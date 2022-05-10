Російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України, - Держспецзв'язок

9 травня російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула.

Зазначається, що імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Також читайте: Держдеп США звинуватив РФ у кібератаках на Україну

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.