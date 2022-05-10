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Російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України, - Держспецзв'язок

хакер,киберпреступление

9 травня російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. 

Зазначається, що імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Також читайте: Держдеп США звинуватив РФ у кібератаках на Україну

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.

Автор: 

МВС (3512) хакер (1361) Держспецзв’язок (360) кібератака (419)


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Взагалі то, примітивні DDoS-атаки дієві тільки проти не підготованих сайтів та де адмін "кальян курить", а не слідкує.
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10.05.2022 21:05 Відповісти
Вибачте, але нам давно вже насрати на їхні психологічні атаки. Вони прорахувались, бо це діє тільки на кацапів.
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10.05.2022 21:07 Відповісти
вчора .справді було щось з мобільним інтернетом...впала швидкість і зависання були вдень
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10.05.2022 21:17 Відповісти
Та це як звичайно.
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10.05.2022 21:19 Відповісти
Сьогодні зранку на київстарі інет пропав і зв'язок зникав.
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10.05.2022 21:54 Відповісти
Г У Б А М И . . .
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10.05.2022 21:23 Відповісти
Не называйте ддосеров хакерами
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10.05.2022 21:42 Відповісти
Я знаю одну людину, яка знала людину, що за допомогою LOIC поклала сайт Вітренчихи.
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10.05.2022 21:55 Відповісти
Та напишіть що вони досягли цілі і інтернет в Україні не працює то вони будуть його відновлювати.
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10.05.2022 23:28 Відповісти
 
 