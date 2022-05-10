Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, который занимал этот пост в 1991-1994 рр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил про это Українським Новинам рассказал источник в семье.
Отмечается, что 10 мая 2022, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни на 89 году жизни скончался Леонид Макарович Кравчук.
Леонид Кравчук – первый Президент Украины после обретения ею независимости (1991-1994), Председатель Верховной Рады Украины (1990-1991). Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11-го созывов. Народный депутат Украины (1990-1991 и 1994-2006). Герой Украины (2001).
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Кажуть, помер Кравчук.
За химерним збігом, якраз учора ввечері мене записувало ВВС для radiodocumentary про наш "Перший майдан" - Революцію на граніті 1990 р. (Захід нині активно надолужує пропущене з української історії!), - журналіст підготувався, навіть "Музей покинутих секретів" прочитав)), і з величезним інтересом розпитував мене про поведінку Кравчука в ті дні (які зрештою й визначили його поставу через рік у справі української незалежности), - ну я і згадала his moment of truth - коли він кричав тоді чи то на Донія, чи на пок. Марка Іващишина:
- Я не боюся ні Бога, ні чорта, і вас не злякаюся!..
Власне, для характеристики персонажа письменникові більше нічого й не треба, досить цієї одної фрази (ні до, ні після жодного разу не пригадую собі ситуації, в якій би Кравчук КРИЧАВ - sic!). Але історія працює інакше. Якщо письменник може врочисто виголошувати: "Не вірю, ні, /Що сотворить добро недобрий!" (Є. Плужник. "Галілей"), то історія працює з тим людським матеріалом, який має під рукою, - в потрібний їй момент штурхає матеріал під лікоть і, як в тому анекдоті, каже йому: "Передай сіль".
Небіжчик її почув - і "сіль" передав. (У нього була прекрасна, десятиліттями відточена кабінетна чуйка.) Коли в Біловезький пущі він уперто відповідав Єльцину, на всі пропозиції "по Союзному договору", "Мой народ меня не поймет!" (мене навіть здивувала та стенограма, коли її опубліковано в 2016-му році!), він показав, що правильно оцінив розстановку сил: студенти (і всі повсталі за ними заводи Києва, і всі юрби на площах, що скандували: "Не - за - леж- ність!", - всі ми, кого він так слушно злякався, авжеж, восени 1990-го) були СИЛЬНІШІ за Кремль. "Бінґо! - сказала історія. - Молодець, хрущику, вибір правильний".
Бо історія - не Бог, і не письменник): її не цікавлять наші мотиви, а тільки й виключно дії, "число по модулю". Передав свою сіль - ну й молодчинка, гребемо далі.
Це все, що я можу сказати про небіжчика хорошого в день його смерти.
А про решту помовчу.
Ця людина зупинила історичний розвиток України, запустила механізм неймовірного розкрадання всього, що було в активах країни й неймовірного зубожіння населення. А ще саме Кравчук заклав більшість передумов для нинішньої кривавої війни: здачу тактичної й стратегічної ядерної зброї, нікчемний Будапештський меморандум, чорноморський флот рф з базуванням в Криму, нульовий варіант поділу активів і пасивів союзу, нагромадження часто й надуманих боргів перед москвою та зростання залежності України...
Тарас Чорновіл.
https://t.me/Chornovil_official/5563
Ви б йще Віктора Уколова чи Матвея Гонопольського процитували би .
Хотілось би почути думку Вячаслава Чорновола геолокації свого нащадка в період 2004 -- 2010 роки . Та й не де небудь , а першим номером и говорячою головою цього смітника єнакієвької гопоти .
На місті Тараса замість "політУЛУХА" бажалось би бачити якогось греко-католицького чинця , що відмолює свої гріхи під час перебуванні в клоаці !
Й це ж не Льошик Гончаренко , який йще дитинкою туди вляпався . вважаючи що його батько був інший ніж у Тараса й був ватним соратником Ібуковича . Ане "совісттю нації" , як Чорновіл Вячеслав .
Хочу нагадати , що в 1994 році Вячеслав Чорновол підтримав Кравчука в другому турі ... хоча Кучмо був хоч й софкоїдом , але щось українске в йому продовжує жити й усе більше .
А ось Тарасик двічи підтримав на виборах не тільки гопоту , але й відверто ********** шавок !
Й в 2010 році теж , хоча номінально він як би вже не був з Ібуковичем .
Тоді ні перший Президент, ні будь-хто з нас не знали, яка жорстка боротьба чекає на нас попереду, щоби захистити наш державницький вибір і своє право бути українцями.
Нема жодного сумніву, що Леонід Макарович пішов з вірою в нашу перемогу. Рівно, як нема сумніву в тому, що ми переможемо і ще більше зміцнимо нашу Україну.
*https://t.me/PresidentPoroshenko/3366 Петро Порошенко
Він був радянським апаратником і першим президентом України. Леонід Кравчук провів країну через перші найскладніші роки в її новітній історії. Він зробив багато помилок, але Україні пощастило.
Найбільшою помилкою багато хто називає принципове рішення Кравчука відмовитися на початку 1990-х років від третього в світі ядерного арсеналу, який Україна успадкувала від СРСР. Докори несправедливі. Слабка політично та економічно, Україна не могла протистояти тиску США та Росії, які наполягали на її без'ядерному статусі."
Deutsche Welle
По державоутворенню . по праорату українства над іншими чинниками .
Ко Ібуковича й Кучма я навіть не рахую ...
Але Ющ був справжнім українцем -- це так . Й навіть демократом був -- хоча толернтного відношення до політичних опонентів в Кравчука було більше навіть без поправок на хронос . Але ж він й його тренерованна Забужко здали в другому турі Україну донецьким гопникам .
Бо рівень погляду на майбутнє був нульовий (можливо це отруєння так повпливало на леннощі розуму) . Стратег -- нульовий . Він був більшим директором "інститута національної пам"яті" , ніж презідентом . Порошенко теж українець , але комерс в йому постійно перемагав презідента .
Тому й виповзла ця мерзота Мертветчук ! Тому й 2 минська підписав , бо мислив не як державник , а як комерс ...
Валіза набита долярами у Телявівському летовищи?
"Та то лиш хатчина" яка чомусь була куплена не на хуторі біля Диканьки але у Швейцарії?
Фундація, закладена ним для виникнення в Україні кляси олігархів?
Хайтех винахід названий "кравчучка" у обмін на відносно потужна у порівнянні до інших совєцких колоні індустрія і унікальний аграрний спадок і потенціал?
Те що гальмує і нищить Україну і сьогодні було закладено саме цим "главним ідєолагам КП УССР".
Земля йому залізо-бетоном і вічна компанія з марксом-лєніним-сталіним-брєжнєвим і рештою кривавої падалі у пеклі.
*****
Третя після Росії та США.
Як виглядав ядерний потенціал України !
178 МБР + 2218 ТЯО - начало...
Поэтому перекладывать вину на всех наших бывших президентов не очень то и разумно,тем более не надо забывать ,что Украина была кузницей кадров кпсс и доолжно было пройти время ,что бы выветрить у народа утопические идеи коммунистической докитрины на фоне постсоветского феодализма.
зачем его 89 летнего туда назначил Ермак?
ещё один оказался предателем.....
МІЛЬОНИ
ЗАГИБЛИХ
ТА
НЕ МЕНШ
ГІДНИХ
ЛЮДЕЙ.
Кравчук був сраною комунякою на всі 100%. Заслуга Кравчука в тому що він разпродав (розікрав) одну з найбільших армій світу.
Ви подивіться фільм "Оруженый барон"ю Ті покидьки розпродали все від автоматів до літаків та гвинтокрилів.
Кравчук - це перша постсовєцька помилка українців яка привела до бідності, випробувань, перманентної зради національних інтересів, консерваціїї московської агентури, трампліну для бидла, криміналу на всі щаблі влади, хвилі еміграції, тотального "маємо, що маємо", врешті - втрати поколінь і цілої епохи можливостей - реформи, НАТО, ЄС...
Коли нації східної Європи обирали своїх Гавелів - мудрий нарід пішов на запах звичної комуністичної матні і зрадив Чорновола.
ps: Картинка нічого не нагадує?
Памятаю той час, навіть моя бабуся голосувала за Чорновола.
Діти тих хто тоді гололсував за кравчука, у 2019 голосували за зеленського,
отака кончена естафета поколінь.
Маю надію за кравчуком підуть всі агенти кдб/ фсб, олігархи яких поставило на поток кдб/ фсб
і всі їхні адепти ще цього 2022 року
Если бы он повернул Украину в нужном направлении, сейчас было бы всё иначе!
Но…
Именно поэтому сейчас все мысли о парнях, которые ТАМ… на передовой! Именно ОНИ, своими жизнями исправляют ошибки политиков…