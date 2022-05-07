Захищаючи Україну, загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський з Одещини. ФОТО
На фронті, захищаючи Україну, загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський родом із Болграда на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mahala.com.ua.
"Наше видання добре знало цього талановитого хлопця, він співпрацював з нами, коли готувався до вступу на факультет журналістики Київського національного університету, друкував свої статті і наближався до своєї мрії. Він став не тільки журналістом, а став воїном і справжнім патріотом України", - йдеться у новині.
"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", - так писав Максим ще в 2016 році.
Він захищав нашу країну на сході ще в 2014 році. І згоден був знову повернутися на фронт, що він і зробив в лютому 2022 року.
Так писав Максим вже в лютому 2022 року: "Якщо знову почнуться активні бойові дії, я, звісно ж, повернуся на війну. Абсолютно готовий зробити це в будь-який момент. Потрібно буде розібратися з роботою, домашніми питаннями і вперед. Боятися нормально, хвилюватися про рідних теж. Але не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє. На жаль, можливість загострення — це не одномоментна ситуація, а та реальність, в якій ми живемо".
"Але в цій реальності вже не буде лейтенанта ЗСУ Максима Мединського. Тяжка звістка про його загибель прийшла в Болград. Висловлюємо співчуття батькам Максима – Сергію і Тетяні Мединським, його рідним і близьким. Ми сумуємо разом з вами", - резюмує видання.
Коли та на якому саме напрямку загинув воїн, не зазначається.
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Чергова важка втрата.
Глибокі співчуття рідним.
Героям Слава.
співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі її сини відлітають у Вічність)
Вічна пам'ять...
Frieden in Ruhe...