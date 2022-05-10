Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области. ФОТОрепортаж
Под Бахмутом Донецкой области 9 мая погиб военный Давид Пинчук, который с семьей переехал с оккупированной территории Донбасса на Буковину в 2014 году.
Об этом Суспильному рассказал заместитель сельского головы Недобоевской общины Николай Паур, передает Цензор.НЕТ.
Парень жил в селе Зарожаны Черновицкой области. Три года назад он подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы.
У Давида Пинчука остались родители и семь братьев и сестер. 20-летний брат погибшего – тоже контрактник. Сейчас он сражается на востоке Украины.
"Нашего Героя Пинчука Давида 10 мая, в 11 часов встретили на коленях жители Недобоевской ОТГ, образовавшие живой коридор домой на ул. Заводскую, а оттуда в Дом культуры на ул. А.Кобылянской, где с ним будут прощаться до 10 часов 11 мая. Потом будет погребение.
В настоящее время жители окрестных сел приходят отдать последнюю дань Герою.
Вечная память и слава тебе, Давид", - пишет в фейбуке Зарожанская сельская библиотека.
Фото также опубликовали на фейсбук-странице Недобоевской территориальной громады.
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