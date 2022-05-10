Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

Україна змушена з середи, 11 травня, припинити транзит газу через станції на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

ОГТСУ заявив, що настали форс-мажорні обставини, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсков". КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи.

Внаслідок російської війни проти України низка об’єктів ГТС опинилися на тимчасово окупованій території, відтак наразі Оператор не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за такими об'єктами – зокрема, станціями "Новопсков" та іншими активами.

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"Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", – заявили в ОГТС.

Згідно з чинним транзитним контрактом такі дії є форс-мажорними обставинами, що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС "Сохранівка", а також прикордонній компресорній станції "Новопсков", які наразі не контролюються ОГТСУ.

"З урахуванням зазначеного вище ОГТСУ інформує, що з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде", – повідомив Оператор.

Зазначається, що для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на точку "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Компанія неодноразово повідомляла ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів.