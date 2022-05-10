Макрон обсудил Украину с руководителем Китая Си Цзиньпином

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник обсудил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию в Украине и вероятность продовольственного кризиса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Главы двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с неотложностью достижения прекращения огня", - говорится в коммюнике президентской канцелярии, опубликованном в Париже.

"Они также обсудили риск продовольственного кризиса и меры, предложенные Францией посредством инициативы FARM (Food and Agriculture Resilience Mission)", - говорится в сообщении.

Разговор Макрона и Си Цзиньпина также касался распространения COVID-19 в нескольких китайских провинциях, развития отношений ЕС-КНР, темы снятия санкций Пекина против Литвы, франко-китайских проектов в области аэронавтики и гражданской атомной энергетики, северокорейского кризиса и т.д.

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