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Макрон обговорив Україну з керівником Китаю Сі Цзіньпіном

китай,си,цзиньпин

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок обговорив телефоном із головою КНР Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та ймовірність продовольчої кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням про Інтерфакс-України, про це повідомляє Єлисейський палац.

"Глави двох держав нагадали про свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення припинення вогню, - йдеться в комюніке президентської канцелярії, опублікованому в Парижі.

"Вони також обговорили ризик продовольчої кризи і заходи, запропоновані Францією у вигляді ініціативи FARM (Food and Agriculture Resilience Mission)", - йдеться в повідомленні.

Розмова Макрона та Сі Цзіньпіна також стосувалася поширення COVID-19 у кількох китайських провінціях, розбудови відносин ЄС-КНР, теми зняття санкцій Пекіна проти Литви, франко-китайських проектів у галузі аеронавтики та цивільної атомної енергетики, північнокорейської кризи тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні

Автор: 

Сі Цзіньпін (335) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+14
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10.05.2022 19:57 Відповісти
+9
Слизняк Макрон з ким тільки Українське питаня не обговорює, він пропонує Україні як робили Французи в часи окупації відкривати борделі для Росіян, як вони це робили для вермахта
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10.05.2022 19:57 Відповісти
+8
Малохольный Макрон кумарит не па децки. Делает движения бесполезные как суслик в поле.
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10.05.2022 19:59 Відповісти
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10.05.2022 19:57 Відповісти
фу Патрон!!! це *****
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10.05.2022 20:00 Відповісти
Слизняк Макрон з ким тільки Українське питаня не обговорює, він пропонує Україні як робили Французи в часи окупації відкривати борделі для Росіян, як вони це робили для вермахта
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10.05.2022 19:57 Відповісти
esho etovo "imperatora" tolko nehvatalo....
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10.05.2022 19:57 Відповісти
Малохольный Макрон кумарит не па децки. Делает движения бесполезные как суслик в поле.
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10.05.2022 19:59 Відповісти
Яке їх діло!
Допомогають хай або ідуть за короблем.
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10.05.2022 19:59 Відповісти
Розвідка США: Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї
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10.05.2022 19:59 Відповісти
французский телефонист.....
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10.05.2022 20:00 Відповісти
Макрон- копия нашего Зеленского , тоже любитель разговорного жанра.
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10.05.2022 20:03 Відповісти
вже не знає макарон з ким би обговорити й як би швишде продати Україну, щоб вже олію і пшеницю поставляли більше щоб їм підпорядковані бабізяни африки азії і араби не голодали (на українцв то плювати всім. хай називаються росіянами, донбасянами, хоч бульбізянами, аби поставляли ЖРАЧКУ!
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10.05.2022 20:03 Відповісти
Не, а чего - прекращают огонь - а потом переговоры пока раша не подтянет силы - санкции-то снимут.И так лет 20-50...И ОПе понравится] - это ж "всего лишь территории"...А украинцы?Ну когда "нелохов" волновали судьбы украинцев - чужой народ....
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10.05.2022 20:03 Відповісти
Геронтофилище.
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10.05.2022 20:22 Відповісти
Есть только один повод для разговора: Чтобы Китай в СовБезе проголосовал "за" в резолюции по деблокаде Черного Моря для доставки продовольствия в Африку. Резолюции против России. И все кроме Небези проголосовали "за". Этого будет достаточно. Там вполне есть рабочие пункты в ООН в уставе на такие случаи, просто все причины в другом были, что Кацапов реально боялись эти трусы и считали их второй армией мира.
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10.05.2022 21:08 Відповісти
 
 