. Мало ли какие герои могут быть.
--- но не в спешке /а то некоторые за 30 лет меняют названия по третьему разу/
Посмотреть и выбрать понятное ,принятное названия для Жителей
и убрать с Московского моста фигуры бородатых кацапов
а площадь / станцию метро им. Конституции переименовать в Майдан Сковороды, и поставить памятник Григорию Савичу у Исторического музея, забрав его из кустов у забора монастыря московского ***********
и, наконец, хорошо оббить лепнину со здания городского совета - а то, понимаешь, этим депутатам-фетишистам до сих пор нравится любоваться на серпы да молоты со звёздами