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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський з Одещини. ФОТО

На фронті, захищаючи Україну, загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський родом із Болграда на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mahala.com.ua.

"Наше видання добре знало цього талановитого хлопця, він співпрацював з нами, коли готувався до вступу на факультет журналістики Київського національного університету, друкував свої статті і наближався до своєї мрії. Він став не тільки журналістом, а став воїном і справжнім патріотом України", - йдеться у новині.

Захищаючи Україну, загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський з Одещини 01

"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", - так писав Максим ще в 2016 році.

Він захищав нашу країну на сході ще в 2014 році. І згоден був знову повернутися на фронт, що він і зробив в лютому 2022 року.

Так писав Максим вже в лютому 2022 року: "Якщо знову почнуться активні бойові дії, я, звісно ж, повернуся на війну. Абсолютно готовий зробити це в будь-який момент. Потрібно буде розібратися з роботою, домашніми питаннями і вперед. Боятися нормально, хвилюватися про рідних теж. Але не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє. На жаль, можливість загострення — це не одномоментна ситуація, а та реальність, в якій ми живемо".

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"Але в цій реальності вже не буде лейтенанта ЗСУ Максима Мединського. Тяжка звістка про його загибель прийшла в Болград. Висловлюємо співчуття батькам Максима – Сергію і Тетяні Мединським, його рідним і близьким. Ми сумуємо разом з вами", - резюмує видання.

Коли та на якому саме напрямку загинув воїн, не зазначається. 

Автор: 

Одеська область (3289) смерть (6778) військовослужбовці (4808) втрати (4444) ЗСУ (7661)


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Топ коментарі
+29
Світла пам'ять Захиснику України.
Чергова важка втрата.

Глибокі співчуття рідним.
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07.05.2022 10:08 Відповісти
+25
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди лишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.05.2022 10:12 Відповісти
+19
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07.05.2022 10:08 Відповісти
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Світла пам'ять Захиснику України.
Чергова важка втрата.

Глибокі співчуття рідним.
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07.05.2022 10:08 Відповісти
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07.05.2022 10:08 Відповісти
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди лишитись в пам'яті української незламної нації...
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07.05.2022 10:12 Відповісти
Вечная Память
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07.05.2022 10:12 Відповісти
Такий молодий, такий красивий, сміливий, мужній...
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07.05.2022 10:14 Відповісти
Царство Небесне. У нас теж всі на похорон поїхали, 24 роки хлопцю було... Мені просто в наряд через годину, довелося лишитися.
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07.05.2022 10:23 Відповісти
Бережіть себ
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07.05.2022 14:22 Відповісти
Красивые,чистые лица,жаль.
Героям Слава.
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07.05.2022 10:29 Відповісти


співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі її сини відлітають у Вічність)
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07.05.2022 10:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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07.05.2022 10:47 Відповісти
Земля тобі пухом і вічна пам'ять друже
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07.05.2022 10:53 Відповісти
Pam'yataemo zagiblix Geroiv!
Frieden in Ruhe...
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07.05.2022 11:11 Відповісти
Низькій уклін ,вічна пам'ять Герою.
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07.05.2022 14:20 Відповісти
Дякую за захист, воїне наш!
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07.05.2022 15:29 Відповісти
 
 