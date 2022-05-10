У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

Міська рада Харкова проголосує за перейменування Московського проспекту вже завтра, 11 травня. За результатами опитування місцевих жителів його перейменують на проспект Героїв Харкова.

Як передає Цензор. НЕТ, про це заявив у фейсбуці директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

Він повідомив, що закінчилося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи завтра депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:

1) Проспект Московський – на проспект Героїв Харкова;

2) Район Московський – на район Салтівський;

3) Шосе Бєлгородське – на Харківське шосе;

4) Узвіз Бєлгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Топоніми, пов'язані з РФ, повинні зникнути з карти Харкова, - Терехов