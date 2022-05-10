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Новини
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Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

газ

Україна змушена з середи, 11 травня, припинити транзит газу через станції на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

ОГТСУ заявив, що настали форс-мажорні обставини, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсков". КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи.

Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів 01

Внаслідок російської війни проти України низка об’єктів ГТС опинилися на тимчасово окупованій території, відтак наразі Оператор не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за такими об'єктами – зокрема, станціями "Новопсков" та іншими активами.

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"Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", – заявили в ОГТС.

Згідно з чинним транзитним контрактом такі дії є форс-мажорними обставинами, що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС "Сохранівка", а також прикордонній компресорній станції "Новопсков", які наразі не контролюються ОГТСУ.

"З урахуванням зазначеного вище ОГТСУ інформує, що з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде", – повідомив Оператор.

Зазначається, що для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на точку "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Компанія неодноразово повідомляла ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів.

Автор: 

Європа (1880) Україна (5968) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+13
Воно і про HIMARS ще місяць тому говорили, як про казку. 😊 Зрозумійте одне - Заходу не хочеться, щоб ця історія тягнулася безкінечно. Надто багато ресурсів спалюється. Тому на шальку терезів будуть кидатися все більш важчігирі, доки шальки ЗСУ не переважать ЗС оркостана. Інакше - ніяк.
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10.05.2022 18:49 Відповісти
+12
І що? - не хватило газу на мадярів???
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10.05.2022 18:36 Відповісти
+8
Усі питання при відсутності газу в Європі до Москви.
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10.05.2022 18:46 Відповісти
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І що? - не хватило газу на мадярів???
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10.05.2022 18:36 Відповісти
Швабриками собі цуйку освітлюватимуть...
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10.05.2022 18:45 Відповісти
Той ни. ШвабЛики, а не швабРики. 😊 І це не мадярська мова. Це звичайний закарпатський діалект. Декому смішним здається говір у селах біля Кривого Рогу. Хоча мені навпаки подобається, що Україна настільки багата різними діалектами. І я тішуся, як мала дитина, коли чую нові і маловідомі (для мене) слова з такої багатої української мови.
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10.05.2022 18:54 Відповісти
швабЛиками
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10.05.2022 22:32 Відповісти
Похоже, буряты сами немцев от газа отключат. Правда, есть еще сп2, но там подземных хранилищ нет
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10.05.2022 18:38 Відповісти
F-16, F-15 и A-10 Thunderbolt II / Министр обороны Украины уже договаривается об обучении пилотов
https://youtu.be/a28FJGSERjo
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10.05.2022 18:40 Відповісти
Это сказки, увы
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10.05.2022 18:41 Відповісти
и кому я больше поверю, Вам, или Резникову?
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10.05.2022 18:48 Відповісти
Але йще потрібно додати ...

Розповідати . про хтось й щось прям зараз тренерує конкретно безглуздя .
Це ж вам не Едя Бассурькін , коли Лугандонці його запросили на таємне обговорення вживання хімічної зброї проти "Азову" . А воно їм усі плани порушило , розповіси про це в інтерв"ю .
А Резніков крім того, що він 10 років в політиці , він до цього разом з Власенко (точніше в назві контори - "Рєзніков , Власенко й партнери") очолював найвідмійшу юридичну фірму й захищав справу кандидата Ющенко в Верховному суді . В адвоката це професійне , казати рівно стільки й так , що не нашкодити справі й клієнту .
Тому можно бути впервенним , що літаки не тільки тут , але кілька вилітів зробили й адептувалися . Навіть більше скажу , ворог їх вже бачив тут й може це було в ворога останній польот .
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10.05.2022 19:51 Відповісти
Воно і про HIMARS ще місяць тому говорили, як про казку. 😊 Зрозумійте одне - Заходу не хочеться, щоб ця історія тягнулася безкінечно. Надто багато ресурсів спалюється. Тому на шальку терезів будуть кидатися все більш важчігирі, доки шальки ЗСУ не переважать ЗС оркостана. Інакше - ніяк.
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10.05.2022 18:49 Відповісти
Пора вже всю трубу перекрити!
І ввести самим газове ембарго проти росії!

росія проти нас воює, а ми їм газ транспортуємо в європу! Де це видано!

І допомагаємо їм щодня 1 млрд доларів отримувати з європи на війну з нами!
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10.05.2022 18:45 Відповісти
так вони північний потік включать, але без газу сидіти не будуть.

це ж елементарно
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10.05.2022 21:00 Відповісти
Усі питання при відсутності газу в Європі до Москви.
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10.05.2022 18:46 Відповісти
росія будувала північний потік 2, тому що очікувала, що після початку війни - Україна перекриє трубу.

А ні! Україна як лох і далі для росії транспортує газ. Для свого ворога.
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10.05.2022 18:47 Відповісти
дій навпаки як хоче ворог - і тоді твої дії будуть вірними. Здається Україна так і робить
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10.05.2022 18:59 Відповісти
Тебе надо скандалы с Европой из-за газа?
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10.05.2022 19:05 Відповісти
Вы что то напутали, газ от своего врага своему другу, от которого помощь в борьбе с врагом.
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10.05.2022 19:07 Відповісти
У Украины нет договоров с Европой по поставке газа в Европу.

У Украины есть договор по предоставлению услуг Кацапии.
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10.05.2022 21:11 Відповісти
Как это меняет реальность: помощь от них в войне с *********** и газ через нашу трубу им?
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11.05.2022 08:57 Відповісти
Якщо перекрити газ - це заставить європейців скоріше шевелитися, і скоріше шукати альтернативу росії в поставках газа.

А так вони розслаблені, у них все добре і вони не відчувають необхідності щось робити.
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10.05.2022 18:49 Відповісти
ні, вони просто перепідключаться до сп2
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10.05.2022 19:00 Відповісти
Кацапы помогают Европе отказатся от газа,и решили зделать дегазофикацию.
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10.05.2022 18:51 Відповісти
Якщо європейцям перекрити газ, вони скажуть: "як це так, як ви можете залишити нас без газу?"

На що їм можна сказати: "представте, що росія взірвалась, росії більше немає, і газу з росії немає. Що б ви робили? Напевне якось знаходили б вихід з ситуації. Якихось нових постачальників шукали б".

От зараз похожа ситуація. росії більше немає!
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10.05.2022 18:53 Відповісти
Потрібно вимагати зупинки північного потоку 1,Весь гаг який качае немита має йти через Україну.
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10.05.2022 18:59 Відповісти
 
 