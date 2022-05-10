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Новости
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Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов

газ

Украина вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.

ОГТСУ заявил, что наступили форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков". КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу.

Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов 01

Вследствие российской войны против Украины ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому Оператор не может осуществлять оперативно-технологический контроль за такими объектами, в частности, станциями "Новопсков" и другими активами.

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"Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", - заявили в ОГТС.

Согласно действующему транзитному контракту, такие действия являются форс-мажорными обстоятельствами, исключающими выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков", которые пока не контролируются ОГОТС.

"С учетом указанного выше ОГТСУ информирует, что с 7:00 11 мая 2022 года приемки газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - сообщил Оператор.

Отмечается, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки "Сохрановка" на точку "Суджа", которая расположена на контролируемой Украиной территории.

Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и потребовала остановить вмешательство в работу объектов.

Автор: 

Европа (1918) Украина (45020) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+13
Воно і про HIMARS ще місяць тому говорили, як про казку. 😊 Зрозумійте одне - Заходу не хочеться, щоб ця історія тягнулася безкінечно. Надто багато ресурсів спалюється. Тому на шальку терезів будуть кидатися все більш важчігирі, доки шальки ЗСУ не переважать ЗС оркостана. Інакше - ніяк.
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10.05.2022 18:49 Ответить
+12
І що? - не хватило газу на мадярів???
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10.05.2022 18:36 Ответить
+8
Усі питання при відсутності газу в Європі до Москви.
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10.05.2022 18:46 Ответить
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І що? - не хватило газу на мадярів???
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10.05.2022 18:36 Ответить
Швабриками собі цуйку освітлюватимуть...
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10.05.2022 18:45 Ответить
Той ни. ШвабЛики, а не швабРики. 😊 І це не мадярська мова. Це звичайний закарпатський діалект. Декому смішним здається говір у селах біля Кривого Рогу. Хоча мені навпаки подобається, що Україна настільки багата різними діалектами. І я тішуся, як мала дитина, коли чую нові і маловідомі (для мене) слова з такої багатої української мови.
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10.05.2022 18:54 Ответить
швабЛиками
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10.05.2022 22:32 Ответить
Похоже, буряты сами немцев от газа отключат. Правда, есть еще сп2, но там подземных хранилищ нет
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10.05.2022 18:38 Ответить
F-16, F-15 и A-10 Thunderbolt II / Министр обороны Украины уже договаривается об обучении пилотов
https://youtu.be/a28FJGSERjo
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10.05.2022 18:40 Ответить
Это сказки, увы
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10.05.2022 18:41 Ответить
и кому я больше поверю, Вам, или Резникову?
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10.05.2022 18:48 Ответить
Але йще потрібно додати ...

Розповідати . про хтось й щось прям зараз тренерує конкретно безглуздя .
Це ж вам не Едя Бассурькін , коли Лугандонці його запросили на таємне обговорення вживання хімічної зброї проти "Азову" . А воно їм усі плани порушило , розповіси про це в інтерв"ю .
А Резніков крім того, що він 10 років в політиці , він до цього разом з Власенко (точніше в назві контори - "Рєзніков , Власенко й партнери") очолював найвідмійшу юридичну фірму й захищав справу кандидата Ющенко в Верховному суді . В адвоката це професійне , казати рівно стільки й так , що не нашкодити справі й клієнту .
Тому можно бути впервенним , що літаки не тільки тут , але кілька вилітів зробили й адептувалися . Навіть більше скажу , ворог їх вже бачив тут й може це було в ворога останній польот .
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10.05.2022 19:51 Ответить
Воно і про HIMARS ще місяць тому говорили, як про казку. 😊 Зрозумійте одне - Заходу не хочеться, щоб ця історія тягнулася безкінечно. Надто багато ресурсів спалюється. Тому на шальку терезів будуть кидатися все більш важчігирі, доки шальки ЗСУ не переважать ЗС оркостана. Інакше - ніяк.
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10.05.2022 18:49 Ответить
Пора вже всю трубу перекрити!
І ввести самим газове ембарго проти росії!

росія проти нас воює, а ми їм газ транспортуємо в європу! Де це видано!

І допомагаємо їм щодня 1 млрд доларів отримувати з європи на війну з нами!
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10.05.2022 18:45 Ответить
так вони північний потік включать, але без газу сидіти не будуть.

це ж елементарно
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10.05.2022 21:00 Ответить
Усі питання при відсутності газу в Європі до Москви.
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10.05.2022 18:46 Ответить
росія будувала північний потік 2, тому що очікувала, що після початку війни - Україна перекриє трубу.

А ні! Україна як лох і далі для росії транспортує газ. Для свого ворога.
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10.05.2022 18:47 Ответить
дій навпаки як хоче ворог - і тоді твої дії будуть вірними. Здається Україна так і робить
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10.05.2022 18:59 Ответить
Тебе надо скандалы с Европой из-за газа?
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10.05.2022 19:05 Ответить
Вы что то напутали, газ от своего врага своему другу, от которого помощь в борьбе с врагом.
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10.05.2022 19:07 Ответить
У Украины нет договоров с Европой по поставке газа в Европу.

У Украины есть договор по предоставлению услуг Кацапии.
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10.05.2022 21:11 Ответить
Как это меняет реальность: помощь от них в войне с *********** и газ через нашу трубу им?
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11.05.2022 08:57 Ответить
Якщо перекрити газ - це заставить європейців скоріше шевелитися, і скоріше шукати альтернативу росії в поставках газа.

А так вони розслаблені, у них все добре і вони не відчувають необхідності щось робити.
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10.05.2022 18:49 Ответить
ні, вони просто перепідключаться до сп2
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10.05.2022 19:00 Ответить
Кацапы помогают Европе отказатся от газа,и решили зделать дегазофикацию.
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10.05.2022 18:51 Ответить
Якщо європейцям перекрити газ, вони скажуть: "як це так, як ви можете залишити нас без газу?"

На що їм можна сказати: "представте, що росія взірвалась, росії більше немає, і газу з росії немає. Що б ви робили? Напевне якось знаходили б вихід з ситуації. Якихось нових постачальників шукали б".

От зараз похожа ситуація. росії більше немає!
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10.05.2022 18:53 Ответить
Потрібно вимагати зупинки північного потоку 1,Весь гаг який качае немита має йти через Україну.
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10.05.2022 18:59 Ответить
 
 