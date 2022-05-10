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Новини
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Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду

кива

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Киву обвинувачуть в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

Так, Кива під часть участі у пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Дивіться: Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО

Киву оголошено в міжнародний розшук. Досудове розслідування щодо нього здійснюють заочно.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Автор: 

суд (11744) Кива Ілля (377) ДБР (3560)


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Топ коментарі
+9
В северной части Крыма слышны взрывы, походу звезда кацапской базе
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10.05.2022 15:30 Відповісти
+6
Хто голосував за цього покидька, можуть вважати себе «докторами наук».
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10.05.2022 15:50 Відповісти
+5
ЧУВАК ВІДБИТИЙ НАГЛУХО.гражданин росеи.ОХ І НЕЧИСТЬ БЛ....ТЬ
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10.05.2022 15:32 Відповісти
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Илюха, Аскольдов переулок в Киеве ЖДЕТ!
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10.05.2022 15:24 Відповісти
раньше надо было его ловить и вешать на гілляці, а счас ищи свищи, рашка такую мразь коллекционирует и не выдает, еще со времен петра ихнего и его кунст-камеры...
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10.05.2022 15:25 Відповісти
ДБР шкідливе і безкористне угрупування нероб. На них надіється країна, а вони навіть дебіла не можуть впіймати. Що вони зробили корисне, хто знає?
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10.05.2022 15:59 Відповісти
Вони навіть дебілу допомогли втекти.
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10.05.2022 16:53 Відповісти
Як так. Він же найрозумніший із зе-команди був.
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10.05.2022 15:26 Відповісти
За ради справедливості. В зекоманді він ніколи не був. Як там та шо не знаю, але приймав участь в АТО. Потім мертвечук дав бабла і він як продажний мєнт перефарбувався та пішо до опзж і почав зрадницьку діяльність. Треба кацапам сказати шо він атовець то вони його самі в расход пустять
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10.05.2022 15:33 Відповісти
каратель... 8 лет банбил дамбас...
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10.05.2022 15:48 Відповісти
98
Публичность
Политический деятель, депутат ВР, советник министра, служба в МВД ...

90
Уровень влияния
Одиозный участник многих политических реалити - шоу на ТВ и других средствах масовой инфор ...

20
Репутация
Брутальная, агрессивная персона, имеет справку из психбольницы о психических отклонениях, ...

90
Правонарушение
Судимость за взятку, участие в контрабанде, крышывание наркосхем, драки, прилюдное рукоблу ...
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10.05.2022 16:00 Відповісти
він з ОПЗЖ. Підлеглий Медведчука.
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10.05.2022 15:54 Відповісти
Какая отвратительная рожа!, как в фильме джентельмены удачи..
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10.05.2022 15:29 Відповісти
Как,так быстро?
Суд через лет 10.
Шо там бюрократия это плохо?
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10.05.2022 15:30 Відповісти
В северной части Крыма слышны взрывы, походу звезда кацапской базе
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10.05.2022 15:30 Відповісти
Самовоскурение опять,походу..
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10.05.2022 15:32 Відповісти
Кацапня походу правільно покуріла
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10.05.2022 15:34 Відповісти
за чем чмо это пиарить ? ,эта **** сдохнет под забором ,какой суд ? где азаров маслов ,ленка криворотая ,там и это падло будит его или тут или там *********** ....
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10.05.2022 15:32 Відповісти
киве ничего не будет, у него есть справка из "дурки", не помешавшая стать придурку депутаной в "стране невыученных уроков"..(
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10.05.2022 15:32 Відповісти
и полковником полиции с наградным оружием
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10.05.2022 16:18 Відповісти
ЧУВАК ВІДБИТИЙ НАГЛУХО.гражданин росеи.ОХ І НЕЧИСТЬ БЛ....ТЬ
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10.05.2022 15:32 Відповісти
Розстріляти!
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10.05.2022 15:36 Відповісти
Это лишнее ,сдаётся мне ,что Кива уже покойник .
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10.05.2022 15:44 Відповісти
Какоє одухотворєнноє ліцо, какой осмисленний взгляд. І ви етого чєловєка хотітє лішить свободи? Нєлюді! Єго нєобходімо срочно прістрєліть, штоби не мучался
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10.05.2022 15:47 Відповісти
жомову яму конфіскують..!?
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10.05.2022 15:50 Відповісти
Да ну...Это же высоколиквидное имущество.Наверное успел продать кому то из профессуры.Ну из того вченого совета,продавшего ему вченую степень.
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10.05.2022 17:27 Відповісти
Хто голосував за цього покидька, можуть вважати себе «докторами наук».
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10.05.2022 15:50 Відповісти
Давно пора баблом работать. Особо по таким мразям. Запросто и там найдутся, где чмо сегодня гадит нам. Израиль так всех переглушил. Такса давно есть.
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10.05.2022 15:51 Відповісти
Я все розумію: колаборант, зрадник, просто дебіл. Одного не розумію-- як такі довбойоби потравляють у Верховну Раду???!!!
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10.05.2022 16:00 Відповісти
Так з довідкою з дурки більше нікуди не беруть...
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10.05.2022 17:28 Відповісти
Винесіть судовий вирок і призначте нагороду за голову придурка. Думаю за декілька тисяч доларів його з насолодою пристрілять навіть в ********** на камеру. Життя в ********** не коштує нічого то чом би не забити якесь "понаєхавше падло" за гроші?
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10.05.2022 16:02 Відповісти
Прекратите публиковать эту фотку, а то Кива попадёт под амнистию по состоянию здоровья.
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10.05.2022 16:06 Відповісти
Читаємо стрічку новин на Цензор НЕТ





А потім тиць*издиць: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду.

Який сенс у подібних повідомленнях?
Інформаційне сміття

Це реклама Киви з метою підняття його реноме в Кремлі, чи самозвітність прокурорів? ?

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10.05.2022 16:24 Відповісти
Який сенс... ? Для піару ДБР, для підвищення премій і отримання медалів "За пабеду!"
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10.05.2022 17:07 Відповісти
какой нах суд? разве что линча
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10.05.2022 16:30 Відповісти
Додрочився козел. Тепер буде знати як у Верховній Раді онанізмом займатись. Знайшлися люди які за це чмо голосували. Коли в Україні вже перестануть голосувати за подонків?
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10.05.2022 16:59 Відповісти
Ну за что же так патриота)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1464995210583501&id=100012191087854
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10.05.2022 17:25 Відповісти
До якого суду, печерського, окружного вовка, чи басманого?
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11.05.2022 09:52 Відповісти
 
 