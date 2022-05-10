Обвинительный акт в отношении Кивы был передан в суд

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Киву обвинят в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Так, Кива под часть участия в пропагандистских шоу на российском телевидении призвал руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

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Кива объявлена в международный розыск. Досудебное расследование в его отношении осуществляют заочно.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.