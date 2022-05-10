Макрон обговорив Україну з керівником Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок обговорив телефоном із головою КНР Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та ймовірність продовольчої кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням про Інтерфакс-України, про це повідомляє Єлисейський палац.

"Глави двох держав нагадали про свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення припинення вогню, - йдеться в комюніке президентської канцелярії, опублікованому в Парижі.

"Вони також обговорили ризик продовольчої кризи і заходи, запропоновані Францією у вигляді ініціативи FARM (Food and Agriculture Resilience Mission)", - йдеться в повідомленні.

Розмова Макрона та Сі Цзіньпіна також стосувалася поширення COVID-19 у кількох китайських провінціях, розбудови відносин ЄС-КНР, теми зняття санкцій Пекіна проти Литви, франко-китайських проектів у галузі аеронавтики та цивільної атомної енергетики, північнокорейської кризи тощо.

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