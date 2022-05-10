Помер перший президент України Леонід Кравчук, який займав цей пост у 1991-1994 рр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це Українським Новинам повідомило джерело у родинному колі.

Зазначається, що 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби на 89 році життя помер Леонід Макарович Кравчук.

Леонід Кравчук - перший Президент України після здобуття нею незалежності (1991-1994), Голова Верховної Ради України (1990-1991). Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань. Народний депутат України (1990-1991 та 1994-2006). Герой України (2001).