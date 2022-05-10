Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Киву обвинувачуть в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

Так, Кива під часть участі у пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

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Киву оголошено в міжнародний розшук. Досудове розслідування щодо нього здійснюють заочно.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.