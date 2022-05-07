Защищая Украину, погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский из Одесщины. ФОТО
На фронте, защищая Украину, погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский родом из Болграда на Одесщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mahala.com.ua.
"Наше издание хорошо знало этого талантливого парня, он сотрудничал с нами, когда готовился к поступлению на факультет журналистики Киевского национального университета, печатал свои статьи и приближался к своей мечте. Он стал не только журналистом, а стал воином и настоящим патриотом Украины", - говорится в новости.
"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, следовательно, я должен ее защищать", - так писал Максим еще в 2016 году.
Он защищал нашу страну на востоке еще в 2014 году. И согласился снова вернуться на фронт, что он и сделал в феврале 2022 года.
Так писал Максим уже в феврале 2022 года: "Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно же, вернусь на войну. Абсолютно готов сделать это в любой момент. Нужно будет разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, волноваться о родных тоже. Но не пойти нельзя. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое. К сожалению, возможность обострения — это не сиюминутная ситуация, а та реальность, в которой мы живем".
"Но в этой реальности уже не будет лейтенанта ВСУ Максима Мединского. Тяжелое известие о его гибели пришло в Болград. Выражаем соболезнования родителям Максима – Сергею и Татьяне Мединским, его родным и близким. Мы скучаем вместе с вами", - резюмирует издание.
Когда и на каком направлении погиб воин, не сказано.
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Героям Слава.
співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі її сини відлітають у Вічність)
Вічна пам'ять...
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