Российские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины, - Госспецсвязь

9 мая российские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет. Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла.

Отмечается, что вероятной целью кибератаки является использование ее для очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения.

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Сейчас специалисты принимают все меры для уменьшения влияния вражеской DDoS-атаки.