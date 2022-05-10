У прикордонних районах Чернігівщини впроваджуються тимчасові обмеження пересування, - МВС
У прикордонних районах Чернігівської області впроваджуються обмеження пересування цивільних осіб, транспорту, забороняється відпочинок на природі, полювання та плавання у водоймах.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"На Чернігівщині впроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. У межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів заборонено будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону шириною 1 км, крім територій населених пунктів, прилеглих до держкордону", - йдеться у повідомленні.
Також, за інформацією МВС, в межах решти території контрольованого прикордонного району - до 20 км від державного кордону - заборонено пересування осіб і транспортних засобів, проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 до 06:00, рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах.
Крім того, забороняється організація та проведення полювання, носіння військової форми одягу цивільним населенням.
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Роботи над цим ще непочатий край.... 😐