Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов
Украина вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.
ОГТСУ заявил, что наступили форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков". КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу.
Вследствие российской войны против Украины ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому Оператор не может осуществлять оперативно-технологический контроль за такими объектами, в частности, станциями "Новопсков" и другими активами.
"Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", - заявили в ОГТС.
Согласно действующему транзитному контракту, такие действия являются форс-мажорными обстоятельствами, исключающими выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков", которые пока не контролируются ОГОТС.
"С учетом указанного выше ОГТСУ информирует, что с 7:00 11 мая 2022 года приемки газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - сообщил Оператор.
Отмечается, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки "Сохрановка" на точку "Суджа", которая расположена на контролируемой Украиной территории.
Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и потребовала остановить вмешательство в работу объектов.
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https://youtu.be/a28FJGSERjo
Розповідати . про хтось й щось прям зараз тренерує конкретно безглуздя .
Це ж вам не Едя Бассурькін , коли Лугандонці його запросили на таємне обговорення вживання хімічної зброї проти "Азову" . А воно їм усі плани порушило , розповіси про це в інтерв"ю .
А Резніков крім того, що він 10 років в політиці , він до цього разом з Власенко (точніше в назві контори - "Рєзніков , Власенко й партнери") очолював найвідмійшу юридичну фірму й захищав справу кандидата Ющенко в Верховному суді . В адвоката це професійне , казати рівно стільки й так , що не нашкодити справі й клієнту .
Тому можно бути впервенним , що літаки не тільки тут , але кілька вилітів зробили й адептувалися . Навіть більше скажу , ворог їх вже бачив тут й може це було в ворога останній польот .
І ввести самим газове ембарго проти росії!
росія проти нас воює, а ми їм газ транспортуємо в європу! Де це видано!
І допомагаємо їм щодня 1 млрд доларів отримувати з європи на війну з нами!
це ж елементарно
А ні! Україна як лох і далі для росії транспортує газ. Для свого ворога.
У Украины есть договор по предоставлению услуг Кацапии.
А так вони розслаблені, у них все добре і вони не відчувають необхідності щось робити.
На що їм можна сказати: "представте, що росія взірвалась, росії більше немає, і газу з росії немає. Що б ви робили? Напевне якось знаходили б вихід з ситуації. Якихось нових постачальників шукали б".
От зараз похожа ситуація. росії більше немає!