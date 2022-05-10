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Обвинительный акт в отношении Кивы был передан в суд

кива

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Киву обвинят в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Так, Кива под часть участия в пропагандистских шоу на российском телевидении призвал руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Смотрите: Экс-нардеп ОПЗЖ Кива предложил ударить ядерной ракетой по Львову: "Там сконцентрировано все зло!". ВИДЕО

Кива объявлена в международный розыск. Досудебное расследование в его отношении осуществляют заочно.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

суд (25144) Кива Илья (398) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+9
В северной части Крыма слышны взрывы, походу звезда кацапской базе
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10.05.2022 15:30 Ответить
+6
Хто голосував за цього покидька, можуть вважати себе «докторами наук».
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10.05.2022 15:50 Ответить
+5
ЧУВАК ВІДБИТИЙ НАГЛУХО.гражданин росеи.ОХ І НЕЧИСТЬ БЛ....ТЬ
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10.05.2022 15:32 Ответить
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Илюха, Аскольдов переулок в Киеве ЖДЕТ!
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10.05.2022 15:24 Ответить
раньше надо было его ловить и вешать на гілляці, а счас ищи свищи, рашка такую мразь коллекционирует и не выдает, еще со времен петра ихнего и его кунст-камеры...
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10.05.2022 15:25 Ответить
ДБР шкідливе і безкористне угрупування нероб. На них надіється країна, а вони навіть дебіла не можуть впіймати. Що вони зробили корисне, хто знає?
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10.05.2022 15:59 Ответить
Вони навіть дебілу допомогли втекти.
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10.05.2022 16:53 Ответить
Як так. Він же найрозумніший із зе-команди був.
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10.05.2022 15:26 Ответить
За ради справедливості. В зекоманді він ніколи не був. Як там та шо не знаю, але приймав участь в АТО. Потім мертвечук дав бабла і він як продажний мєнт перефарбувався та пішо до опзж і почав зрадницьку діяльність. Треба кацапам сказати шо він атовець то вони його самі в расход пустять
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10.05.2022 15:33 Ответить
каратель... 8 лет банбил дамбас...
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10.05.2022 15:48 Ответить
98
Публичность
Политический деятель, депутат ВР, советник министра, служба в МВД ...

90
Уровень влияния
Одиозный участник многих политических реалити - шоу на ТВ и других средствах масовой инфор ...

20
Репутация
Брутальная, агрессивная персона, имеет справку из психбольницы о психических отклонениях, ...

90
Правонарушение
Судимость за взятку, участие в контрабанде, крышывание наркосхем, драки, прилюдное рукоблу ...
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10.05.2022 16:00 Ответить
він з ОПЗЖ. Підлеглий Медведчука.
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10.05.2022 15:54 Ответить
Какая отвратительная рожа!, как в фильме джентельмены удачи..
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10.05.2022 15:29 Ответить
Как,так быстро?
Суд через лет 10.
Шо там бюрократия это плохо?
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10.05.2022 15:30 Ответить
В северной части Крыма слышны взрывы, походу звезда кацапской базе
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10.05.2022 15:30 Ответить
Самовоскурение опять,походу..
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10.05.2022 15:32 Ответить
Кацапня походу правільно покуріла
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10.05.2022 15:34 Ответить
за чем чмо это пиарить ? ,эта **** сдохнет под забором ,какой суд ? где азаров маслов ,ленка криворотая ,там и это падло будит его или тут или там *********** ....
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10.05.2022 15:32 Ответить
киве ничего не будет, у него есть справка из "дурки", не помешавшая стать придурку депутаной в "стране невыученных уроков"..(
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10.05.2022 15:32 Ответить
и полковником полиции с наградным оружием
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10.05.2022 16:18 Ответить
ЧУВАК ВІДБИТИЙ НАГЛУХО.гражданин росеи.ОХ І НЕЧИСТЬ БЛ....ТЬ
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10.05.2022 15:32 Ответить
Розстріляти!
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10.05.2022 15:36 Ответить
Это лишнее ,сдаётся мне ,что Кива уже покойник .
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10.05.2022 15:44 Ответить
Какоє одухотворєнноє ліцо, какой осмисленний взгляд. І ви етого чєловєка хотітє лішить свободи? Нєлюді! Єго нєобходімо срочно прістрєліть, штоби не мучался
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10.05.2022 15:47 Ответить
жомову яму конфіскують..!?
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10.05.2022 15:50 Ответить
Да ну...Это же высоколиквидное имущество.Наверное успел продать кому то из профессуры.Ну из того вченого совета,продавшего ему вченую степень.
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10.05.2022 17:27 Ответить
Хто голосував за цього покидька, можуть вважати себе «докторами наук».
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10.05.2022 15:50 Ответить
Давно пора баблом работать. Особо по таким мразям. Запросто и там найдутся, где чмо сегодня гадит нам. Израиль так всех переглушил. Такса давно есть.
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10.05.2022 15:51 Ответить
Я все розумію: колаборант, зрадник, просто дебіл. Одного не розумію-- як такі довбойоби потравляють у Верховну Раду???!!!
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10.05.2022 16:00 Ответить
Так з довідкою з дурки більше нікуди не беруть...
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10.05.2022 17:28 Ответить
Винесіть судовий вирок і призначте нагороду за голову придурка. Думаю за декілька тисяч доларів його з насолодою пристрілять навіть в ********** на камеру. Життя в ********** не коштує нічого то чом би не забити якесь "понаєхавше падло" за гроші?
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10.05.2022 16:02 Ответить
Прекратите публиковать эту фотку, а то Кива попадёт под амнистию по состоянию здоровья.
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10.05.2022 16:06 Ответить
Читаємо стрічку новин на Цензор НЕТ





А потім тиць*издиць: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.

Який сенс у подібних повідомленнях?
Інформаційне сміття

Це реклама Киви з метою підняття його реноме в Кремлі, чи самозвітність прокурорів? ?

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10.05.2022 16:24 Ответить
Який сенс... ? Для піару ДБР, для підвищення премій і отримання медалів "За пабеду!"
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10.05.2022 17:07 Ответить
какой нах суд? разве что линча
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10.05.2022 16:30 Ответить
Додрочився козел. Тепер буде знати як у Верховній Раді онанізмом займатись. Знайшлися люди які за це чмо голосували. Коли в Україні вже перестануть голосувати за подонків?
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10.05.2022 16:59 Ответить
Ну за что же так патриота)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1464995210583501&id=100012191087854
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10.05.2022 17:25 Ответить
До якого суду, печерського, окружного вовка, чи басманого?
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11.05.2022 09:52 Ответить
 
 