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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, который занимал этот пост в 1991-1994 рр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил про это Українським Новинам рассказал источник в семье.

Отмечается, что 10 мая 2022, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни на 89 году жизни скончался Леонид Макарович Кравчук.

Леонид Кравчук – первый Президент Украины после обретения ею независимости (1991-1994), Председатель Верховной Рады Украины (1990-1991). Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11-го созывов. Народный депутат Украины (1990-1991 и 1994-2006). Герой Украины (2001).

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) смерть (9251)


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Топ комментарии
+112
Попри все -шана Першому президенту і подяка за вклад в розвал совка
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10.05.2022 20:22 Ответить
+86
Суперечливі емоції. Хай іде з миром. У 1991 голосувала за Чорновола. У нас був кращий варіант
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10.05.2022 20:26 Ответить
+64
розвал совка відбувся не за активних дій Кравчука, а ось підписання Будапешського меморандуму - так. Непригадую жодного його рішення, що пішло на користь Україні.
Заперечте мене, якщо я неправий.
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10.05.2022 20:29 Ответить
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https://www.facebook.com/watch/?v=939261946537611
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10.05.2022 22:51 Ответить
Комуняка. Сумка кравчучка. Отдал Я. О. "Маленька хатинка" за бугром. И не ******* здесь какой он хороший.
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10.05.2022 22:56 Ответить
А скільки пішло би грошей на ремонт ядерної зброї та на її створення?
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11.05.2022 20:24 Ответить
А так в нього пройоби є
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11.05.2022 20:26 Ответить
Ну почему, доброе дело он сделал, оставил о себе память, теперь же у всех нас есть "кравчучки"!!!
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10.05.2022 23:19 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZUHIlCti7qmYBq6FrxdFE1-RC2bZDX3oWZpVNXD4kcxnHtsi9pSPqxT0JtGGfEehx6lt0S7CaZZDadYxQVuqF1-VZcKNKyfnkZWF22nqhb9djST5baigRWIx_hm1Ba1qMyY-a_nhTmBqtNL7lh7GEaroFt_cIlyKgZ65dOF14l3hQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/541545914003557?__cft__[0]=AZUHIlCti7qmYBq6FrxdFE1-RC2bZDX3oWZpVNXD4kcxnHtsi9pSPqxT0JtGGfEehx6lt0S7CaZZDadYxQVuqF1-VZcKNKyfnkZWF22nqhb9djST5baigRWIx_hm1Ba1qMyY-a_nhTmBqtNL7lh7GEaroFt_cIlyKgZ65dOF14l3hQ&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Кажуть, помер Кравчук.
За химерним збігом, якраз учора ввечері мене записувало ВВС для radiodocumentary про наш "Перший майдан" - Революцію на граніті 1990 р. (Захід нині активно надолужує пропущене з української історії!), - журналіст підготувався, навіть "Музей покинутих секретів" прочитав)), і з величезним інтересом розпитував мене про поведінку Кравчука в ті дні (які зрештою й визначили його поставу через рік у справі української незалежности), - ну я і згадала his moment of truth - коли він кричав тоді чи то на Донія, чи на пок. Марка Іващишина:

- Я не боюся ні Бога, ні чорта, і вас не злякаюся!..

Власне, для характеристики персонажа письменникові більше нічого й не треба, досить цієї одної фрази (ні до, ні після жодного разу не пригадую собі ситуації, в якій би Кравчук КРИЧАВ - sic!). Але історія працює інакше. Якщо письменник може врочисто виголошувати: "Не вірю, ні, /Що сотворить добро недобрий!" (Є. Плужник. "Галілей"), то історія працює з тим людським матеріалом, який має під рукою, - в потрібний їй момент штурхає матеріал під лікоть і, як в тому анекдоті, каже йому: "Передай сіль".

Небіжчик її почув - і "сіль" передав. (У нього була прекрасна, десятиліттями відточена кабінетна чуйка.) Коли в Біловезький пущі він уперто відповідав Єльцину, на всі пропозиції "по Союзному договору", "Мой народ меня не поймет!" (мене навіть здивувала та стенограма, коли її опубліковано в 2016-му році!), він показав, що правильно оцінив розстановку сил: студенти (і всі повсталі за ними заводи Києва, і всі юрби на площах, що скандували: "Не - за - леж- ність!", - всі ми, кого він так слушно злякався, авжеж, восени 1990-го) були СИЛЬНІШІ за Кремль. "Бінґо! - сказала історія. - Молодець, хрущику, вибір правильний".

Бо історія - не Бог, і не письменник): її не цікавлять наші мотиви, а тільки й виключно дії, "число по модулю". Передав свою сіль - ну й молодчинка, гребемо далі.

Це все, що я можу сказати про небіжчика хорошого в день його смерти.

А про решту помовчу.
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11.05.2022 13:07 Ответить
Сподіваюся чорти не дуже зайняті аби засмажити цього комуняку за нашу ядерну зброю...
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10.05.2022 23:27 Ответить
Таки пішов не покараний за втрачений шанс вибратися із совкового болота, за позбавлення України Тактичної Ядерної Зброї, за подаровані ворогові ТУ 160 та ТУ 22 та ракети до них Х 22 якими зараз вбивають українців.
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10.05.2022 23:28 Ответить
Помер Кравчук. Не думаю, що хтось буде дуже сумувати. Хіба Зеленський сплакне за своїм політичним учителем.

Ця людина зупинила історичний розвиток України, запустила механізм неймовірного розкрадання всього, що було в активах країни й неймовірного зубожіння населення. А ще саме Кравчук заклав більшість передумов для нинішньої кривавої війни: здачу тактичної й стратегічної ядерної зброї, нікчемний Будапештський меморандум, чорноморський флот рф з базуванням в Криму, нульовий варіант поділу активів і пасивів союзу, нагромадження часто й надуманих боргів перед москвою та зростання залежності України...
Тарас Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/5563
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10.05.2022 23:47 Ответить
Кому цікава думка вічного холуя при олігархах ?!

Ви б йще Віктора Уколова чи Матвея Гонопольського процитували би .

Хотілось би почути думку Вячаслава Чорновола геолокації свого нащадка в період 2004 -- 2010 роки . Та й не де небудь , а першим номером и говорячою головою цього смітника єнакієвької гопоти .

На місті Тараса замість "політУЛУХА" бажалось би бачити якогось греко-католицького чинця , що відмолює свої гріхи під час перебуванні в клоаці !

Й це ж не Льошик Гончаренко , який йще дитинкою туди вляпався . вважаючи що його батько був інший ніж у Тараса й був ватним соратником Ібуковича . Ане "совісттю нації" , як Чорновіл Вячеслав .
Хочу нагадати , що в 1994 році Вячеслав Чорновол підтримав Кравчука в другому турі ... хоча Кучмо був хоч й софкоїдом , але щось українске в йому продовжує жити й усе більше .
А ось Тарасик двічи підтримав на виборах не тільки гопоту , але й відверто ********** шавок !
Й в 2010 році теж , хоча номінально він як би вже не був з Ібуковичем .
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11.05.2022 06:51 Ответить
Історія не знає умовного способу. Але і з цього правила є винятки. Свідомий перехід Леоніда Кравчука на державницькі позиції зіграв не останню роль в проголошенні Незалежності. Свою владу він використав для досягнення цієї великої мети. А згодом придумав, як у Біловезькій пущі поховати Радянський Союз.

Тоді ні перший Президент, ні будь-хто з нас не знали, яка жорстка боротьба чекає на нас попереду, щоби захистити наш державницький вибір і своє право бути українцями.

Нема жодного сумніву, що Леонід Макарович пішов з вірою в нашу перемогу. Рівно, як нема сумніву в тому, що ми переможемо і ще більше зміцнимо нашу Україну.

*https://t.me/PresidentPoroshenko/3366 Петро Порошенко
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11.05.2022 00:24 Ответить
Почитав коменти і в черговий раз ***** від "мудрості" нашого "мудрого" наріду. Кого ви тут, *****, оспівуєте? Комуняцьку потолоч, яка ніхєра не зробила для України? Яка замість того, аби рухати Україну європейським курсом скерувала нашу країну курсом "тайожний саюз". А потім деякі дебіли запитують: "Чому ми досі не в Європі?" Тому що, беручи до рук виборчий бюлетень, треба думати головою, а не сракою. Я навіть не здивуюсь, якщо "мудрий" нарід на наступних виборах знову проголосує за любітєля шаурми і відосіков, бо, судячи з коментарів, малоросня поки не наїлась гівна - треба ще.
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11.05.2022 04:15 Ответить
100%,з цього комуняки і почався бардак у країні,олігархи,розкрадання.наступник рижий поц кучма і т.д.Польща у ці ж роки під керівеицтвом Валенси пішла європейський курсом
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11.05.2022 09:56 Ответить
+400%. Із власного досвіду, його дуже шанувала наша національна проХвесура
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11.05.2022 13:45 Ответить
"Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому Україна повинна подякувати
Він був радянським апаратником і першим президентом України. Леонід Кравчук провів країну через перші найскладніші роки в її новітній історії. Він зробив багато помилок, але Україні пощастило.
Найбільшою помилкою багато хто називає принципове рішення Кравчука відмовитися на початку 1990-х років від третього в світі ядерного арсеналу, який Україна успадкувала від СРСР. Докори несправедливі. Слабка політично та економічно, Україна не могла протистояти тиску США та Росії, які наполягали на її без'ядерному статусі."
Deutsche Welle
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11.05.2022 05:02 Ответить
Отказ от ядерного оружия мог быть постепенный - в обмен на план Маршалла для Украины.
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11.05.2022 06:00 Ответить
З усіх президентів України з тих , хто був поряд Кравчуком жоден не стоїть . Навіть близько .
По державоутворенню . по праорату українства над іншими чинниками .
Ко Ібуковича й Кучма я навіть не рахую ...
Але Ющ був справжнім українцем -- це так . Й навіть демократом був -- хоча толернтного відношення до політичних опонентів в Кравчука було більше навіть без поправок на хронос . Але ж він й його тренерованна Забужко здали в другому турі Україну донецьким гопникам .
Бо рівень погляду на майбутнє був нульовий (можливо це отруєння так повпливало на леннощі розуму) . Стратег -- нульовий . Він був більшим директором "інститута національної пам"яті" , ніж презідентом . Порошенко теж українець , але комерс в йому постійно перемагав презідента .
Тому й виповзла ця мерзота Мертветчук ! Тому й 2 минська підписав , бо мислив не як державник , а як комерс ...
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11.05.2022 06:29 Ответить
про покойников или хорошо или ничего ---- но посмотрите на ЛАТВИЮ ЛИТВУ ЭСТОНИЮ . они из сересера вышли как и мы --- посмотрите на ПОЛЬШУ ЛЕХА ВАЛЕНСЫ НА ЧЕХИЮ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА --- КАКОЙ БЫЛА БЫ УКРАИНА ЕСЛИ БЫ ВЫБРАЛИ ЧОРНОВОЛА . А НЕ ТУ КРАСНОЖОПУЮ ПАРТНОМЕНКЛАТУРУ --- совок рухнул потому что не мог больше существовать на нефти и газе . ..доруководились.. комуняки что ссср покупал зерно в сша и канаде чтобы хлеб был на прилавках А ЗАРАЗ УКРАИНА ОДНА МОЖЕТ НАКОРМИТЬ ХЛЕБОМ 400 000 000 ЛЮДЕЙ ---- ТАК ЧТО ДАВАЙТЕ ПРОСТО ПОМОЛЧИМ .......
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11.05.2022 06:22 Ответить
Звиняйте, але туди його, в качель. Хитрожопий *****.
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11.05.2022 06:25 Ответить
І що у ньому найбільше свідчило про проукраїнскість?
Валіза набита долярами у Телявівському летовищи?
"Та то лиш хатчина" яка чомусь була куплена не на хуторі біля Диканьки але у Швейцарії?
Фундація, закладена ним для виникнення в Україні кляси олігархів?
Хайтех винахід названий "кравчучка" у обмін на відносно потужна у порівнянні до інших совєцких колоні індустрія і унікальний аграрний спадок і потенціал?

Те що гальмує і нищить Україну і сьогодні було закладено саме цим "главним ідєолагам КП УССР".
Земля йому залізо-бетоном і вічна компанія з марксом-лєніним-сталіним-брєжнєвим і рештою кривавої падалі у пеклі.
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11.05.2022 07:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc

*****
Третя після Росії та США.
Як виглядав ядерний потенціал України !

178 МБР + 2218 ТЯО - начало...
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11.05.2022 08:44 Ответить
Народ, шо с вами не так , зачем проставлять, эту тварь , Польша и Прибалтика, после 90-го повернули в правильную сторону , а Украина топталась на месте 30-ть лет , а че народ , с памятью плохо , все время выбираете говно ,так ещё и прославляете , что с вами не так.
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11.05.2022 09:07 Ответить
Влияние московии заканчивалось на границах бывшего ссср,это было решение запада.Взамен московия получала на хранение всё яо,финансовую помощь и право вести свою "внешнюю политику" в пределах бывшего ссср,а союзные республики получали так называемую "независимость".В 2013 московия испугалась потерять своё влияние на Украину,это и послужило началу активныых действий.На мой взгляд целью был не только Крым,но и весь юг Украины до приднестровья,а лугандон возник спонтанно и был ими представлен,как внутриполитический конфликт в Украине,что на время отодвигало мировое сообщество от внимания к Крыму.
Поэтому перекладывать вину на всех наших бывших президентов не очень то и разумно,тем более не надо забывать ,что Украина была кузницей кадров кпсс и доолжно было пройти время ,что бы выветрить у народа утопические идеи коммунистической докитрины на фоне постсоветского феодализма.
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11.05.2022 11:03 Ответить
....... и первичного накопления капитала.
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11.05.2022 11:09 Ответить
Амнезія .Голодомор, табори смерті,масове винищення народу червоними ********** .В память врізалася лише ковбаса по 2.20
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11.05.2022 13:13 Ответить
Проставлять
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11.05.2022 09:09 Ответить
С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года - председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5 контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе .
зачем его 89 летнего туда назначил Ермак?
ещё один оказался предателем.....
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11.05.2022 10:05 Ответить
В УКРАЇНІ
МІЛЬОНИ

ЗАГИБЛИХ

ТА

НЕ МЕНШ
ГІДНИХ

ЛЮДЕЙ.
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11.05.2022 10:09 Ответить
Самая большая заслуга этого человека в том волевом отрыве от совка целой страны. Даже сейчас, спустя 30 лет мы постоянно сталкиваемся с любителями сэрэсэр и его фантомов, представьте себе что было в те времена и каких усилий это стоило. Чтобы там не говорили, это историческая личность. Да, потом были большие ошибки, как выяснилось: сдача яо за воздушные коврижки, сдача самолётов и ракет, потому что никто в здравом разуме тогда не мог допустить, что рашка дойдет до такого. А зря, историю надо учить. А история показывает что рашка предаст всегда. Так что господа, будущие политические деятели, учите историю досконально, все там повторяется и зная историю примерно понимаешь и будущее.
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11.05.2022 10:35 Ответить
Народ ну ви і гоните...
Кравчук був сраною комунякою на всі 100%. Заслуга Кравчука в тому що він разпродав (розікрав) одну з найбільших армій світу.
Ви подивіться фільм "Оруженый барон"ю Ті покидьки розпродали все від автоматів до літаків та гвинтокрилів.
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11.05.2022 10:55 Ответить
+300%
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11.05.2022 13:43 Ответить
Кончена тварина був твій кравчук і мабуть ще агентом кдб, бо як по нотах робив всі указки москви.
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11.05.2022 14:36 Ответить
NATO-кOTAN:
Кравчук - це перша постсовєцька помилка українців яка привела до бідності, випробувань, перманентної зради національних інтересів, консерваціїї московської агентури, трампліну для бидла, криміналу на всі щаблі влади, хвилі еміграції, тотального "маємо, що маємо", врешті - втрати поколінь і цілої епохи можливостей - реформи, НАТО, ЄС...
Коли нації східної Європи обирали своїх Гавелів - мудрий нарід пішов на запах звичної комуністичної матні і зрадив Чорновола.
ps: Картинка нічого не нагадує?
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11.05.2022 11:16 Ответить
Але ж "мудрий" нарід хворів ковбасою по 2. 20.
Памятаю той час, навіть моя бабуся голосувала за Чорновола.
Діти тих хто тоді гололсував за кравчука, у 2019 голосували за зеленського,
отака кончена естафета поколінь.
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11.05.2022 14:32 Ответить
Не так! - пам'ятаєте? А як? А от НЕ ТАК
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11.05.2022 11:39 Ответить
Если прославляют кравчука ,значит ещё мало Бучи и Мариуполя . Так народ ещё ничего и не понял , только страдает .
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11.05.2022 12:27 Ответить
Не буду тут коментувати моє відношення до Кравчука і навіть не знаю його останніх слів, але знаю його останні думки, - "*****, де моя Ядерна Кнопка? Де?"))). І помер він символічно, під час агресії і війни з боку Росії. Тобто із тягарем на душі.... Дожив би до закінчення війни, то все б красиво пояснив, як завідуючий сектором ідеології ЦК КПУ....
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11.05.2022 13:41 Ответить
здох максим и хрен с ним положили в гроб и мать его в...**!
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11.05.2022 14:08 Ответить
Спасибо вам с Кучмой за кланово-олигархическую систему вместо Украины. Польша ушла вперёд, а начинали на одинаковых условиях
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11.05.2022 14:31 Ответить
ЗДОХЛА КРИСА
Маю надію за кравчуком підуть всі агенти кдб/ фсб, олігархи яких поставило на поток кдб/ фсб
і всі їхні адепти ще цього 2022 року
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11.05.2022 14:34 Ответить
Україна 1991 року, вибір народу став помилкою на наступні 30 років. Біловежські підписанти ,компартійні функціонери, нічого кращого не змогли реалізувати, як створити маргінальне псевдоутворення СНГ до якого увійшла за його підписом Україна. Европою та Прибалтикою прокотилися оксамитові революції де осуду зазнали їх прокомуністичні попередні уряди з реалізацією демократичних перетворень та наступним кроком -вступ до ЄС та NATO. В Україні роздержавлення пішло шляхом розкрадання суспільного майна, розпорошення його між партійно-комсомольськими функціонерами, замість національної - побудова офшорної економіки, постійне блокування національної ідеї під надуманими історичними наративами сусідньої держави, фактичне роззброєння та знищенея військового потенціалу з наступною втратою територій
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11.05.2022 20:08 Ответить
Нарешті здохла кацапська собака , яка продала безпеку України за хатинку !
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11.05.2022 20:56 Ответить
Кравчук?…

Если бы он повернул Украину в нужном направлении, сейчас было бы всё иначе!

Но…

Именно поэтому сейчас все мысли о парнях, которые ТАМ… на передовой! Именно ОНИ, своими жизнями исправляют ошибки политиков…
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12.05.2022 02:50 Ответить
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