УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6007 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
11 719 11

Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині. ФОТОрепортаж

Під Бахмутом на Донеччині 9 травня загинув військовий Давид Пінчук, який з сім'єю переїхав з окупованої території Донбасу на Буковину у 2014 році.

Про це Суспільному сказав заступник сільського голови Недобоївської громади Микола Паур, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопець жив у селі Зарожани Чернівецької області. Три роки тому він підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби.

У Давида Пінчука залишилась батьки та семеро братів та сестер. 20-річний брат загиблого - також контрактник. Зараз він воює на сході України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні у Ніжині попрощалися з пілотом Романом Пасулькою. ФОТО

"Нашого Героя Пінчука Давида 10 травня, о 11 години зустріли на колінах жителі Недобоївської ОТГ, які утворили живий коридор додому на вул. Заводську, а звідти до Будинку культури на вул. О.Кобилянської, де з ним будуть прощатися до 10 години 11 травня. Потім відбудеться поховання.

На даний час мешканці навколишніх сіл приходять віддати останню данину Герою.

Вічна пам'ять і слава тобі, Давиде", - пише у фейбуці Зарожанська сільська бібліотека.

Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 01

Також дивіться: Прощання з воїном 24-ї ОМБр Олександром Моїсеєнком відбудеться 10 травня у Львові. ФОТО

Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 02
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 03
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 04
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 05

Дивіться також: З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 06
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 07

Фото також опублікували на фейсбук-сторінці Недобоївської територіальної громади.

Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 08
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 09

Дивіться: Загинув заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. ВIДЕО

Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 10
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 11
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 12
Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами

Автор: 

Буковина (854) втрати (4452)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Спочивай з миром воїне , вистоїмо , помстимося
показати весь коментар
10.05.2022 15:53 Відповісти
+20
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
10.05.2022 16:02 Відповісти
+17
Велика повага до тих, хто зі зброєю у руках боронить рідну землю, і вічна пам'ять полеглим за неї Героям!
показати весь коментар
10.05.2022 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочивай з миром воїне , вистоїмо , помстимося
показати весь коментар
10.05.2022 15:53 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
10.05.2022 16:02 Відповісти
Rest in peace, Hero
показати весь коментар
10.05.2022 16:07 Відповісти
Велика повага до тих, хто зі зброєю у руках боронить рідну землю, і вічна пам'ять полеглим за неї Героям!
показати весь коментар
10.05.2022 16:14 Відповісти
Вечная Память
показати весь коментар
10.05.2022 16:28 Відповісти
Шана
показати весь коментар
10.05.2022 17:16 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
10.05.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 18:46 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни !!

Украіна сумує 😪😪😪
показати весь коментар
10.05.2022 20:16 Відповісти
Молодий хлопець. Йому б ще жити, і жити...
Будьте ви навіки прокляті, кацапські нелюди!
показати весь коментар
10.05.2022 22:07 Відповісти
 
 