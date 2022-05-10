Обвинительный акт в отношении Кивы был передан в суд
Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Киву обвинят в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.
Так, Кива под часть участия в пропагандистских шоу на российском телевидении призвал руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.
Кива объявлена в международный розыск. Досудебное расследование в его отношении осуществляют заочно.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
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Суд через лет 10.
Шо там бюрократия это плохо?
А потім тиць*издиць: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.
Який сенс у подібних повідомленнях?
Інформаційне сміття
Це реклама Киви з метою підняття його реноме в Кремлі, чи самозвітність прокурорів? ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1464995210583501&id=100012191087854