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Новости Война
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В приграничных районах Черниговщины вводятся временные ограничения передвижения, - МВД

прикордонники,кордон,держприкордонслужба

В приграничных районах Черниговской области вводятся ограничения передвижения гражданских лиц, транспорта, запрещается отдых на природе, охота и плавание в водоемах.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На Черниговщине внедрены дополнительные временные режимные ограничения. В пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, кроме территорий населенных пунктов, прилегающих к госгранице", - говорится в сообщении.

Также, по информации МВД, в пределах остальной территории контролируемого пограничного района - до 20 км от государственной границы - запрещено передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 до 06:00, рыболовство, проведение разного рода отдыха , плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах

Кроме того, запрещается организация и проведение охоты, ношение военной формы одежды гражданским населением.

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граница (5305) МВД (9327) Черниговщина (1485)


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Треба дозволити полювання на кацапів для всіх бажаючих.
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10.05.2022 17:00 Ответить
Всё правильно, на границе и в приграничных регионах надо создавать новую систему безопасности, с прицелом в дальнейшем на активные мероприятия чуть подальше... Рыбалки, охоты, "просто сидим", местечковая контрабанда уже в прошлом, если не хотим очередных Буч
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10.05.2022 17:06 Ответить
Нарешті. На 31-му році незалежності Україна починає розуміти, що таке кордон з цапами, і як його треба облаштувати.

Роботи над цим ще непочатий край.... 😐
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10.05.2022 18:04 Ответить
 
 