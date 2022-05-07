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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский из Одесщины. ФОТО

На фронте, защищая Украину, погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский родом из Болграда на Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mahala.com.ua.

"Наше издание хорошо знало этого талантливого парня, он сотрудничал с нами, когда готовился к поступлению на факультет журналистики Киевского национального университета, печатал свои статьи и приближался к своей мечте. Он стал не только журналистом, а стал воином и настоящим патриотом Украины", - говорится в новости.

Защищая Украину, погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский из Одесщины 01

"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, следовательно, я должен ее защищать", - так писал Максим еще в 2016 году.

Он защищал нашу страну на востоке еще в 2014 году. И согласился снова вернуться на фронт, что он и сделал в феврале 2022 года.

Так писал Максим уже в феврале 2022 года: "Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно же, вернусь на войну. Абсолютно готов сделать это в любой момент. Нужно будет разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, волноваться о родных тоже. Но не пойти нельзя. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое. К сожалению, возможность обострения — это не сиюминутная ситуация, а та реальность, в которой мы живем".

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"Но в этой реальности уже не будет лейтенанта ВСУ Максима Мединского. Тяжелое известие о его гибели пришло в Болград. Выражаем соболезнования родителям Максима – Сергею и Татьяне Мединским, его родным и близким. Мы скучаем вместе с вами", - резюмирует издание.

Когда и на каком направлении погиб воин, не сказано.

Автор: 

Одесская область (3635) смерть (9250) военнослужащие (6180) потери (4428) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+29
Світла пам'ять Захиснику України.
Чергова важка втрата.

Глибокі співчуття рідним.
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07.05.2022 10:08 Ответить
+25
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди лишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.05.2022 10:12 Ответить
+19
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07.05.2022 10:08 Ответить
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Світла пам'ять Захиснику України.
Чергова важка втрата.

Глибокі співчуття рідним.
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07.05.2022 10:08 Ответить
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07.05.2022 10:08 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди лишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.05.2022 10:12 Ответить
Вечная Память
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07.05.2022 10:12 Ответить
Такий молодий, такий красивий, сміливий, мужній...
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07.05.2022 10:14 Ответить
Царство Небесне. У нас теж всі на похорон поїхали, 24 роки хлопцю було... Мені просто в наряд через годину, довелося лишитися.
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07.05.2022 10:23 Ответить
Бережіть себ
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07.05.2022 14:22 Ответить
Красивые,чистые лица,жаль.
Героям Слава.
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07.05.2022 10:29 Ответить


співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі її сини відлітають у Вічність)
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07.05.2022 10:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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07.05.2022 10:47 Ответить
Земля тобі пухом і вічна пам'ять друже
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07.05.2022 10:53 Ответить
Pam'yataemo zagiblix Geroiv!
Frieden in Ruhe...
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07.05.2022 11:11 Ответить
Низькій уклін ,вічна пам'ять Герою.
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07.05.2022 14:20 Ответить
Дякую за захист, воїне наш!
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07.05.2022 15:29 Ответить
 
 