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У прикордонних районах Чернігівщини впроваджуються тимчасові обмеження пересування, - МВС

прикордонники,кордон,держприкордонслужба

У прикордонних районах Чернігівської області впроваджуються обмеження пересування цивільних осіб, транспорту, забороняється відпочинок на природі, полювання та плавання у водоймах.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині впроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. У межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів заборонено будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону шириною 1 км, крім територій населених пунктів, прилеглих до держкордону", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією МВС, в межах решти території контрольованого прикордонного району - до 20 км від державного кордону - заборонено пересування осіб і транспортних засобів, проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 до 06:00, рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах.

Крім того, забороняється організація та проведення полювання, носіння військової форми одягу цивільним населенням.

Також читайте: Російські війська з мінометів обстріляли прикордонні райони на Чернігівщині та Сумщині, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4822) МВС (3512) Чернігівщина (1584)


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Треба дозволити полювання на кацапів для всіх бажаючих.
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10.05.2022 17:00 Відповісти
Всё правильно, на границе и в приграничных регионах надо создавать новую систему безопасности, с прицелом в дальнейшем на активные мероприятия чуть подальше... Рыбалки, охоты, "просто сидим", местечковая контрабанда уже в прошлом, если не хотим очередных Буч
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10.05.2022 17:06 Відповісти
Нарешті. На 31-му році незалежності Україна починає розуміти, що таке кордон з цапами, і як його треба облаштувати.

Роботи над цим ще непочатий край.... 😐
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10.05.2022 18:04 Відповісти
 
 