Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду
Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви.
Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Киву обвинувачуть в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.
Так, Кива під часть участі у пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.
Киву оголошено в міжнародний розшук. Досудове розслідування щодо нього здійснюють заочно.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
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Суд через лет 10.
Шо там бюрократия это плохо?
А потім тиць*издиць: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.
Який сенс у подібних повідомленнях?
Інформаційне сміття
Це реклама Киви з метою підняття його реноме в Кремлі, чи самозвітність прокурорів? ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1464995210583501&id=100012191087854