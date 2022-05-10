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Российские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины, - Госспецсвязь

хакер,киберпреступление

9 мая российские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет. Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла.

Отмечается, что вероятной целью кибератаки является использование ее для очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения.

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Сейчас специалисты принимают все меры для уменьшения влияния вражеской DDoS-атаки.

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Взагалі то, примітивні DDoS-атаки дієві тільки проти не підготованих сайтів та де адмін "кальян курить", а не слідкує.
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10.05.2022 21:05 Ответить
Вибачте, але нам давно вже насрати на їхні психологічні атаки. Вони прорахувались, бо це діє тільки на кацапів.
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10.05.2022 21:07 Ответить
вчора .справді було щось з мобільним інтернетом...впала швидкість і зависання були вдень
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10.05.2022 21:17 Ответить
Та це як звичайно.
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10.05.2022 21:19 Ответить
Сьогодні зранку на київстарі інет пропав і зв'язок зникав.
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10.05.2022 21:54 Ответить
Г У Б А М И . . .
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10.05.2022 21:23 Ответить
Не называйте ддосеров хакерами
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10.05.2022 21:42 Ответить
Я знаю одну людину, яка знала людину, що за допомогою LOIC поклала сайт Вітренчихи.
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10.05.2022 21:55 Ответить
Та напишіть що вони досягли цілі і інтернет в Україні не працює то вони будуть його відновлювати.
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10.05.2022 23:28 Ответить
 
 