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Новости Фото Война
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Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Под Бахмутом Донецкой области 9 мая погиб военный Давид Пинчук, который с семьей переехал с оккупированной территории Донбасса на Буковину в 2014 году.

Об этом Суспильному рассказал заместитель сельского головы Недобоевской общины Николай Паур, передает Цензор.НЕТ.

Парень жил в селе Зарожаны Черновицкой области. Три года назад он подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы.

У Давида Пинчука остались родители и семь братьев и сестер. 20-летний брат погибшего – тоже контрактник. Сейчас он сражается на востоке Украины.

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"Нашего Героя Пинчука Давида 10 мая, в 11 часов встретили на коленях жители Недобоевской ОТГ, образовавшие живой коридор домой на ул. Заводскую, а оттуда в Дом культуры на ул. А.Кобылянской, где с ним будут прощаться до 10 часов 11 мая. Потом будет погребение.

В настоящее время жители окрестных сел приходят отдать последнюю дань Герою.

Вечная память и слава тебе, Давид", - пишет в фейбуке Зарожанская сельская библиотека.

Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 01

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Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 02
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 03
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 04
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 05

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Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 06
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 07

Фото также опубликовали на фейсбук-странице Недобоевской территориальной громады.

Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 08
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 09

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Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 10
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 11
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 12
Боец ВСУ Давид Пинчук погиб в Донецкой области 13

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Буковина (901) потери (4437)


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Топ комментарии
+25
Спочивай з миром воїне , вистоїмо , помстимося
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10.05.2022 15:53 Ответить
+20
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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10.05.2022 16:02 Ответить
+17
Велика повага до тих, хто зі зброєю у руках боронить рідну землю, і вічна пам'ять полеглим за неї Героям!
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10.05.2022 16:14 Ответить
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Спочивай з миром воїне , вистоїмо , помстимося
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10.05.2022 15:53 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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10.05.2022 16:02 Ответить
Rest in peace, Hero
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10.05.2022 16:07 Ответить
Велика повага до тих, хто зі зброєю у руках боронить рідну землю, і вічна пам'ять полеглим за неї Героям!
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10.05.2022 16:14 Ответить
Вечная Память
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10.05.2022 16:28 Ответить
Шана
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10.05.2022 17:16 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.05.2022 17:28 Ответить
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10.05.2022 18:46 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни !!

Украіна сумує 😪😪😪
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10.05.2022 20:16 Ответить
Молодий хлопець. Йому б ще жити, і жити...
Будьте ви навіки прокляті, кацапські нелюди!
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10.05.2022 22:07 Ответить
 
 