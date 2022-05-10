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Макрон обсудил Украину с руководителем Китая Си Цзиньпином

китай,си,цзиньпин

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник обсудил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию в Украине и вероятность продовольственного кризиса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Главы двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с неотложностью достижения прекращения огня", - говорится в коммюнике президентской канцелярии, опубликованном в Париже.

"Они также обсудили риск продовольственного кризиса и меры, предложенные Францией посредством инициативы FARM (Food and Agriculture Resilience Mission)", - говорится в сообщении.

Разговор Макрона и Си Цзиньпина также касался распространения COVID-19 в нескольких китайских провинциях, развития отношений ЕС-КНР, темы снятия санкций Пекина против Литвы, франко-китайских проектов в области аэронавтики и гражданской атомной энергетики, северокорейского кризиса и т.д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон провел длительный, почти часовой "откровенный" телефонный разговор с Си Цзиньпинем: Обсудили ситуацию в Украине

Си Цзиньпин (301) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+14
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10.05.2022 19:57 Ответить
+9
Слизняк Макрон з ким тільки Українське питаня не обговорює, він пропонує Україні як робили Французи в часи окупації відкривати борделі для Росіян, як вони це робили для вермахта
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10.05.2022 19:57 Ответить
+8
Малохольный Макрон кумарит не па децки. Делает движения бесполезные как суслик в поле.
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10.05.2022 19:59 Ответить
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10.05.2022 19:57 Ответить
фу Патрон!!! це *****
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10.05.2022 20:00 Ответить
Слизняк Макрон з ким тільки Українське питаня не обговорює, він пропонує Україні як робили Французи в часи окупації відкривати борделі для Росіян, як вони це робили для вермахта
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10.05.2022 19:57 Ответить
esho etovo "imperatora" tolko nehvatalo....
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10.05.2022 19:57 Ответить
Малохольный Макрон кумарит не па децки. Делает движения бесполезные как суслик в поле.
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10.05.2022 19:59 Ответить
Яке їх діло!
Допомогають хай або ідуть за короблем.
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10.05.2022 19:59 Ответить
Розвідка США: Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї
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10.05.2022 19:59 Ответить
французский телефонист.....
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10.05.2022 20:00 Ответить
Макрон- копия нашего Зеленского , тоже любитель разговорного жанра.
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10.05.2022 20:03 Ответить
вже не знає макарон з ким би обговорити й як би швишде продати Україну, щоб вже олію і пшеницю поставляли більше щоб їм підпорядковані бабізяни африки азії і араби не голодали (на українцв то плювати всім. хай називаються росіянами, донбасянами, хоч бульбізянами, аби поставляли ЖРАЧКУ!
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10.05.2022 20:03 Ответить
Не, а чего - прекращают огонь - а потом переговоры пока раша не подтянет силы - санкции-то снимут.И так лет 20-50...И ОПе понравится] - это ж "всего лишь территории"...А украинцы?Ну когда "нелохов" волновали судьбы украинцев - чужой народ....
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10.05.2022 20:03 Ответить
Геронтофилище.
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10.05.2022 20:22 Ответить
Есть только один повод для разговора: Чтобы Китай в СовБезе проголосовал "за" в резолюции по деблокаде Черного Моря для доставки продовольствия в Африку. Резолюции против России. И все кроме Небези проголосовали "за". Этого будет достаточно. Там вполне есть рабочие пункты в ООН в уставе на такие случаи, просто все причины в другом были, что Кацапов реально боялись эти трусы и считали их второй армией мира.
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10.05.2022 21:08 Ответить
 
 