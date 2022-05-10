Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, который занимал этот пост в 1991-1994 рр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил про это Українським Новинам рассказал источник в семье.

Отмечается, что 10 мая 2022, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни на 89 году жизни скончался Леонид Макарович Кравчук.

Леонид Кравчук – первый Президент Украины после обретения ею независимости (1991-1994), Председатель Верховной Рады Украины (1990-1991). Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11-го созывов. Народный депутат Украины (1990-1991 и 1994-2006). Герой Украины (2001).