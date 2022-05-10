Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині. ФОТОрепортаж
Під Бахмутом на Донеччині 9 травня загинув військовий Давид Пінчук, який з сім'єю переїхав з окупованої території Донбасу на Буковину у 2014 році.
Про це Суспільному сказав заступник сільського голови Недобоївської громади Микола Паур, інформує Цензор.НЕТ.
Хлопець жив у селі Зарожани Чернівецької області. Три роки тому він підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби.
У Давида Пінчука залишилась батьки та семеро братів та сестер. 20-річний брат загиблого - також контрактник. Зараз він воює на сході України.
"Нашого Героя Пінчука Давида 10 травня, о 11 години зустріли на колінах жителі Недобоївської ОТГ, які утворили живий коридор додому на вул. Заводську, а звідти до Будинку культури на вул. О.Кобилянської, де з ним будуть прощатися до 10 години 11 травня. Потім відбудеться поховання.
На даний час мешканці навколишніх сіл приходять віддати останню данину Герою.
Вічна пам'ять і слава тобі, Давиде", - пише у фейбуці Зарожанська сільська бібліотека.
Фото також опублікували на фейсбук-сторінці Недобоївської територіальної громади.
Будь ласка, зачекайте...
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Украіна сумує 😪😪😪
Будьте ви навіки прокляті, кацапські нелюди!