Боєць ЗСУ Давид Пінчук загинув на Донеччині. ФОТОрепортаж

Під Бахмутом на Донеччині 9 травня загинув військовий Давид Пінчук, який з сім'єю переїхав з окупованої території Донбасу на Буковину у 2014 році.

Про це Суспільному сказав заступник сільського голови Недобоївської громади Микола Паур, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопець жив у селі Зарожани Чернівецької області. Три роки тому він підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби.

У Давида Пінчука залишилась батьки та семеро братів та сестер. 20-річний брат загиблого - також контрактник. Зараз він воює на сході України.

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"Нашого Героя Пінчука Давида 10 травня, о 11 години зустріли на колінах жителі Недобоївської ОТГ, які утворили живий коридор додому на вул. Заводську, а звідти до Будинку культури на вул. О.Кобилянської, де з ним будуть прощатися до 10 години 11 травня. Потім відбудеться поховання.

На даний час мешканці навколишніх сіл приходять віддати останню данину Герою.

Вічна пам'ять і слава тобі, Давиде", - пише у фейбуці Зарожанська сільська бібліотека.

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Фото також опублікували на фейсбук-сторінці Недобоївської територіальної громади.





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